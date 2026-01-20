株式会社あさ出版（代表取締役：田賀井弘毅、所在地：東京都豊島区）は三浦 太 著『ビジネス全体を一目で思考整理 ! A3一枚でつくる事業計画』https://www.asa21.com/book/b297891.htmlを2026年1月26日（月）に刊行いたします。

A3シート1枚で事業全体を端的に見える化!

大量生産・大量消費の時代が終わり、多様化する市場環境の中では、多様なニーズに的確に応えるためにも事業計画の立案は欠かせません。しかし、従来の分厚い事業計画書は読む側にとって負担が大きく、経営層・現場担当者・投資家・金融機関などに十分に届かないことも少なくないのが現状です。本書が提案するのは、A3シート1枚に収まるコンパクトな事業計画です。シンプルでありながら事業の骨格を明確に示すことができ、あらゆる立場の人に理解されやすい形を実現します。さらに本書では、自社の計画にとどまらず、ライバル企業の公開情報をA3シートに落とし込むことで、相手の強みや隠されたノウハウを浮き彫りにする手法も紹介。競合優位を築くための洞察力も養うことができます。

書籍情報

タイトル：ビジネス全体を一目で思考整理 ! A3一枚でつくる事業計画著者： 三浦太ページ数: 272ページ 価格 ：1,980円(10%税込）発行日 ： 2026年1月26日ISBN ：9784-86667-800-9

目次

第１章 たった１枚のＡ３事業計画があれば経営が変わる！第２章 Ａ３シート１枚で業務プロセスが一目瞭然となる！第３章 Ａ３シート１枚に自社の環境、競合、強みをまとめる！第４章 Ａ３事業計画の中にビジネスモデル・キャンバスもちりばめる！第５章 Ａ３事業計画に至る前につくり方の一般的な流儀を知る！第６章 事業計画と予算管理を連動させる経営スキルを身につける！第７章 決算書の基礎知識があれば事業計画を経営に生かせる！

著者プロフィール

三浦太（みうら・まさる）

公認会計士M’sGAパートナーズ事務所 代表パートナー/上場会社役員ガバナンスフォーラム 代表幹事一般財団法人 会計教育研修機構 シニアフェロー/一般社団法人 日本IPO実務検定協会 試験委員長一般社団法人 日本スタートアップ監査役等協会 アドバイザー/国立競技場運営事業等モニタリング有識者委員会 委員日本公認会計士協会東京会 副会長/日本公認会計士協会 理事上場企業やIPO・スタートアップ企業のガバナンス改革や成長支援を中心に、事業計画、資本政策、M&A、グループ管理、内部統制などの助言業務の展開と共に、要請に応じて経営顧問や社外取締役などにも就任し、直接的に経営関与先の統治促進と価値向上にも関与。また、本書で紹介する「A3 事業計画」シートの普及活動、作成助言、調査協力のため全国行脚も極力展開中。

