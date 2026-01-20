神戸のまちの“土台”は、どのようにつくられてきたのか。

明治期に築かれ、近代神戸の発展に貢献した「神戸三大土木遺産」を写真でたどる写真パネル展「神戸土木遺産旅」が、1月19日(月)から開催されます。





このプロジェクトは、兵庫県神戸県民センターの委託事業として「湊川隧道部・NPO法人J-heritage・ヘリタビ合同会社JV」が事業を実施。特設サイトを軸としたSNSによる情報発信、三大土木遺産見学ツアーのほか、このたび下記のスケジュールにて写真パネル展を開催します。





写真展では、各土木遺産の現在の姿だけではなく、建設当時の様子がわかる写真の展示のほか、ドローンを使用して撮影した映像の放映や解説文なども展示。各土木遺産の歴史や価値を深掘りできる構成となっています。





神戸土木遺産旅写真展チラシ表





▼神戸三大土木遺産写真パネル展(入場無料)

(第1弾)

日時：1月19日(月)～2月1日(日) 10時～20時

場所：メトロこうべ中央広場metro+(神戸市中央区多聞通3丁目3-9)

(第2弾)

日時：2月3日(火)～2月16日(月) 10時～17時 ※水曜休

場所：マルシン市場(神戸市兵庫区東山町2丁目8-61)









【神戸三大土木事業】

●烏原貯水池

1905(明治38)年に竣工した曲線重力式粗石モルタル積ダム。明治時代、神戸港開港に伴う人口の増加による飲水の確保や、コレラの大流行により、衛生面に配慮した水道施設が必要となり布引貯水池に続いて建造された。





烏原貯水池





●湊川隧道

旧湊川の付け替え時、会下山の下に通した日本初の河川トンネル。全長604m、高さ7.6m、幅7.3m。1901(明治34)年竣工。阪神淡路大震災で一部崩壊したため、2000(平成12)年にその役割を終えた。2019(平成31)年、国登録有形文化財に登録。





湊川隧道





●兵庫運河

1899(明治32)年に完成した水面積が約34haもある日本最大級の運河。船の難所である和田岬では、度々船の被害が起こっていたことから、兵庫運河の築造が計画された。運河内には旋回橋や大輪田橋など貴重な産業遺産も残されている。





兵庫運河





【写真家】

■前畑 温子

産業遺産写真家・ヘリテージマネージャー・ダムマイスター

産業遺産をテーマに全国を巡り、その魅力と可能性を写真で伝える活動を行う。

2014年にはCanonギャラリーにて写真展を開催し、以降もあべのハルカス、姫路、熊本県など全国各地で写真展を開催。2025年には「30年後の情景写真展」にて三大土木遺産等の作品を展示。湊川隧道フォトコンテストでは審査委員長を務め、また「ぶらり丹波路」では2015年より撮影・執筆も担当している。

著書に「女子的産業遺産探検」(創元社)、「ぐるっと探検産業遺産」(神戸新聞総合出版センター)がある。





■前畑 洋平

写真家・ヘリテージマネージャー・産業遺産コーディネーター

全国の鉱山、工場、戦跡、近代建築など、多様な産業遺産をテーマに撮影を続ける写真家。

2008年、デジタルフォト「dpc2フォトコンテスト」にて最多入選賞を受賞。2016年には福岡県主催「fukuoka deepsフォトコンテスト2016」に入選。2015年より「旅丹プロジェクト」に写真家として参加し、地域の魅力を写真を通して発信している。2017年には「産業遺産写真展とそれぞれの遺産展」に出展。2025年には「30年後の情景写真展」にて三大土木遺産等の作品を展示。

著書に『産業遺産JAPAN』(創元社)、『幻想と異世界への扉 産業遺産』(昭文社)がある。









▼神戸土木遺産旅 特設サイト

https://minatogawazuido-bu.jp/3dobok/

湊川隧道部チャンネル

https://www.youtube.com/@zuidobu

神戸土木遺産旅

https://www.tiktok.com/@kobe3dobok









※なお、開催告知チラシに記載していますサテライト会場(兵庫区役所1階ロビー)での展示は、衆議院解散総選挙の期日前投票会場となる可能性が濃厚となっているため、急遽中止とさせていただきました。