Buenas tardes（こんにちは）からはじめる。『新版　はじめてのスペイン語』1月20日（火）発売

はじめてスペイン語を学ぶ方のための入門書です。



まず文字の読み方から学び、あいさつ、食事、ショッピングなど、日常生活や旅行などでよく使われる基本フレーズが身につきます。各フレーズの使い方なども説明しています。


英語と比べながら基本的な文法を説明しており、スペイン語がはじめての方も理解しやすいように簡潔にまとめています。



巻末に「日本語から引けるスペイン語ミニ辞典」（約800語）を収録しています。


それぞれの会話フレーズにカタカナ読みをつけていますので、音声を聞きながら発音練習ができます。


音声をパソコン、携帯端末で聞くことができます。







■目次


Capitulo 1　アルファベートと発音


Capitulo 2　基本文法


Capitulo 3　日常生活のやさしいフレーズ　


Capitulo 4　旅行で使えるフレーズ



・スペインの有名なことわざ


・スペイン語の文にチャレンジ


・日本語から引けるスペイン語ミニ辞典



■著者略歴


　　中野　久夫（なかの　ひさお）


早稲田大学文学部卒業。多摩美術大学、桜美林大学の講師を経て、フランス語・ドイツ語・スペイン語などの入門書を執筆。文芸・美術評論家。


主な著書：『新版 CD BOOK はじめてのフランス語』『新版 CD BOOK はじめてのドイツ語』（以上、明日香出版社）、『カラー版 フランス語が面白いほど身につく本』『カラー版 ドイツ語が面白いほど身につく本』（KADOKAWA）他多数。



■書籍情報


・書名：『新版　はじめてのスペイン語』


・著者：中野　久夫


・ISBN：9784756924445


・ページ数：176


・本体価格：1800円
・判型：B6変型


・Amazonリンク：https://amzn.asia/d/0xLMCIO

■会社情報


有限会社明日香出版社
〒112-0005


東京都文京区水道2-11-5
https://www.asuka-g.co.jp/