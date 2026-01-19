◢◤最終募集｜申込締切は明日1/20まで！◢◤【産総研グループ・研究基盤協議会】連携協定記念シンポジウム共催_研究基盤EXPO2026

株式会社AIST Solutions

産総研グループ（国立研究開発法人 産業技術総合研究所（以下「産総研」）および株式会社AIST Solutions（以下「AISol」））と一般社団法人 研究基盤協議会（以下「研究基盤協議会」）は、自立したサステナブルな研究基盤エコシステム構築により、我が国のイノベーション創出および産業技術の振興に寄与することを目的に、2025年10月15日付で連携及び協力に関する協定を締結しました。本協定の締結の第一歩目として、本シンポジウムを開催します。

【本シンポジウムのポイント】

▶︎ 研究基盤エコシステムの構築を目指して、将来の研究基盤のあるべき姿を、内閣府、研究基盤協議会および株式会社島津製作所といった産学官のキーパーソンとともに探ります。

▶︎ 研究力の強化に繋がる研究設備・機器の共有化等をはじめとした、将来の「研究基盤エコシステム」の在り方について議論を深めます。

イベント終了後には、産総研つくばセンターの共用施設見学会も予定しており、公的研究機関のコアファシリティを実体験できる貴重な機会です。

ぜひご参加ください!

【産総研グループ・研究基盤協議会 連携協定記念シンポジウム】

開催日時：2026年1月29日木曜日 14時00分～15時30分（見学会：15時45分～16時45分）

開催場所：産業技術総合研究所 つくばセンター ネットワーク会議室（オンライン配信あり）

主催者：産業技術総合研究所、AIST Solutions、研究基盤協議会

定員：会場／120名

参加費：無料（要：事前申込）

申込期限：1月20日火曜日

参加申込URL：https://ws.formzu.net/fgen/S16677933/

プログラム：

＜基調講演＞

＜パネルディスカッション＞

登壇者（予定）

・内閣府 科学技術・イノベーション推進事務局 統括官 井上 諭一 様

・一般社団法人研究基盤協議会 会長 江端 新吾 様

・株式会社島津製作所 常務執行役員 CTO 西本 尚弘 様

・国立研究開発法人産業技術総合研究所 理事 徳増 伸二

本シンポジウムは、

研究者、技術者、研究支援者そして研究開発に関わる全ての皆様へ、おすすめです。

🔔 特に、現地での登壇者の議論、産総研の最新施設の見学へのご参加がおすすめです。

～ 産総研グループの登壇者よりメッセージ ～

産業技術総合研究所 理事 上級執行役員 兼 経営企画本部長

徳増 伸二（とくます しんじ）

産総研グループでは、研究基盤協議会との協定に基づき、地域拠点を有する産総研の研究基盤リソースの活用とAISolによるビジネス展開の加速化、研究基盤協議会が有する大学等における設備共用に関する先進的な知見を融合し、ナショナルプラットフォーム構築を目指した検討を進めます。

▶︎ 関連情報：2025年12月1日 産総研グループ・研究基盤協議会が連携協定を締結(https://www.aist-solutions.co.jp/news/page000429.html?utm_source=prtimes&utm_medium=pr&utm_campaign=symposium_20260129)

＜問い合わせ事務局＞

産総研グループ設備共用化 事務局

E-mail：M-aist_setubikyoyo-ml@aist.go.jp

