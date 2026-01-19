けものフレンズ初！PPP（ペパプ）佐々木未来、根本流風、田村響華、相羽あいな、築田行子がコントに挑戦！芸人×けものフレンズ コラボコントライブ！4/25（土）・26（日）開催決定！

Age Global Networks株式会社

けものフレンズプロジェクトは、「世界ペンギンの日」を記念して、2026年4月25日（土）・26日（日）東京都・板橋区立文化会館にて、松竹芸人とのコラボコントライブ「笑劇ナイン 世界ペンギンの日 SPECIAL -芸人×けものフレンズ コラボコントライブ-」を開催する。

「けものフレンズ」としては初めての試みで、作中アイドルユニット「PPP（ペパプ）」の5人（佐々木未来、根本流風、田村響華、相羽あいな、築田行子）と、松竹芸能所属お笑い芸人たちとの異色のコラボが実現。

松竹芸能からは、2024年・2025年「女芸人No.1決定戦 THE W」準優勝の紺野ぶるま(https://www.shochikugeino.co.jp/talents/konnobloomers/)、「R-1グランプリ2021」決勝進出の森本サイダー(https://www.shochikugeino.co.jp/talents/morimotocider/)のほか、小野島トオル(https://www.shochikugeino.co.jp/talents/%e5%b0%8f%e9%87%8e%e5%b3%b6%e3%83%88%e3%82%aa%e3%83%ab/)、カミノシュウヘイ（トワイライト渚）(https://www.shochikugeino.co.jp/talents/twilightnagisa/)が出演する。

チケットは、PPP（ペパプ）メンバーのブロマイド付きFC先行（抽選）受付を2026年1月19日（月）19時より開始。

笑劇ナイン 世界ペンギンの日 SPECIAL -芸人×けものフレンズ コラボコントライブ- 概要

■タイトル

「笑劇ナイン 世界ペンギンの日 SPECIAL -芸人×けものフレンズ コラボコントライブ-」

■出演

佐々木未来 / 根本流風 / 田村響華 / 相羽あいな / 築田行子 / 紺野ぶるま / 小野島トオル / 森本サイダー / カミノシュウヘイ（トワイライト渚）

■会場

板橋区立文化会館小ホール

（東京都板橋区大山東町51-1）

■開催日時

2026年4月25日（土） 開場19:00 開演19:30

2026年4月26日（日） 開場19:00 開演19:30

■チケット料金（全席指定・消費税込）

7,500円

■チケット販売

FC先行（抽選）

・受付期間：2026年1月19日(月)19:00 ～ 2026年1月31日(土)23:59まで

<佐々木未来・相羽あいな> https://hibikifan.com/

<根本流風> https://fanicon.net/fancommunities/1107

<田村響華・築田行子> https://fanicon.net/fancommunities/1068

※FC先行(抽選)には特典ブロマイドが1枚付きます。

※URL遷移先の販売サイトで特典ブロマイドを選択いただけます。

■注意事項

・混乱防止のため、またお客様全員がスムースに入場できるよう、スタッフの指示には必ず従ってください。スタッフの指示及び注意事項に従って頂けない場合、入場をお断りする場合や、イベント自体を中止することがあります。

・会場内での撮影・録音・録画などの記録行為は一切禁止とさせていただきます。万一、撮影・録音・録画などの行為を発見した場合には、データの消去等をさせていただきます。

・酒気帯び状態でのご入場は固くお断りいたします。

・車いすでお越しになる方は事前にお問い合わせフォームよりご連絡お願いいたします。

・会場内でスタッフの指示及び注意事項に従わずに生じた事故については、主催者は一切責任を負いません。

・会場周辺での座り込みや集会などの行為は周辺住民の皆様や他のお客様の迷惑となりますので、固く禁止させていただきます。

・自然災害、アーティストやその他の都合により、やむを得ずイベントの全部または一部を中止または変更させていただく場合があります。予めご了承ください。

・イベントが中止、延期となった場合も交通費や宿泊費等の補償は致しません。

・お客様がご利用になられる交通機関の麻痺等による、期日や座席の変更、払い戻しはいたしません。

・チケットの転売は固くお断りいたします。チケットの転売により購入されたチケットのトラブルについては､一切の責任を負いません。

・会場内・外で発生した事故・盗難等は、主催者・会場・出演者は一切責任を負いません。

・貴重品を含む物品は各自で管理してください。

・イベントの模様は撮影される場合がございます。その場合、お客様が写り込む場合もございますので、予めご了承ください。

■お問い合わせ

笑劇ナイン事務局 メール shogeki.nine@1000-pro.com

『笑劇ナイン』公式X @shogeki_nine(https://x.com/shogeki_nine)

けものフレンズとは

▼「けものフレンズ」とは 『けものフレンズ』は、超巨大総合動物園「ジャパリパーク」を舞台に、神秘の物質「サンドスター」の影響で動物からヒトの姿へと変身したフレンズたちが大冒険を繰り広げる物語。ゲーム、コミック、TVアニメ、舞台、動物園コラボを展開するなど、さまざまなプロジェクトが進行中。2025年にはプロジェクト10周年を迎え、現在もますますの盛り上がりを見せている。

▼公式X(旧Twitter)アカウント けものフレンズプロジェクト公式アカウント

@kemo_project(https://x.com/kemo_project)

▼公式サイト けものフレンズプロジェクト

https://kemono-friends.jp/

■権利表記 (C)️KFP