Washin Connect(所在地：東京都足立区、代表：野崎 真由美)は、家庭で発生する生ごみを微生物の力で分解し、臭いやごみ出しの負担を軽減するバイオ式生ごみ処理機「Mimi600(ミミ600)」のプロジェクトを、応援購入サービス「Makuake」にて2026年1月30日22時まで実施しております。





「Makuake」プロジェクトページ

https://www.makuake.com/project/mimi_600/





生ごみ処理と電気代のイメージ画像





■開発背景「生ごみを置かない暮らし」を実現したい

生ごみは、家庭の中で避けて通れない存在です。しかし、保管中の臭い、虫の発生、ごみ出しまでのストレスといった悩みを抱えている家庭も少なくありません。特に共働き世帯や、在宅時間が長い家庭では、「生ごみをすぐに捨てられない」ことが日常の小さなストレスとして積み重なります。

Washin Connectでは、「生ごみを“処理する”のではなく、“溜めない”という選択肢」を家庭に届けたいと考え、本製品の取り扱いを開始しました。





バイオ式生ごみ処理機 Mimi600





■特徴

＊バイオチップが主役の分解方式

Mimi600は、攪拌して粉砕するタイプではなく、微生物の力で生ごみを分解するバイオ式を採用。

攪拌は、空気とバイオチップを混ぜるための補助動作です。





＊臭いが出にくい設計

生ごみの水分を調整しながら分解が進むため、腐敗臭が発生しにくい構造になっています。

生ごみを溜めて保管するストレスを軽減します。





＊家庭に置きやすいコンパクトサイズ

キッチン周りに無理なく設置できるサイズ感で、大掛かりな工事や特別な設置スペースは不要。

日常生活に自然に取り入れやすい設計です。





＊「入れて任せる」シンプルな使い方

日々の生ごみを投入するだけで、あとは内部で自動的に状態を調整しながら分解が進行。

特別な操作や頻繁な手入れを必要としません。





キッチンに置ける生ごみ処理機





■リターンについて

56,320円：バイオ食品処理機「Mimi600」本体 1台(超超早割)

58,960円：バイオ食品処理機「Mimi600」本体 1台(超早割)





通常予定価格：88,000円(税込)





※数量限定の割引リターンは、なくなり次第終了となります。









■プロジェクト概要

プロジェクト名： 『腐る・臭う・溜まる』からの卒業。

害虫と生ゴミと異臭対策のされたクリーンな生活

期間 ： 2025年12月15日(月)10:00～2026年1月30日(金)22:00

URL ： https://www.makuake.com/project/mimi_600









＜製品概要＞

商品名 ：Mimi600(ミミ600)

種類 ：家庭用バイオ食品処理機

内容 ：本体 1台

サイズ ：約 幅23×奥行33×高さ35cm

カラー ：ホワイト

素材 ：プラスチック、金属部品 等

販売場所：Makuake(クラウドファンディング)









■会社概要

商号 ：Washin Connect

代表者 ：野崎 真由美

所在地 ：〒123-0852 東京都足立区関原3-3-21

設立 ：2025年12月

事業内容：生活課題に寄り添う商品の企画・販売









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

Washin Connect

MAIL： washinconnect@gmail.com