ザボディショップのフレグランスシリーズより春限定の人気の香り「グロウイング チェリーブロッサム」、新定番「テンダー トンカ」を1/29(木)発売

あらゆるジェンダーや年代、肌タイプの人に、心地よく美しい毎日と豊かで持続可能な地球環境へとつながる変化をもたらすイギリス発のビューティブランド「ザボディショップ」は、自然の植物のナチュラルな香りをまとい、自分の中の多様な個性や魅力を表現するために生まれたフレグランスシリーズ「チョイス」より、春限定の人気の香り「グロウイング チェリーブロッサム」を2026年1月29日(木)より数量限定で発売いたします（全国のザボディショップ店舗では、1/8(木)から先行して予約を受付）。

また、同日、シリーズの新定番として、焙煎したばかりのトンカ豆の独特で複雑な香りにインスパイアされた「テンダー トンカ」を新発売いたします。

シリーズ製品全て、植物性の原料を使用し、動物由来原料や動物実験を行わない、動物にも優しいヴィーガン処方です。

■春限定 数量限定発売「グロウイング チェリーブロッサム」

グロウイング チェリーブロッサムは、サクラの香りにサンダルウッドやキンモクセイをブレンドし、花が開くときに放つ繊細な香りを表現しました。桜の木の下を歩いているときに感じる、春の訪れへの喜びや満たされた気持ちを感じさせる、春の季節ならではの香りです。

グロウイング チェリーブロッサム シャワージェル

250mL 2,200円(税込)

豊かな泡立ちでクリーンな肌に洗い上げるサクラの香りのボディシャンプー。

グロウイング チェリーブロッサム ボディクリーム

200mL 4,180円(税込)

コミュニティフェアトレードのシアバター*¹やセサミシードオイル*²などがしっとりなめらかな肌に導くサクラの香りのボディクリーム。

グロウイング チェリーブロッサム フレグランスミスト

100mL 3,080円(税込)

サクラやヒノキなどの木々花々が瞬時に香るヘア＆ボディ用フレグランススプレー。ほのかに香らせたい方におすすめです。

香りの持続時間(目安):1～2時間

グロウイング チェリーブロッサム オードトワレ

50mL 4,840円(税込)

サクラやヒノキなどの木々花々が香るフレグランス。 長時間香りを楽しみたい方におすすめです。

香りの持続時間(目安):4～5時間

■新発売「テンダー トンカ」

モダンで温かみがあり、スパイスの効いたレザー調のファインフレグランス。焙煎したばかりのトンカ豆の独特で複雑な香りにインスパイアされた香りは、ミステリアスな個性を持ちながらも、丸みを帯びた柔らかな甘さのバニラと心地よいウッディなトーンが混ざり合う、毎日気軽に個性を身にまとうことのできる香りです。

テンダー トンカ ボディクリーム

200mL 4,180円(税込)

コミュニティフェアトレードのシアバター*¹、セサミシードオイル*²を配合。トンカビーンの甘さと複雑なウッディの香りをまとい、うるおいのある艶やかな肌に。

テンダー トンカ フレグランスミスト

100mL 3,080円(税込)

スパイシーなブラックペッパーの香調が、心地よいバニラオーキッドとトンカビーンと調和した魅惑的な香り。スエードとシダーウッドの温かみのあるベースが肌に優しく残り、個性的な香りを創り出すヘア＆ボディ用フレグランススプレーです。

香りの持続時間(目安):1～2時間

テンダー トンカ オードトワレ

50mL 4,840円(税込)

神秘的でありながら深く心を癒す香りは、ペッパーのようなワイルドホーソーン(サンザシの一種)とインセンスで始まり、バニラオーキッドとロックローズへと溶け込みます。日常に優雅さを彩るオードトワレです。

香りの持続時間(目安):4～5時間

＊1シア脂(エモリエント成分)、＊2ゴマ種子油(エモリエント成分)

■フレグランスシリーズ「チョイス」既存製品

◆ヴァイブラント ベルガモット

生命力に満ちたみずみずしいベルガモットと花々の鮮やかな躍動感にインスパイアされた香り。フレッシュなベルガモット、澄みきったマグノリアやスズラン、穏やかなシダーウッド。花々のかぐわしさが調和した爽やかなシトラスフローラルが自分の中の明るくポジティブな一面に気づかせてくれます。

ヴァイブラント ベルガモット シャワージェル

250mL 2,200円(税込)

ヴァイブラント ベルガモット ボディクリーム

200mL 4,180円(税込)

ヴァイブラント ベルガモット フレグランスミスト

100mL 3,080円(税込)

ヴァイブラント ベルガモット オードトワレ

50mL 4,840円(税込)

◆ワイルド ジャスミン

花々の中でもひときわ白く、雪のような美しさを持ったインディアンジャスミンからインスパイアされた香り。手摘みのインディアンジャスミンやホワイトアイリスなどの華麗な花々が調和したクリーミィで魅惑的な香りに、秘めていた大胆さが解き放たれ、凛としたありのままの姿を引き出してくれます。

ワイルド ジャスミン シャワージェル

250mL 2,200円(税込)

ワイルド ジャスミン ボディクリーム

200mL 4,180円(税込)

ワイルド ジャスミン フレグランスミスト

100mL 3,080円(税込)

ワイルド ジャスミン オードトワレ

50mL 4,840円(税込)

■数量限定スペシャルギフト

チェリーブロッサム ボディケアギフト

6,380円(税込)

グロウイング チェリーブロッサム シャワージェル

グロウイング チェリーブロッサム ボディクリーム

※「チェリーブロッサム ボディケアギフト」は、ECと限定店舗（大丸札幌店、渋谷店、新宿店、有楽町マルイ店、横浜ジョイナス店、アトレ川崎店、越谷イオンレイクタウン店、イクスピアリ店、タカシマヤ ゲートタワーモール店、阪急三番街北館店、なんばマルイ店、イオンモール沖縄ライカム店）での販売です。

ベルガモット ボディケアギフト

6,380円(税込)

ヴァイブラント ベルガモット シャワージェル

ヴァイブラント ベルガモット ボディクリーム

ジャスミン ボディケアギフト

6,380円(税込)

ワイルド ジャスミン シャワージェル

ワイルド ジャスミン ボディクリーム

※掲載価格は、1/29以降の価格です。

※詳しくはプレスリリースをご確認ください。

