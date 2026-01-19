【黒部市】開始2週間で完売！創業115年の老舗旅館が挑む「地域還元企画」が1月24日(土)緊急再販決定

株式会社生地温泉たなかや

富山県黒部市にて創業明治44年（1911年）より続く老舗旅館「生地温泉たなかや」（運営：株式会社生地温泉たなかや、代表取締役：田中 義人）は、2026年に創業115周年を迎えます。

これを記念し、2026年1月4日（日）より「創業115周年記念 湯ったり還元キャンペーン」（限定50部）を開始いたしましたところ、予想を上回る反響をいただき、1月17日（土）時点で完売いたしました。

完売後も「買い逃してしまった」「また販売してほしい」という地元の皆様からの熱いご要望を多数いただいたため、急遽30部限定での追加販売を決定いたしました。 2026年1月24日（土）朝10時より、フロントにて再販売を開始いたします。

■わずか2週間で完売した背景

本キャンペーンは、冬の静かな温泉を楽しむ「日帰り入浴回数券」に、創業115周年にちなんだ「1,150円分の日帰り食事値引き券」や、経営に直結する「未来創生フィードバックカード」を特典として付与したものです。

単なる割引にとどまらず、「地域の老舗を応援したい」と企画の趣旨に多くの共感をいただき、常連様から久しぶりの地元のお客様まで幅広くご来館いただいたことが、早期完売という予想以上の結果につながりました。

■追加販売の概要

一度は終了いたしましたが、創業115周年の感謝を一人でも多くの地域の方へ届けたいという想いから、在庫を調整し追加をご用意いたしました。

1/4より開始した本キャンペーン。2週間で完売しました。

販売再開日時： 2026年1月24日（土） 10:00 ～

販売数： 限定30部（先着順・なくなり次第終了）

販売場所： 生地温泉たなかや フロント

価格/内容： 8,000円（税込）

入浴回数券15枚綴り

【特典1】日帰り食事1,150円OFF券（創業115年にちなみ）

【特典2】オリジナル営業日カレンダー

【特典3】未来創生フィードバックカード

■「115周年記念回数券」3つの特徴

1．創業115周年にかけた「1,150円OFF」の食事特典

購入特典として、平日ランチタイムに使える「お食事特別割引券」をご用意しました。割引額は創業年数にちなみ、「1,150円OFF」。（日帰り食事、通常お一人9,900円が8,750円になります。）

入浴だけでなく、富山の旬の味覚もあわせてお楽しみいただけます。

2．富山の「旬」をデザインに組み込んだ、オリジナル営業日カレンダー

3．お客様と宿の未来を創る「フィードバックカード」

4．シェア利用OK＆有効期限なし

■若女将・田中 花星よりコメント（再販にあたって）

このようなキャンペーンは初の試みで不安もありましたが、開始2週間での完売となり、驚きと共に感謝の気持ちでいっぱいです。 完売後にお断りしてしまったお客様の残念そうなお顔を見て、「なんとかもう一度お届けしたい」と社内で調整し、今回の追加販売に至りました。

冬の生地温泉の静けさと温もりを、ぜひこの機会に味わっていただければ幸いです。

30部限定販売です。今回が最後になります。

【生地温泉たなかや 公式サイト】

https://ikujionsen.com/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社 生地温泉たなかや

担当：田中 花星（たなか かほし）

住所：〒938-0086 富山県黒部市生地吉田新230

TEL：0765-56-8003

MAIL：contact@ikujionsen.com