江戸時代から続く老舗の傘メーカー、ホワイトローズ株式会社(所在地：東京都台東区、代表：須藤 宰)は、『宮内庁御用！男のロマンを擽る究極の相棒！高級紳士用ワンタッチ透明ジャンプ傘！』の先行販売をクラウドファンディングサイト「Makuake」にて1月22日(木)に開始します。





Makuakeプロジェクトページ： https://www.makuake.com/project/whiterose_agent/









江戸時代に「武田長五郎商店」として創業し、世界に先駆けて「ビニール傘」を開発させた老舗企業として知られる「ホワイトローズ株式会社」は、高級ワンタッチ透明ジャンプ傘、特別バージョンの牛革手元と椿手元の16本骨「カテール16 AGENT」と、8本骨の「カテールMI7」を2026年1月22日(木)、クラウドファンディング・プラットフォームMakuakeにおいてリリースいたします。どちらも大判の65センチ。2026年1月22日(木)10:00から2026年5月11日(月)22:00までプロジェクトを継続いたします。カジュアルからフォーマルな装いまで、あらゆるシチュエーションで使用できる、スタイリッシュでお洒落な高級ビニール傘です。

公式LINE： https://lin.ee/ATU7mEW









■カテール16 AGENT





カラーバリエーション：ネイビー・オリーブ・ブラック・ヘビ柄

■カテールMI7





カラーバリエーション：ネイビー・オリーブ・ブラック

【商品の特長】

1)骨はグラスファイバー製・軽くて丈夫で長持ち

親・受骨は樹脂フィルムに馴染むしなやかな軽量素材グラスファイバー製。弾力性があり、軽くて丈夫で長持ちします。





2)傘がおちょこ(ひっくり返る)になりにくい！逆支弁

傘に「穴」をあけました！正確には特殊透明フィルムの重ね口が弁の役目をし、風の強い時に開閉して強風から傘と人を守る「逆支弁」が施されております。この技術により傘の内側からの風を吹き抜けさせて、外からの雨は入って来ない「逆支弁」が傘をおちょこ(ひっくり返る)になりにくくします。

また、外からの風を受け流すことでより丈夫でタフな構造となっております。





3)ゴージャスな高級牛革の手元

「カテール16 AGENT」の手元は、牛革と椿天然木の2種類。高級感漂う逸品です。「カテールMI7」の手元は、椿天然木と桜然木の2種類。天然木は5年10年と使い続けることにより、手にシックリと馴染んできます。





4)前が見え易い・冴えわたる視界＝透明特殊フィルム製

すれ違う相手がどんな人かが即座にわかります。晴れの日と同じように360度周囲が見渡せることで、外出されたあなたもお守りしたいのです。





5)片手で楽に開けるワンタッチジャンプ機構

16本骨傘のワンタッチジャンプ仕様が、試行錯誤を重ねついに完成しました。片手でも楽々開ける高級ワンタッチジャンプ傘。





6)65cmの大判サイズ

65cmの大判サイズで広範囲をカバーし、スーツや鞄を雨から守ります。









■リターンについて

「カテール16 AGENT」通常16,500円(税込・送料込)、超早割10,700円、

早割12,300円、Makkuake割14,000円

「カテールMI7」 通常14,300円(税込・送料込)、超早割9,200円、

早割10,700円、Makkuake割12,100円

組み合わせ自由でお得なペア割 超早割19,100円、早割21,100円、Makkuake割24,000円(税込・送料込)





※単品購入は、超早割・早割は数量に達し次第、終了となります。

※ペア購入は、超早割・早割・Makkuake割は数量に達し次第、終了となります。

※その他の条件・詳細はプロジェクトページをご確認ください。









■プロジェクト概要

プロジェクト名： 宮内庁御用！男のロマンを擽る究極の相棒！高級紳士用ワンタッチ透明ジャンプ傘！

期間 ： 2026年1月22日(木)10:00～5月11日(月)22:00

URL ： https://www.makuake.com/project/whiterose_agent/





＜製品概要＞

商品名 ：カテール16 AGENT(65cm 16本骨ワンタッチ透明ジャンプ)

手元 ：牛革・椿天然木、

カラー ：SNK(ヘビ柄)・OL(オリーブ)・NV(ネイビー)・BK(ブラック)

全長 ：88cm／重さ：585g／直径：約102～104cm

〈傘袋〉ポリエステル ジャガード織／ホック：錆びない合成樹脂製





商品名 ：カテールMI7(65cm 8本骨ワンタッチ透明ジャンプ)

手元 ：椿天然木・桜天然木

カラー ：OL(オリーブ)・NV(ネイビー)・BK(ブラック)

全長 ：88cm／重さ：550g／直径：約96～103cm

〈傘袋〉ポリエステル ジャガード織／ホック：錆びない合成樹脂製









■会社概要

商号 ： ホワイトローズ株式会社

代表者 ： 代表取締役 須藤 宰

所在地 ： 〒111-0042 東京都台東区寿2-8-15

設立 ： 1953年2月

事業内容： 高級透明フィルム傘製造・販売

資本金 ： 3,500万円

URL ： https://whiterose.jp/

公式LINE： https://lin.ee/ATU7mEW