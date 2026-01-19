【使わなくなった車が支援に】全国で「廃車で社会貢献キャンペーン」スタート

一般社団法人日本カーシェアリング協会

一般社団法人日本カーシェアリング協会(宮城県石巻市 代表理事：吉澤武彦 以下、「協会」)は、2026年1月20日から3月31日まで、全国から不要な自動車を寄付として募集し、災害支援・生活困窮支援へと繋げる「廃車で社会貢献キャンペーン」を実施します。

本キャンペーンでは、寄付を全国から募集しますが、寄付された車は支援車として運行されません。協会が提携する自動車専門のリサイクル会社が車両を引き取り、リサイクル処理によって得られる廃車益を支援の活動財源へと繋げます。

今回初めての取組として、リサイクル会社と連携を強化し、期間中に限り、通常の査定額に最大5,000円を上乗せする取組みも行います。全国から「100台」の車両と総額「420万円相当」の寄付を集め、被災地および生活にお困りの方への支援の大幅な強化を目指します。

💡 キャンペーン実施の背景

協会は、東日本大震災で大きな被害を受けた宮城県石巻市で2011年に設立された非営利団体です。現在、全国から寄付いただいた約630台の車を活用し、全国の災害支援などの活動を行っています。

昨今、自然災害は頻発化しており、協会は、団体設立から14年間、全国の32の災害で10,000件以上の車の無償貸出支援（※1）を行ってきました。また、経済的な理由で生活に必要な車を確保できない方に向けた車の支援のニーズ（※2）も急増しています。これらのニーズに継続的に応えるため、全国で支部の設置や自治体・企業との連携強化を積極的に進めております。こうした長期的な支援や災害の備えを進めるための最大の課題が資金調達であり、その解決策として普及を目指しているのが不要になった車を寄付する「リサイクル寄付（※後述の図を参照）」の仕組みです。

💡 この時期に実施する理由

例年1月～3月は、車検の時期や、税金対策から最も廃車や買替が増える時期（※3）です。「廃車する車が社会の役に立つ」ことを多くの人に知ってもらいたいと思い、このタイミングに合わせ、リサイクル各社に支援強化の協力を要請したところ、査定額（寄付金額）の上乗せに迅速に応じていただきました。今こそ、災害支援等の備えを拡充する最大の機会であると考え、本キャンペーンを実施することとなりました。

※1.https://www.japan-csa.org/action/mobility.phpを参照ください

※2.https://www.japan-csa.org/blog/archives/3294を参照ください

※3.2024年度の抹消登録台数

💡 初の取組 キャンペーン期間限定｜寄付金額の上乗せについて

出典：一般社団法人日本自動車販売協会連合会https://www.jada.or.jp/pages/114/内「抹消の統計」より

提携する自動車専門のリサイクル会社と連携し、通常の車の査定額（寄付金額）に最大5,000円を上乗せいたします。期間中に多くの寄付を集めることで、災害支援や生活困窮者支援などの更なる支援の拡充を目指します。

※お引き取り先の都道府県・車種によって増額される金額が異なります。

●寄付金額上乗せへ協力いただける企業の皆さま（５０音順）※《》内は引取り可能地域

・(株)アイエス総合《宮城県》

・(有)オートリサイクルナカシマ福岡《福岡県、佐賀県》

・カイテン（株）《秋田県、岩手県内陸部、青森県南部、山形県北部、その他地域要相談》

・カーレポ(株) 《茨城県》

・株式会社久保田オートパーツ《宮崎県（一部地域を除く）》

・(有)昭和メタル《埼玉県、東京都、千葉県北部、茨城県南部》

・スズキ中国販売(株) 《広島県》

・(株)大八商會《日本全国》

・(株)ナプロアース《福島県（西会津・南会津除く）、山形県南部、宮城県南部》

・(株)ピー・エス・アイ・コーポレーション《大阪府、京都府、滋賀県、奈良県（※引取不可地域有）》

・(株)ビッグウェーブ《愛知県・日本全国》 計11社

💡みなさまへお願い

本キャンペーンは、移動手段を必要とする方々への支援と、車の有効活用を両立させ「リサイクル寄付」という新たな選択肢を広げる一歩となります。使われなくなった車が地域社会の安心と安全を支える資源となり、新しい社会貢献の形を知る機会となる本取組みに温かいご支援をいただけますと幸いです。

💡「廃車で社会貢献キャンペーン」の概要

・実施期間：2026年1月20日～2026年3月31日

・募集車両：車検切れ・故障車でもOK！どんな状態の車でも寄付可能

・対象地域：日本全国（※一部離島を除く）

・目標台数：100台

・寄付金総額：420万円（過去の実績で1台あたりの寄付金が4万円であることから算定

20万円はキャンペーン期間中の見込み上乗せ金額）

※寄付された車両は運行されず、提携リサイクル会社にて廃車・資源化処理を行います。

▼寄付金の使い道

・災害の被災地における車の無償貸出支援の事業費(車両維持費、運搬費、拠点設置費、旅費、保険料、人件費など)や管理費

・『生活お助けカーリース』の車の貸出支援の事業費(車両維持費、運搬費、人件費など)や管理費

💡「車の寄付」の手続きの流れ

１.協会に寄付をしてもよい車両をお持ちの方は、フォーム、電話で問合せ

フォーム：https://www.japan-csa.org/blog/cardonation

電話：050- 5482-3178 対応日時：平日9:00-18:00

２.協会より車の寄付の流れについて説明を受け、寄付に同意する

３.協会より送付される書類の記載や必要書類の取り付けを行う

４.協会と引取日程の調整を行う

５.指定の日時・場所にて車両を引き渡す

６.提供車両は提携会社にて速やかに廃車・リサイクル処理を実施する

７.寄付金額が確定した後、感謝状にて協会から報告が送られる

・車の寄付の詳細 https://www.japan-csa.org/benefaction/car.php

※詳しく知りたい方は、「車 寄付」で検索してください。

●寄付の実績

2026年1月19日時点で、全国の個人・法人の方から、リサイクル寄付で599台の車が協会のもとに寄せられました。

2024年1月に発生した能登半島地震では、発災直後、「廃車で被災地応援プロジェクト」を実施し、計275台の寄付をいただき、使わなくなった車の寄付が災害支援等に繋がることを多くの方に知っていただきました。

＜これまでお車を寄付していただいた方々の声＞

・「事故廃車でしたが有効に利用していただきました。ありがとうございました。」

・「亡くなった父の車が、誰かの助けになり嬉しいです」

・「能登の地震被害に遭われている方々に少しでも寄付ができて良かった」

・「廃車予定の車を有効活用できたらと思い寄付しました。困っている方の役に立てれば幸いです」

・「高齢者が使わない車を放置しているケースも多いため、それが誰かのお役に立てるのはとても嬉しいことです」

＜本キャンペーンに関するお問合せ先＞

日本カーシェアリング協会 車の寄付チーム

TEL：０５０ー５４８２ー３１７８（平日9:00-18:00で受付）

💡日本カーシェアリング協会について

2011年４月、東日本大震災後の宮城県石巻市で設立された非営利団体。自動車の寄付を募り、仮設住宅の住民で車を共同利用するカーシェアリングを開始。今までに延べ1400台超の車の寄付が集まっており、その車を活用した被災地での無償貸出支援の他、コミュニティ・カーシェアリングの普及促進や生活困窮者やNPOへの車の貸出支援などを行っている。

団体名：一般社団法人日本カーシェアリング協会

代表者：代表理事 吉澤武彦

本部住所：宮城県石巻市駅前北通り1丁目5‐23

電話：0225-22-1453／メール：info@japan-csa.org／FAX：0225-24-8601

佐賀支部：佐賀県武雄市東川登町大字永野6766-1

栃木支部：栃木県栃木市吹上町1300-3 ２F

静岡支部：静岡県富士市岩淵751-1

秋田支部：秋田県秋田市上北手荒巻堺切24-2

石川支部：石川県七尾市田鶴浜町ハ部３番地 健康福祉プラザ さつき苑内

設立：2011年4月 (法人化は2011年7月)

HP：https://www.japan-csa.org/