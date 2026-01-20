一般社団法人 日本DIY・ホームセンター協会(会長：稲葉 敏幸、所在地：東京都千代田区、略称：日本DIY・HC協会)は、国内外のDIY・ホームセンター関連企業が一堂に会する国内最大級の住生活関連イベント

「第62回 JAPAN DIY HOMECENTER SHOW 2026」を、2026年8月27日(木)から29日(土)の3日間、千葉県・幕張メッセ国際展示場にて開催いたします。





第62回 JAPAN DIY HOMECENTER SHOW 2026





本ショウは、“DIY”(Do It Yourself)の普及・啓発と、DIY産業の総合的な発展を目的に、1978年から開催し2026年は62回目の開催となります。





■JAPAN DIY HOMECENTER SHOWとは

JAPAN DIY HOMECENTER SHOWは、住まいと暮らしに関係する小売業・卸売業・製造業が一堂に集まり、関連商品やサービスの展示・紹介を通じて、商談や交流が行われるトレードショウと、一般消費者へのDIY(Do It Yourself)の普及・啓発を行うパブリックショウが一体となった、DIY・ホームセンター業界最大級の総合展示会です。

本展示会は、業界関係者による実務的な商談の場と、生活者への情報発信の場を併せ持つ点を特徴としており、業界動向や最新提案が共有される場として開催されています。

昨年は、600社・1,209小間の出展と66,340名の業界関係者及び一般来場者にご来場をいただきました。





■新しい取り組み

第62回 JAPAN DIY HOMECENTER SHOW 2026では、新たな取り組みとして、防災・酷暑対策、リフォーム・リノベーションなど、需要拡大が期待される分野をテーマとした企画・展示を計画しております。

また、昨年新たに企画した、学生や転職希望者を対象としたマッチング型リクルートイベント「就職合同説明会」の内容を拡充して実施します。近年、DIY・ホームセンター業界においても人材確保が課題となる中、企業と求職者が直接交流できる機会の提供を目的とした取り組みです。

さらに、一般来場者への認知拡大と需要喚起を目的に、多彩なワークショップや参加型イベントを通じて、商品の魅力を「体感」して伝える企画も予定しています。このほか、環境への取り組みや、ライフラインとしてのホームセンターの重要性についても、本展示会を通じて発信します。





■開催概要

【名称】 第62回 JAPAN DIY HOMECENTER SHOW 2026

【ホームページ】 https://diy-show.com/

【会期】 2026年8月27日(木)～29日(土)

○バイヤーズ・デー(商談日) 8月27日(木)・28日(金)

○一般PR・デー(一般公開日) 8月28日(金)・29日(土)

【開催時間】 午前9時30分～午後5時00分

※最終日29日(土)は午後4時00分まで

【会場】 幕張メッセ国際展示場 5～8ホール ※予定

所在地：〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1

【主催】 一般社団法人 日本DIY・ホームセンター協会

(※略称：日本DIY・HC協会)

【後援】 経済産業省、千葉県、千葉市、日本貿易振興機構(ジェトロ)、

ghin(グローバル ホーム インプルーブメント ネットワーク)、

IHA(国際ハードウェア・ハウスウェア産業団体連合会)※予定

【出展規模】 600社1,200小間(※2025年実績 600社 1,209小間)

【来場規模】 70,000名(※2025年実績 66,340名)

【来場対象】 ○ホームセンター ○スーパーセンター ○百貨店 ○GMS

○ディスカウントショップ ○コンビニエンスストア

○ドラッグストア ○DIY店 ○金物店 ○ホビー店

○エクステリアショップ ○インテリアショップ

○アウトドア・レジャー用品店 ○ハウスウェアショップ

○文具・事務用品店 ○什器・ディスプレイ機器店 ○塗料店

○建材店 ○家具店 ○木材店 ○建具店 ○工務店

○プロユーザー 〇DIYアドバイザー 〇一般消費者 等









■出展申し込み方法

2026年4月24日(金)まで出展申し込みを受付ております。(※小間数上限に達し次第募集締め切り)

申し込みは、下記ショウ公式webサイトよりお申込みください。

公式webサイト内出展概要ページ： https://diy-show.com/exhib-about





■開催説明会

出展検討企業様に向けた開催説明会を東京、大阪の2会場で2026年1月29日(木)と2月4日(水)に実施いたします。開催説明会では、2025年開催実績のご報告や、2026年開催のショウについて、出展概要、イベント内容のご説明と、昨年の出展社によるワンポイントセミナーを行います。





▼開催説明会(東京)

【日時】：2026年1月29日(木) 13:30～15:00 (受付開始 13:00～)

【会場】：エッサム本社ビル 3階グリーンホール

(所在地：東京都千代田区神田須田町1-26-3)





▼開催説明会(大阪)

【日時】：2026年2月4日(水) 13:30～15:00 (受付開始 13:00～)

【会場】：コーナン商事株式会社 本社

(所在地：大阪府大阪市淀川区西宮原2-2-17 3階)





申し込みはショウ公式webサイトから

公式webサイト内開催説明会参加申込フォーム： https://diy-show.com/kaisai