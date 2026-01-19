ピンアパレル「クロスムービングキャンペーン」 開催！

株式会社TSIホールディングス

報道関係者各位

株式会社TSI（本社：東京都港区、代表取締役社長：下地 毅）が展開する「PING APPAREL（ピンアパレル）」は、１月19日(月)より「クロスムービングキャンペーン」を開催いたします。

PINGといえばPANTS！

最高の一打へ導く、しなやかな伸縮と機能性を備えた「PINGの全方向ストレッチ"クロスムービング"パンツ」。ゴルファーの動きに寄り添う一着を、より多くの方に体感いただくキャンペーンを実施いたします！

【キャンペーン内容】

期間：第一弾 2026年1月19日(月)～3月31日(火)

第二弾 2026年4月1日(水)～5月31日(日)

期間中、ピンアパレルの対象ボトムスを購入して新作クラブやオリジナルトートバッグを手に入れよう！応募者の中から抽選でプレゼントいたします！

※応募方法は対象商品についているタグまたはキャンペーンサイトをご覧ください。

■対象店舗

ピンアパレル取扱い卸店舗・直営店・オンラインストア

キャンペーン詳細はこちら(https://www.ping-appareljapan.com/2026bottoms-cp.html)

対象店舗はこちら(https://www.ping-appareljapan.com/shoplist/index.html)

2026 SPRING

2026年のピンアパレルは 「THE ORIGIN ジ・オリジン - 原点 -」がテーマ。

ピンブランドの発祥の地、アメリカ 強いアメリカ、憧れのアメリカ、様々な思いをのせて原点回帰をコンセプトにしたコレクションに。

ー 3つのLINEにて展開 ー

PERFORMANCE LINE：武骨で真面目なものつくりを踏襲したブランドの根幹となるライン

NATIVE LINE：アリゾナの空気感からカリフォルニアの解放感までを表現し、ゴルフもスタイルも楽しむためのエンジョイゴルフウェア

GOLD LINE：PINGのGOLFパターよりインスパイアされたより上質でよりEXCLUSIVEなゴルフウェア

-ABOUT PING APPAREL-

PINGはエンジニアだった創業者のカーステン・ソルハイムが、 1959年に自宅のガレージからスタートさせたクラブメーカーで、 これまで数々の名器をゴルフ界に送り出してきました。 近年では世界および日本のゴルフマーケットを席巻し、 プロ・アマチュアに関わらず多くのゴルファーの注目を集めており、 その革新的な製品開発力と、 確かな品質と性能が改めて再認識されています。

PING APPAREL公式サイト

https://www.ping-appareljapan.com/

■会社概要

< 社名> 株式会社 TSI

代表取締役 下地 毅

東京都港区北青山1-2-3 青山ビル

事業内容

商業(卸売業、 小売業)

URL https://www.tsi.inc/