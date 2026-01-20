1988年創業の家具店「PACIFIC FURNITURE SERVICE(パシフィックファニチャーサービス)」のソファ用の生地に、新たにベルギーの生地「CGT MALT BROWN」が登場しました。





ベルギー製新ファブリック「MALT BROWN」





あえて不均一で撚りの甘い糸を使用することで、ツイードのような深みある風合いがあり、光や角度で表情が変わる生地です。

組成の半分以上を占めるヨーロッパ産のフラックスリネンがしっとりと肌に寄り添う触り心地を生んでいます。





相性がいい木フレームと組み合わせられるC SOFAや、包み込まれて生地の風合いを存分に味わえるB SOFAにおすすめです。

洗濯機でのメンテナンスも可能です。





Standard B Sofa

Standard A Sofa

Standard C Sofa





■商品概要

商品名 ： ソファ生地 CGT MALT BROWN

発売日 ： 2026年1月

色 ： Malt Brown

素材 ： 58％ Flux linen 35％ Acryl 7％ Polyester

販売場所： PACIFIC FURNITURE SERVICE

URL ： https://www.pfsonline.jp/html/page127.html









■店舗概要

「かっこいい家具より、かっこいい生活」

既成の価値観や流行に左右されない、普遍的で心地よく使えるオリジナルの家具を販売しています。

家具と合わせて使える、機能的で良質な商品も輪入販売しています。

また、自由な生活を実現する為のオーダー家具や空間設計依頼などの窓口となっています。





店舗名 ：PACIFIC FURNITURE SERVICE

OPEN ：平日 12:00-19:00／土日祝日 11:00-19:00(水曜日定休)

TEL ：03-3710-9865

ADDRESS：東京都渋谷区恵比寿南1-20-4

ACCESS ：恵比寿駅 西口 徒歩5分