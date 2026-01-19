映画『HOLD UP MORNING』（村口知巳監督）が3/28（土）より新宿ケイズシネマにて劇場公開！

THE BEAUTIFUL LOGIC

映画『HOLD UP MORNING』が、2026年3月28日（土）より新宿・ケイズシネマ、4月3日（金）より下北沢K2にて劇場公開される。

本作は、名古屋NEWクリエイターAWARDグランプリをはじめ、TAMA NEW WAVE「ある視点」部門、唐津国際映画祭フィルミネーション賞など、数々の映画祭で評価を受けてきた村口知巳監督の初長編作品である。

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=OaQNfj97kgY ]

生も死も、ただ流れゆくものであり、そこに明確な意味などない。

それでも僕らは、この世界を生きていくしかない。まるで一つの物語を紡ぐようにー

本作は、“死を想うこと”を静かに見つめた人間ドラマである。

若い頃に出会ったアメリカ作家カート・ヴォネガットの死生観とユーモアは、人生の意味を見失っていた時期の村口知巳監督に、「痛みを抱えたまま、それでも笑って生きていく」という静かな希望を示した。その感覚を独自に再解釈し、長編映画として結晶化させた作品が『HOLD UP MORNING』である。

＜キャスト・スタッフ＞

主演を務めるのは、TAMA NEW WAVEにてベスト女優賞を受賞した俳優・つかさ。

そのほか、野村陽介、飯島珠奈、牛丸亮、大須みづほなど、インディーズ映画で主演経験を重ねてきた俳優陣が集結している。監督・脚本は村口知巳。ショートショートフィルムフェスティバル＆アジアでの3度のノミネートをはじめ、短編映画で数々の映画祭にて評価を重ねてきた。本作『HOLD UP MORNING』が初の長編監督作品となる。

＜監督コメント＞

若い頃、生きる意味を見失っていた自分に、アメリカ作家カート・ヴォネガットの死生観とユーモアは“痛みを抱えながらも生きていく”という静かな希望を教えてくれました。初めて長編映画に挑むにあたり、その感覚と、当時抱えていた生きづらさを自分なりに形にしたいと思い、本作を制作しました。誰かの人生の片隅で、そっと寄り添うような物語になれば嬉しく思います。

＜公開情報＞

作品名：HOLD UP MORNING

公開日：

・2026年3月28日（土） 新宿・ケイズシネマ

・2026年4月3日（金） 下北沢K2

脚本・監督：村口知巳

出演：つかさ、野村陽介、牛丸亮、飯島珠奈、大須みづほ、小林桃香、武田知久、田丸大輔、藤田晃輔

秋田ようこ、愛実、佐々木悠華、梅谷祐成、山下ケイジ

製作：THE BEAUTIFUL LOGIC

配給：新谷秀貴

公式サイト：https://www.holdup-movie.com/

公式X：https://x.com/hold_up_morning

公式Instagram：https://www.instagram.com/holdupmovie/