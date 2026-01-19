ラジオ感覚で耳を傾けるだけでもOK！ランチタイムに英語力をアップさせよう!! 2/3（火）～ 無料セミナー「クリスのランチタイム英会話」
株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は2026年2月、クリエイティブ業界で働く方々を対象に、ランチタイムの15分～30分でリスニング力を鍛える無料のオンラインセミナー「クリスのランチタイム英会話」を開催します。
昨今、クリエイティブ業界においてもグローバル化は一層進み、制作の現場やプロジェクトで海外クリエイターと仕事をする機会が増えつつあります。そのような状況の中、C&R社ではクリエイターの方がより気軽に英語に触れられる機会を提供すべく、ランチタイムを活用して英語を学べるセミナーを開催。「楽しみながら英語を学ぶ」をモットーに、毎週火曜日は「リスニング入門編」「英文理解度編」、水曜日は「発音編」「英文法編」、木曜日は「クリエイティブ業界で使う英語編」とそれぞれのテーマに分けて英会話を解説しています。
英語は繰り返し聞くことで少しずつ耳が慣れていきます。英語を学びたいと思っていた方や業務で必要に迫られている方、海外進出を検討中の方など、ご興味をお持ちの方はぜひお気軽にご参加ください！
≪こんな方におすすめ≫
・学生時代以降、英語に触れる機会がなかった方
・周りに海外クリエイターが増えてきたけれど、話すきっかけがつかめない方
・今度こそ、英語の勉強を続けたいと思っている方
・社内に外国人スタッフが増えてきたと感じている方
・海外のクリエイターや企業と仕事をしてみたい方 等
■リスニング入門編（毎週火曜日12：15～）
2月3日（火）「ノーマン・ロックウェルの誕生日(Norman Rockwell’s Birthday )(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170011/?rls)」
2月10日（火）「IBMのスーパーコンピューターがチェス世界王者に勝利した日(The day IBM’s supercomputer defeated the world chess champion)(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170013/?rls)」
2月17日（火）「マルディグラ（謝肉祭の最終日）(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170016/?rls)」
2月24日（火）「スティーブ・ジョブズの誕生日（Steve Jobs’ Birthday）(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170018/?rls)」
■英文理解度編（毎週火曜日12：45～）
【2月3日（火）に題材となる英文を扱うテーマ(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170023/?rls)】
1/20（火）配信：【この日、何の日！？】くまのプーさん（A.A.ミルン）誕生日
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/169249/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/169249/?rls)
【2月10日（火）に題材となる英文を扱うテーマ(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170029/?rls)】
1/27（火）配信：【この日、何の日！？】モーツァルトの誕生日(Mozart’sBirthday)
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/169256/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/169256/?rls)
【2月17日（火）に題材となる英文を扱うテーマ(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170037/?rls)】
2/3（火）配信：【この日、何の日！？】ノーマン・ロックウェルの誕生日(Norman Rockwell’s Birthday )
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170011/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170011/?rls)
【2月24日（火）に題材となる英文を扱うテーマ(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170049/?rls)】
2/10（火）【この日、何の日！？】IBMのスーパーコンピューターがチェス世界王者に勝利した日(The day IBM’s supercomputer defeated the world chess champion)
https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170013/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170013/?rls)
■英文法編（毎週水曜日12：15～）
2月4日（水）予定を伝える表現(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170132/?rls)
2月11日（水）be動詞＋前置詞(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170135/?rls)
2月18日（水）数量を表す英語(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170137/?rls)
2月25日（水）MustとDon’t have toの違い(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170139/?rls)
■発音編（毎週水曜日12：45～）
2月4日（水）発音記号「θ」(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170141/?rls)
2月11日（水）発音記号「ð」(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170145/?rls)
2月18日（水）発音記号「s」(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170148/?rls)
2月25日（水）発音記号「z」(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170152/?rls)
■クリエイティブ業界で使う英語編（毎週木曜日12：15～）
2月5日（木）漫画の種類とスタイルの違い(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170183/?rls)
2月12日（木）アニメの種類やスタイルの違い(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170188/?rls)
2月19日（木）プロットを説明してみよう Part 1(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170192/?rls)
2月26日（木）プロットを説明してみよう Part 2(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/170197/?rls)
■日時
【リスニング入門編】
2月3日（火）12：15～12：30
2月10日（火）12：15～12：30
2月17日（火）12：15～12：30
2月24日（火）12：15～12：30
【英文理解度編】
2月3日（火）12：45～13：00
2月10日（火）12：45～13：00
2月17日（火）12：45～13：00
2月24日（火）12：45～13：00
【英文法編】
2月4日（水）12：15～12：30
2月11日（水）12：15～12：30
2月18日（水）12：15～12：30
2月25日（水）12：15～12：30
【英文理解度編】
2月4日（水）12：45～13：00
2月11日（水）12：45～13：00
2月18日（水）12：45～13：00
2月25日（水）12：45～13：00
【クリエイティブ業界で使う英語編】
2月5日（木）12：15～12：45
2月12日（木）12：15～12：45
2月19日（木）12：15～12：45
2月26日（木）12：15～12：45
※終了時間は前後する場合がございます。ご了承ください。
■場所
オンライン（Zoom）
■登壇者
Chris Larimore
クリーク・アンド・リバー社
プロフェッショナルエデュケーションセンター
アーカンソー州ヘンドリックス大学、英文学学士号
ミシシッピ大学、ミシシッピ州、英文学修士号
グローバル言語企業に20年間勤務。企業向け、大学向け、子供向け、TOEICなどあらゆるクラスを担当。現在は、クリーク・アンド・リバー社で日本人向けの英語教育、外国人向けの日本語教育を中心とした語学事業のマネジメントを担当。アメリカ出身、約30年前に来日し、東京の下町に在住、妻、息子、娘、そしてペットのカメ2匹と暮らす。アメリカンフットボール、クラフトビール、日本の歴史、近所のお祭りが好き!
■受講料
無料
■対象
・クリエイティブに携わるすべての方
・ビジネス英語に興味がある方
・英語（英単語）を学びたい方
・英語のリスニング力を鍛えたい方
■定員
各回30名
【お問い合わせ】
株式会社クリーク・アンド・リバー社
PEC事務局「クリスのランチタイム英会話」担当
Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp
C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。今後も、ミッションである「プロフェッショナルの生涯価値の向上」のもと、さまざまな取り組みを通じて、クリエイターの方々がその能力を最大限に発揮できる環境づくりをめざしてまいります。
【クリーク・アンド・リバー社とは】
クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。C&Rグループとして医療、IT、会計、法曹、ファッション、食、ライフサイエンスCXO、アグリカルチャー分野で同事業を展開しており、その分野は合わせて18にまで拡大しています。さらに、XRやNFT、メタバース、ドローン、プロフェッショナル求人サイトやグローバル開発等へとサービスを拡大。今後もプロフェッショナルの叡智を結集し、新しい価値を生み出すビジネスクリエイションカンパニーとして、人々の幸せに貢献してまいります。
