東京コミコン2025で好評を博した『バック・トゥ・ザ・フューチャー』公式ブースがPOP UP SHOPとして博多マルイで開催決定！『テニスの王子様』シリーズの許斐剛先生描き下ろしイラストが新登場！

株式会社GRANUP (本社：千葉県松戸市 代表取締役：上野 綾介、以下「当社」)は昨年12月に東京コミコン2025で実施した、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』公開40周年記念の公式展示・物販ブースの好評を受け、博多マルイにて「Back to the Future POP UP SHOP」を開催いたします。

■POPUP概要

開催期間：2026年2月20日（金）～3月8日（日）

開催場所：博多マルイ7F

実施内容：漫画家・イラストレーター11名複製原画展示

衣装やホバーボードなどの展示

『バック・トゥ・ザ・フューチャー』グッズの販売

2026年2月20日(金)より、博多マルイの7Fで「Back to the Future POP UP SHOP」を開催することが決定いたしました。

入場無料でお楽しみいただけますので、ぜひお気軽に足をお運びください。

POP UP SHOPでは、昨年12月に当社が運営をした「東京コミコン2025」にて実施いたしました、撮影で使用された小道具の展示や全11名の漫画家・イラストレーター様の描き下ろしイラストの展示及びPOP UP SHOP限定アイテムを含む公式グッズの販売などをいたします。

今回のPOP UP SHOPで初お披露目となるイラストや商品もあるので、ぜひお楽しみに！

■漫画家・イラストレーター11名複製原画展示

許斐剛先生描き下ろしイラストが新登場！

東京コミコン2025にてお披露目したイラストも再登場！

東京コミコン2025にてお披露目した漫画家・イラストレーター10名に加えて、あの『テニスの王子様』シリーズを手掛ける許斐剛先生による描き下ろしイラストが新登場！

さらにタケウチリョースケさんも東京コミコン2025でお披露目したものとは違う、新規描き下ろしイラストが初お披露目となります。

臨場感のあるイラストを使用した複製原画を会場に展示する他、描き下ろしイラストを使用したグッズの販売も実施します。

参加作家一覧（五十音順・敬称略）

稲田浩司／桂正和／許斐剛／萩原一至／宮下あきら／森田まさのり／風間雷太／さいとうなおき／タケウチリョースケ／冨士原良／lack

■撮影で使用された小道具の展示

東京コミコン2025での展示の様子 ※博多マルイでの展示方法は異なります

東京コミコン2025でも展示しておりました衣装やホバーボードなどのアイテムを博多マルイのPOP UP SHOP 会場でも展示いたします。

会場では映画撮影時にマーティが実際に使用した衣装やホバーボード、スポーツ年鑑といった貴重なアイテムがずらりと並び、まるで映画の世界に飛び込んだような臨場感を味わう事ができます。

■『バック・トゥ・ザ・フューチャー』グッズの販売

『バック・トゥ・ザ・フューチャー』のグッズが大集結！

東京コミコン2025にて売り切れてしまった一部商品も追加導入が決定し、あなたの「欲しい」がきっと見つかります。

また東京コミコン2025で登場した各漫画家・イラストレーターの描き下ろしグッズも販売が決定しました。

本会場より許斐剛先生の描き下ろしグッズも新発売となりますので、ぜひ足をお運びください！

(C) Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, inc. All Rights Reserved.