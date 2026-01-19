¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×·ëÀ®¸å¡¢À¯ÅÞ»Ù»ýÎ¨¤ä¹â»ÔÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨¤Ï¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡©½°±¡ÈæÎãÅêÉ¼Àè¤Ç¥È¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿À¯ÅÞ¤Ï¡©2026Ç¯1·îÅÅÏÃ¡ß¥Í¥Ã¥È°Õ¼±Ä´ºº
Áªµó¥É¥Ã¥È¥³¥à¤ÏJXÄÌ¿®¼Ò¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢18Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÆüËÜ¹ñÆâ¤Î18ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÄ´ºº¡ÊÅÅÏÃÄ´ºº¤È¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¤òÆ±¤¸ÀßÌä¤ÇÆ±»þ¤Ë¹Ô¤¦Êý¼°¡Ë¤Ë¤è¤ëÁ´¹ñ°Õ¼±Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÚÄ´ºº³µÍ×¡ÛÄ´ºº¤ÏÎáÏÂ8Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È18Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë¼Â»Ü¡£ÆüËÜ¹ñÆâ¤Î18ºÐ°Ê¾å¤ÎÊý¤òÄ´ººÂÐ¾Ý¤È¤·¡¢Í¸ú²óÅú¿ô¤ÏÅÅÏÃÄ´ºº¤Ç1043·ï¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¤Ç1349·ï¤ò¼èÆÀ¡Ê¤¤¤º¤ì¤âJXÄÌ¿®¼Ò¤È¤Î¶¦Æ±¼Â»Ü¡Ë¡£³Æ¿ôÃÍ¤Ï¾®¿ôÂè2°Ì°Ê²¼¤ò»Í¼Î¸ÞÆþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯1·î17Æü¡¢18ÆüÄ´ºº¤ÎÀ¯ÅÞ»Ù»ýÎ¨
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤ÏÉáÃÊ¡¢¤É¤ÎÀ¯ÅÞ¤ò»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿·ë²Ì¤¬¾å¤Î¿Þ¤Ç¤¹¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Ë¤è¤ë¿·ÅÞ¡ÖÃæÆ»²þ³×Ï¢¹ç¡×¡Ê²þ³×¡Ë¤¬·ëÀ®¤µ¤ì¤Æ¤«¤é½é¤á¤Æ¤ÎÀ¯ÅÞ»Ù»ýÎ¨Ä´ºº¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯1·îÄ´ºº¤Î½°±¡ÁªÈæÎãÅêÉ¼Àè¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¼¡¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë½°±¡Áª¤ÎÈæÎãÂåÉ½¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ÎÀ¯ÅÞ¤ËÅêÉ¼¤·¤è¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿·ë²Ì¤¬¾å¤Î¿Þ¤Ç¤¹¡£
2026Ç¯1·îÄ´ºº¤ÎÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨
¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¡¢¹â»ÔÆâ³Õ¤ò»Ù»ý¤·¤Þ¤¹¤«¡×¤ÈÊ¹¤¤¤¿·ë²Ì¤¬¾å¤Î¿Þ¤Ç¤¹¡£
¥¤¥Á¥Ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥¤¥Á¥Ë³ô¼°²ñ¼Ò¤Ï¡¢Ìó4,100Ëü¥æー¥¶ー¤¬ÍøÍÑ¤¹¤ëÆüËÜºÇÂçµé¤ÎÀ¯¼£¡¦Áªµó¥Ýー¥¿¥ë¥µ¥¤¥È¡ÖÁªµó¥É¥Ã¥È¥³¥à¡×¤ò±¿±Ä¤·¡¢¹ñÆâ¤ÎÁªµó¾ðÊó¤äÎ©¸õÊä¼Ô¤Î¾ðÊó¤ò¥Çー¥¿¥Ùー¥¹²½¤·´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áªµó¤äÀ¯¼£¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¾ðÊó¤ÎÆ©ÌÀÀ¤òÊÝ¤Ä¤³¤È¤Ç¡¢Í¸¢¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤Þ¤¬¤è¤êÀ¯¼£¤Ë»²²Ã¤·¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤ò»Ù±ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢ÃÏÊýµÄ°÷¸þ¤±¤ÎÊÙ¶¯²ñ¤Ê¤É¤â¼Â»Ü¤·¡¢´±Ì±³Ø¤ÎÏ¢·È¤Ë¤è¤ëÂ¿ÍÍ¤Ê¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¥ªー¥×¥ó¤Ê¾ì¤Ç¤ÎµÄÏÀ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤òÂ¥¿Ê¤·¤Þ¤¹¡£
