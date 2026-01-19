【Formal Style】気負わず着られて、きちんとも叶える。antiqua 大人の「オケージョンアイテム」特集が公開！
antiqua（アンティカ）公式オンラインストアでは、大人の女性が“特別な日も日常も”頼れるオケージョンアイテムの特集ページを公開しました。
フォーマルだけでなく、普段のワードローブにも馴染むデザイン性と着回し力を兼ね備えたラインナップをご紹介します。
■ 気負わないフォーマルスタイル
antiquaのFormal Styleアイテムは、「特別な日だけで終わらない」デザイン。ワンピースやジャケットは、通勤や休日のお出かけなど、幅広いシーンで活躍する一着です。
■ シーンを選ばない、上品フォーマルアイテム
●バルーンスリーブ シャツ
柔らかなフレアスリーブが動きに華やかさをプラス。シンプルながら上品なフォルムで、スカートでもパンツでも合わせやすい万能トップス。
商品番号：PY-00828
カラー：ホワイト/ブラック
サイズ：Onesize
https://www.antiqua.co.jp/view/item/000000029078
●オールインワン レディース Vネック ワイドパンツ
きれいめシルエットとリラックス感のバランスが絶妙な一着。フォーマルシーンでもデイリーでも使える万能パンツで、脚長見えを叶えるデザイン。
商品番号：PK-01369
カラー：カーキ/ブラック
サイズ：Regular/Plus
https://www.antiqua.co.jp/view/item/000000028975
■ 小物で差をつける
フォーマルスタイルは、小物選びで印象がぐっと洗練されます。本特集では、バッグ・アクセサリー・シューズまでトータルで揃い、コーディネートの完成度を高めます。
シンプルな装いには、程よく存在感のあるアクセサリーをプラスすることで、上品さと華やかさを両立。バッグやシューズも、きちんと感がありながら日常使いしやすいデザインで、特別な日だけで終わらず活躍します。
■ スタイリストおすすめコーデ
プロのスタイリストが提案する着回し例は、複数シーンで使えるリアルなコーディネートが満載。初めてのフォーマルアイテム選びにも安心です。
商品番号：KYO-0028
商品番号：KYO-3010・KYO-3011
antiquaのFormal Styleアイテムで、“自分らしいフォーマル”を見つけてみてください。
Formal Style特集はこちら :
https://www.antiqua.co.jp/view/page/formal
株式会社 antiqua
antiquaはインターネット通販サイトを中心にファッション、生活雑貨、ヨガウェア等幅広いブランドを展開。シンプルな中に変形デザインやモードなライン、大人の遊び心あるハイデザインを取り入れ、女性らしく見せるシルエットや素材にこだわった商品を展開するアパレルブランド。
関連URL
ANTIQUA（アンティカ）公式サイト
https://www.antiqua.co.jp/
株式会社antiqua（コーポレートサイト）
https://www.antiqua.me/