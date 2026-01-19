箱根の美食宿「箱根ひばり乃」が美容滞在プラン〈美泊〉を開始

春株式会社

神奈川県・箱根で大人のための美食宿「箱根ひばり乃」を運営する春株式会社は、美容をテーマにした滞在型プラン「美泊（びはく）」の提供を開始します。

それに伴い、1日3組限定の「美泊 無料モニタープラン」の予約受付を、2026年1月19日（月）20時より公式サイトにて開始します。

「美泊」は、宿泊そのものを“美を整える時間”として再定義した新しい滞在提案。

幹細胞由来成分を取り入れたスキンケア施術や、美容成分を含む湯浴み体験を通して、心身を静かに整える時間を提供します。

公式サイト： https://hibarino.jp/(https://hibarino.jp/)

■箱根 ひばり乃について

箱根 ひばり乃は、静かな森にひっそりと佇む、大人のための美食宿です。

全11室の客室はすべて露天風呂または半露天風呂付き。四季折々の自然を感じながら、静謐な湯浴みをお楽しみいただけます。

また、心に深く残る「美食体験」も当館のこだわりのひとつです。熟練の料理人が全国から厳選した食材を使用し、一品一品丁寧に仕上げる会席料理と、パティシエが手掛ける特別なデザートをご堪能いただけます。

2025年10月に箱根仙石原に新たに開業した、大人のための隠れ宿「箱根 ひばり乃」和の美意識を重視した創作会席専属パティシエが生み出すスイーツ感性を揺さぶるスイーツの数々

■ 滞在が、美を磨く時間になる「美泊」

箱根ひばり乃では、「滞在が、美を磨く時間になる。」をコンセプトにした「美泊（びはく）プラン」の販売を開始いたします。

このプランでは、幹細胞由来成分を取り入れたスキンケアの施術や、「美肌の湯」として知られる大涌谷温泉に特別な美容成分を加えた湯浴み体験など、滞在時間そのものを整えることを目的とした美容・コンディショニング体験を提供します。

■1日3組限定・無料モニタープラン概要

客室で過ごす時間、温泉に浸かるひととき、食事を愉しむ――

そうした滞在の流れの中に、幹細胞由来成分を取り入れたケアを組み込むことで、心身のコンディションを静かに整えていくことを目指しています。

期間限定の体験として、ご宿泊のお客様を対象に幹細胞培養上清液を使用した施術体験を、1組につき1名様まで無料でご提供いたします。

- 予約受付期間：2026年1月19日（月）～2026年2月28日（土）- 宿泊期間：2026年2月1日（日）～2026年4月30日（木）- モニター特典：通常66,000円（税込）のスキンケア施術および美容成分を含む湯浴み体験を無料でご体験いただけます。- ご予約方法：オフィシャルサイトより受付（https://hibarino.jp/）- 予約上限：1日あたり3組様まで予約受付。スキンケアは1組様1名様まで無料でお受けいただけます。- ご予約にあたっての注意事項：・1組あたり2名様以上のスキンケアをご希望の場合は、別途スキンケア費用を申し受けます。・箱根 ひばり乃の宿泊料金は別途頂戴いたします。大涌谷温泉は箱根でも希少な“酸性硫黄泉”を源泉とする温泉。美肌の湯として高い人気を誇ります。

■ 幹細胞由来成分を取り入れたスキンケア

施術に使用する「幹細胞培養上清液」は、幹細胞を培養する過程で放出される成長因子やサイトカインなどの成分を含む液体です。

これらの成分を含むことで、肌のコンディションを整えることが期待できます。

施術は無針方式を採用し、風圧によって美容成分を肌へ導入するため、肌への刺激が少なく、初めて施術を受ける方にも配慮した内容となっています。

また、施術はすべて客室内で行い、移動の必要のないプライベートな空間でお過ごしいただけます。

幹細胞培養上清液は、幹細胞を培養する際に細胞が放出する成長因子、サイトカイン、エクソソームなどの有用成分が豊富に含まれた液体（「細胞のスープ」のようなもの）。肌の再生・エイジングケア: コラーゲンやエラスチンの生成を促進し、シワ・たるみ・ハリの改善が期待できます。

■ 美泊に欠かせない美肌の湯

客室の浴槽では、幹細胞由来成分（亜硫酸カルシウムを配合したステムセル培養上清液）を含む入浴体験をご提供します。

温泉とともに身体を温めながら、滞在中のリラックスタイムをより豊かなものへと導きます。

また、客室のシャワーヘッドには「ミラブル × リボーン」を採用。専用カートリッジ「ミラセルスティック」を装着することで、入浴・シャワータイムも心地よくお楽しみいただけます。

ミラブルのシャワーヘッドに専用のカートリッジを装着した「ミラブル×リボーン」九州培養センターによって作られる、高品質なステムセル培養上清液を使用した“浴びるスキンケア・ヘアケア商品”。

■ 終わりに

箱根ひばり乃が目指すのは、特別な目的をもって訪れる宿ではなく、泊まることで自然と心身が整っていく宿です。

今後も滞在の質を高める体験価値の追求を通じて、「ひばり乃に泊まりたい」と思っていただける宿づくりを進めてまいります。

美味しいものを味わい、ゆったりとした時間に身を委ねながら、心と身体を整え、美を磨く――

そんなひとときそのものが、箱根ひばり乃が考える「贅沢な時間」です。

■施設概要

施設名：箱根ひばり乃（はこね ひばりの）

所在地：〒250-0631 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1285番地の17

電話：0460-83-3977

客室数：11室（全室露天風呂または半露天風呂付）

設備：レストラン、バー、貸切露天風呂

料金：お一人様４８，０００円（税別）～／二名一室利用時

Webサイト：https://hibarino.jp/

カフェバー＆ラウンジ（Cafe Lounge）夜はバーテンダーが極上のカクテルを提供するバースペース快適性とデザインを追求した、全11室の客室客室のすべてが露天風呂または半露天風呂付き大人のための隠れ宿「箱根 ひばり乃」箱根仙石原の美しい自然に包まれ、静かな時を過ごす

■企業概要

商号：春株式会社

代表者：代表取締役 西村昭彦

所在地：〒250-0631 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原1285番地の17

設立：令和６年３月

事業内容：宿泊業

資本金：５００万円