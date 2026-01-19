給料も待遇も大企業に勝てない。それでも、採れる。『小さな会社の「人が集まる社長」と「辞めていく社長」の習慣』1月20日（火）発売

有限会社明日香出版社

中小企業は常に人材不足。人手不足倒産も急増中。

大手並の給与も待遇も、準備はできない中で、ソコソコの人材を確保し、つなぎ止めるのは急務！！

社員30名までの小さな会社の社長に、会社を安定して続けるための

社員との付き合い方、採り方・育て方、辞めないしくみを教える。

■目次

第1章 社員が辞める原因は社長にある！

第2章 採用に成功する社長は採用に対する考え方が違う

第3章 社員のモチベーションを上げる前に、モチベーションを下げない組織をつくる

第4章 言いたいことが言え／聞きたいことが聞ける組織をつくる

第5章 社員に自信をつけさせ成長実感を与える

■著者略歴

白潟 敏朗（しらがた としろう）

白潟総合研究所株式会社 ファウンダー会長

1964年神奈川県三浦半島油壷生まれ、宮崎県宮崎市青島育ち。

埼玉大学経済学部経営学科を卒業し、1990年に監査法人トーマツに入社。経営、戦略、業務、IPOのコンサルティングを経験。1998年からISOコンサルティング会社・審査会社の立上げ。2006年にトーマツ・イノベーション設立、代表取締役社長に就任し、7800社のお客様に入会頂いた定額制研修イノベーションクラブで中小企業の人財育成にイノベーションをおこした。2014年10月に独立し白潟総合研究所を設立、2017年にリファラルリクルーティング株式会社、2018年に1on1株式会社を設立、2019年にソーシャルリクルーティング株式会社を設立、2021年にM&Aイノベーション株式会社を設立、現在に至る。

Facebookアカウント：https://www.facebook.com/toshiro.shiragata

X（旧Twitter）アカウント：@t_shiragata

■書籍情報

・書名：『小さな会社の「人が集まる社長」と「辞めていく社長」の習慣』

・著者： 白潟 敏朗

・ISBN：9784756924384

・ページ数：242

・本体価格：1800円

・判型：B6並製

・Amazonリンク：https://amzn.asia/d/bQJon0o

