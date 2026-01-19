Merhaba（こんにちは）からはじめる。『新版 はじめてのトルコ語』1月20日（火）発売
有限会社明日香出版社
本体価格：2100円
Amazonリンク：https://amzn.asia/d/aaEdtoc
はじめてトルコ語を学ぶ方のための入門書です。
まず文字の読み方から学び、あいさつ、食事、ショッピングなど、日常生活や旅行などでよく使われる基本フレーズが身につきます。各フレーズの使い方なども説明しています。
2章、3章の会話フレーズに英語の訳を載せており、また基本単語をジャンル別にまとめていますので便利です。
トルコ語がはじめての方も理解しやすいように基本文法を丁寧にまとめています。
それぞれの会話フレーズにカタカナ読みをつけていますので、音声を聞きながら発音練習ができます。
音声をパソコン、携帯端末で聞くことができます。
■目次
1章 トルコ語について
2章 日常生活のやさしいフレーズ
3章 旅行で使えるフレーズ
4章 基本単語
5章 基本文法
■著者略歴
小澤 美智子（おざわ みちこ）
早稲田大学卒業。東京都ならびに横浜市の私立高校英語科教諭、のち藤沢市立中学校英語科講師。日本語教師養成校を経て日本語教師。語学に興味をもち、英語・イタリア語・トルコ語を学ぶ。
■書籍情報
・書名：『新版 はじめてのトルコ語』
・著者：小澤 美智子
・ISBN：9784756924438
・ページ数：208
・本体価格：2100円
・判型：B6変型
・Amazonリンク：https://amzn.asia/d/aaEdtoc
