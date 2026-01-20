2024年グッドデザイン賞を受賞した、革新的なゴルフボールホルダー「CoCoClip(ココクリップ)」が、日本国内で販売開始！
タイガートレード株式会社(所在地：千葉県野田市)は、ラウンド中のボールの出し入れという小さなストレスを、デザインの力で解決。
タイガートレード株式会社(所在地：千葉県野田市)は、2024年グッドデザイン賞を受賞したゴルフボールホルダー「CoCoClip(ココクリップ)」の製造元であるOn Golf (East Chain Hardware International Co., Ltd)と本商品の日本における独占販売契約を締結し、2025年12月より日本国内での販売を開始いたしました。
画像1
CoCoClip 販売ページ： https://taigatrade.shop-pro.jp/
■CoCoClip(ココクリップ)とは？
CoCoClipは、取り外し可能な背面クリップ付きのゴルフボールホルダーです。革新的なボールバックルデザインにより、ゴルフボールを安全に保管しながら片手で素早く取り出すことができます。ベルトに縦向き、または横向きに装着するゴルフボール2個収納可能なタイプと、ゴルフバッグに装着するゴルフボール4個収納可能なタイプの大きく2種類あります。いずれもゴルフボールをしっかり保持し、必要な時に簡単に取り出すことができます。また、ゴルフボールの取付けも片手でカチッとはめるだけで簡単です。CoCoClipはそのデザイン性と実用性の高さから、2024年にグッドデザイン賞を受賞しています。
画像2
■CoCoClipの特徴
CoCoClipは、ゴルフボールホルダーとして優れた3つのポイントがあります。
ポイント1 革新的なボールバックルデザイン
CoCoClipは革新的なボールバックルデザインにより、ボルフボールを安全に保管しながら、片手で素早く取り出すことができます。
画像3
ポイント2 ボール取付けの簡単さ
CoCoClipはボールをしっかり保持し、必要な時に簡単に取り出せるだけでなく、ボールの取付けも簡単。片手でカチっとはめるだけで固定することができます。
画像4
ポイント3 ベルトやゴルフバックに装着
CoCoClipは、ベルトやゴルフバックに装着するタイプのゴルフボールホルダーであるため、プレー中ゴルフボールを探し回る必要がなく、プレーに集中できます。
画像5
■CoCoClip商品概要
画像6
名称 ： CoCoClip(ココクリップ)ベルト用 2個収納タイプ
価格 ： 2530円(税込)
カラー ： ブラック・ホワイトの2色
製造元 ： On Golf
商品ページ： https://taigatrade.shop-pro.jp/?pid=189980613
画像7
名称 ： CoCoClip(ココクリップ)ゴルフバッグ用 4個収納タイプ
価格 ： 2970円(税込)
カラー ： ブラック・ホワイトの2色
製造元 ： On Golf
商品ページ： https://taigatrade.shop-pro.jp/?pid=189980654
■販売元会社
社名 ： タイガートレード株式会社
所在地 ： 〒278-0047 千葉県野田市清水公園東2-25-13
代表者 ： 代表取締役 片岡 大騎
事業内容： 輸入品卸・小売
URL ： https://taigatrade-official.com/