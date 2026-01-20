タイガートレード株式会社(所在地：千葉県野田市)は、ラウンド中のボールの出し入れという小さなストレスを、デザインの力で解決。

2024年グッドデザイン賞を受賞した革新的ゴルフボールホルダー「CoCoClip(ココクリップ)」が、製造元であるOn Golf (East Chain Hardware International Co., Ltd)と本商品の日本における独占販売契約を締結し、2025年12月より日本国内での販売を開始しました。タイガートレード株式会社(所在地：千葉県野田市)は、2024年グッドデザイン賞を受賞したゴルフボールホルダー「CoCoClip(ココクリップ)」の製造元であるOn Golf (East Chain Hardware International Co., Ltd)と本商品の日本における独占販売契約を締結し、2025年12月より日本国内での販売を開始いたしました。





画像1





CoCoClip 販売ページ： https://taigatrade.shop-pro.jp/









■CoCoClip(ココクリップ)とは？

CoCoClipは、取り外し可能な背面クリップ付きのゴルフボールホルダーです。革新的なボールバックルデザインにより、ゴルフボールを安全に保管しながら片手で素早く取り出すことができます。ベルトに縦向き、または横向きに装着するゴルフボール2個収納可能なタイプと、ゴルフバッグに装着するゴルフボール4個収納可能なタイプの大きく2種類あります。いずれもゴルフボールをしっかり保持し、必要な時に簡単に取り出すことができます。また、ゴルフボールの取付けも片手でカチッとはめるだけで簡単です。CoCoClipはそのデザイン性と実用性の高さから、2024年にグッドデザイン賞を受賞しています。





画像2





■CoCoClipの特徴

CoCoClipは、ゴルフボールホルダーとして優れた3つのポイントがあります。





ポイント1 革新的なボールバックルデザイン

CoCoClipは革新的なボールバックルデザインにより、ボルフボールを安全に保管しながら、片手で素早く取り出すことができます。





画像3





ポイント2 ボール取付けの簡単さ

CoCoClipはボールをしっかり保持し、必要な時に簡単に取り出せるだけでなく、ボールの取付けも簡単。片手でカチっとはめるだけで固定することができます。





画像4





ポイント3 ベルトやゴルフバックに装着

CoCoClipは、ベルトやゴルフバックに装着するタイプのゴルフボールホルダーであるため、プレー中ゴルフボールを探し回る必要がなく、プレーに集中できます。





画像5





■CoCoClip商品概要





画像6





名称 ： CoCoClip(ココクリップ)ベルト用 2個収納タイプ

価格 ： 2530円(税込)

カラー ： ブラック・ホワイトの2色

製造元 ： On Golf

商品ページ： https://taigatrade.shop-pro.jp/?pid=189980613





画像7





名称 ： CoCoClip(ココクリップ)ゴルフバッグ用 4個収納タイプ

価格 ： 2970円(税込)

カラー ： ブラック・ホワイトの2色

製造元 ： On Golf

商品ページ： https://taigatrade.shop-pro.jp/?pid=189980654









■販売元会社

社名 ： タイガートレード株式会社

所在地 ： 〒278-0047 千葉県野田市清水公園東2-25-13

代表者 ： 代表取締役 片岡 大騎

事業内容： 輸入品卸・小売

URL ： https://taigatrade-official.com/