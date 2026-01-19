介護を描く映画としては異例のYouTube再生124万回を達成した映画『もう一歩』。現役介護職が“語り部”となり、上映と対話を通じて届けられる新たな映画体験として、全国で上映会＆トークイベントを開催。

一般社団法人KAiGO PRiDE

一般社団法人KAiGO PRiDE（東京都渋谷区、代表理事：マンジョット・ベディ）は、誰もが向き合う“介護”の選択と“その人らしさ”、そして介護職の価値を描いた映画『もう一歩』が、YouTubeでの公開から大きな反響を呼び、累計再生124万回（2025年12月31日時点）を突破したことをお知らせします。さらに、2月以降はKAiGO PRiDEアンバサダーを中心とした全国各地での特別上映会・トークイベントが順次開催されます。

■ YouTube公開の反響

映画『もう一歩』は、2025年11月10日にユナイテッド・シネマ アクアシティお台場で完成披露試写会が行われ、介護の日である翌11月11日よりKAiGO PRiDE公式YouTubeチャンネルにて無料一般公開がスタートしました。多くの方のご視聴をいただき、公開後約1月半で累計再生124万回（2025年12月31日時点）を突破しました。

YouTubeで見る :https://youtu.be/7gk6rOn9AYk■ 映画『もう一歩』とは

『もう一歩』は、現役介護職のリアルな声をもとに脚本化されたヒューマンドラマで、介護に直面する家族の葛藤と、介護職との出会いを通じて“その人らしさ”を取り戻す物語です。これまで長年介護の価値をクリエイティブで描き続けてきたマンジョット・ベディが、企画/原作/監督/ディレクター・オブ・フォトグラフィを務めています。また、ストーリーや演技中の所作に至るまで、全国のKAiGO PRiDEアンバサダーらが監修に関わっている点も本作の特徴の一つです。

本作は厚生労働省「令和7年度 介護のしごと魅力発信等事業」における補助事業として制作され、介護の仕事の魅力や価値、そして誰もが関わる“介護”の本質に光をあてています。

NPO法人ジコサポ日本主催「311ジコサポ国際映画祭」でも上映されるなど、単なる啓発動画の枠を超えて多様な広がりを見せています。

■ 2月以降の特別上映会・イベント開催について

2月以降、KAiGO PRiDEアンバサダー（現役介護職の発信者）を中心に、全国各地で『もう一歩』の特別上映会＆トークイベントを開催します。これらのイベントでは映画上映後に各地域のアンバサダーによるトークセッションも行われ、映画をフィクションで終わらせることなく、地域の中における”自分ごと”として介護に対する理解や共感を深める機会としていきます。

イベント情報：

- 2月1日（日） 岡山県立図書館（岡山）(https://kaigopride.jp/onemorestep-event-okayama)- 2月6日（金） なみきスクエア（福岡）(https://kaigopride.jp/onemorestep-event-fukuoka)- 2月7日（土） Space札幌（北海道）(https://kaigopride.jp/onemorestep-event-hokkaido)- 2月14日（土） 郡山公会堂（福島）(https://kaigopride.jp/onemorestep-event-fukushima)- 2月15日（日） 日本福祉大学 半田キャンパス（愛知）(https://kaigopride.jp/onemorestep-event-aichi)- 2月26日（水） International KAiGO Festival 2026（東京）(https://kaigopride.jp/ikf2026)- 2月28日（土） メルカつきまち（長崎）(https://kaigopride.jp/onemorestep-event-nagasaki)- 3月1日（日） 守口市立図書館（大阪）(https://kaigopride.jp/onemorestep-event-osaka)※詳細・最新情報は映画公式サイトにて随時公開。公式サイトで見る :https://kaigopride.jp/onemorestep-teaser#event

なお、本作はすでに全国のイオンモールにて、アンバサダーが登壇する上映会・トークイベントを実施。日常の買い物や暮らしの場に映画を届け、介護について語り合う新しい映画体験として、多くの来場者の共感を集めました。

実施済みイベント：

- 2025年12月14日（日） イオンモール大日 （大阪府守口市）- 2025年12月27日（土） イオンモール福岡伊都 （福岡県福岡市）- 2026年1月12日（月）イオンモールとなみ（富山県砺波市）■ KAiGO PRiDEアンバサダーとは

KAiGO PRiDEアンバサダーは、当法人の養成研修を受けるなどした介護職らであり、現役の介護職員が自らの言葉で介護の魅力や現場のリアルを伝える全国規模のネットワークです。学校・地域イベントでの講話、メディア出演、イベント登壇など、多様な発信活動を通じて介護の価値を社会に広げています。

参考：https://kaigopride.jp/r6-kaigonoshigoto

■ 今後の展開

今後も『もう一歩』は、映画としての上映展開に加え、介護理解を深める教育・研修コンテンツとしての活用も推進します。公式サイトで申請をいただければ映画の映像データを提供する取り組みも開始しており、企業様の社内研修等でも活用されています。上映会・イベント情報は公式サイトおよびSNS等で順次発信してまいります。

■ 映画『もう一歩』公式情報

特設サイト：https://kaigopride.jp/onemorestep-teaser

Youtube：https://youtu.be/7gk6rOn9AYk

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=7gk6rOn9AYk ]