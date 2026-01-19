給料も待遇も大企業に勝てない。それでも、採れる。『小さな会社の「人が集まる社長」と「辞めていく社長」の習慣』1月20日（火）発売
中小企業は常に人材不足。人手不足倒産も急増中。
大手並の給与も待遇も、準備はできない中で、ソコソコの人材を確保し、つなぎ止めるのは急務！！
社員30名までの小さな会社の社長に、会社を安定して続けるための
社員との付き合い方、採り方・育て方、辞めないしくみを教える。
■目次
第1章 社員が辞める原因は社長にある！
第2章 採用に成功する社長は採用に対する考え方が違う
第3章 社員のモチベーションを上げる前に、モチベーションを下げない組織をつくる
第4章 言いたいことが言え／聞きたいことが聞ける組織をつくる
第5章 社員に自信をつけさせ成長実感を与える
■著者略歴
白潟 敏朗（しらがた としろう）
白潟総合研究所株式会社 ファウンダー会長
1964年神奈川県三浦半島油壷生まれ、宮崎県宮崎市青島育ち。
埼玉大学経済学部経営学科を卒業し、1990年に監査法人トーマツに入社。経営、戦略、業務、IPOのコンサルティングを経験。1998年からISOコンサルティング会社・審査会社の立上げ。2006年にトーマツ・イノベーション設立、代表取締役社長に就任し、7800社のお客様に入会頂いた定額制研修イノベーションクラブで中小企業の人財育成にイノベーションをおこした。2014年10月に独立し白潟総合研究所を設立、2017年にリファラルリクルーティング株式会社、2018年に1on1株式会社を設立、2019年にソーシャルリクルーティング株式会社を設立、2021年にM&Aイノベーション株式会社を設立、現在に至る。
Facebookアカウント：https://www.facebook.com/toshiro.shiragata
X（旧Twitter）アカウント：@t_shiragata
■書籍情報
・書名：『小さな会社の「人が集まる社長」と「辞めていく社長」の習慣』
・著者： 白潟 敏朗
・ISBN：9784756924384
・ページ数：242
・本体価格：1800円
・判型：B6並製
・Amazonリンク：https://amzn.asia/d/bQJon0o
■会社情報
有限会社明日香出版社
〒112-0005
東京都文京区水道2-11-5
https://www.asuka-g.co.jp