TNX 2nd Digital Single [CALL ME BACK]と共に日本ファンのもとへ

株式会社 キッス・エンタテインメント

昨年5月に続き、TNXが日本で2回目となる単独ファンミーティング 「2026 TNX FAN MEETING [CALL ME BACK] in JAPAN」 の開催が決定した。

大阪公演は2026年2月11日（水・祝）に「Umeda Arts Theater Theater Drama City」、埼玉公演は2月21日（土）に「TOKOROZAWA SAKURA TOWN JAPAN PAVILION HALL A」にて、各日昼夜2公演が予定されており、日本のファンとの特別な時間を届ける。

TNXは昨年3月、4thミニアルバム『For Real？』をリリース。“愛”をテーマにした楽曲で多くの共感を集めた。特にタイトル曲「For Real？」では、弾けるような青春の感性とエネルギーを前面に押し出し、これまでとは異なる音楽的魅力を披露。作詞・作曲・プロデュースまで自ら手掛ける“自主制作グループ”としての実力も証明してきた彼らだけに、今回の新作で描かれる新たなアルバムにも注目が集まっている。

1月17日には、新曲「CALL ME BACK」のレコーディング・ビハインド・プレビュー映像が公開された。

映像では、メンバーのHWIが登場し、本楽曲について「4thミニアルバム『For Real？』制作時に並行して制作した曲で、作詞・作曲・プロデュースすべてに参加。自分の作業ストレスを解消してくれた曲」と語った。



デジタルシングル「CALL ME BACK」は、1月22日午後6時より各種オンライン音源サイトにてリリース予定。所属事務所P NATIONは本楽曲について、「『CALL ME BACK』は、愛を語る方法についての問いから始まる曲。確信よりもためらいが先行し、告白よりも待つ時間が長くなる瞬間の未完成な感情を、TNXならではの率直な音楽で描いた作品」とコメントしている。



さらに、HWIは1月15日に放送されたMnet『SHOW ME THE MONEY 12』初回に参加者として出演。「無伴奏ラップミッション」を突破し、合格ネックレスを獲得。一次関門を通過したことでも話題を集めている。

音楽、ストーリー、そしてファン参加型プロモーションまで、あらゆる角度からカムバックを彩るTNX。新曲「CALL ME BACK」を通して描かれる新たな感情と物語、さらに日本で開催されるファンミーティングに、多くの期待が寄せられている。

TAE HUN

Leaderl/Vocal/Main Dancer

HYUN SOO

Vocal/Rap/Dance

JUN HYEOK

Main Vocal/Rap

HWI

Main Rap/Producer

SUNG JUN

Vocal/Dance