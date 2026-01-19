ラジオの未来を考える業界向けイベント「ラジオセミナー2026 」2026年4月19日(日)開催決定

株式会社TwoGate

株式会社TwoGate（本社：東京都渋谷区、代表：小林輝紀）と株式会社玄石（本社：東京都中央区、代表：石井玄）は、2026年4月19日（日）、ラジオ業界の第一線で活躍する制作者、クリエイター、パーソナリティ、そしてラジオ制作に関わる全ての人に向けたカンファレンス、「ラジオセミナー2026」を東京富士大学・プリズムホールにて開催いたします。

■ 企画概要

音声コンテンツの多様化が加速する現在、ラジオ・音声メディアは大きな転換期を迎えています。Podcastの台頭やデジタルプラットフォームの進化など、新たな可能性が広がる一方で、業界のさらなる活性化には、放送局や組織の垣根を超えた「ラジオの未来のための知見の共有」と、作り手・受け手が直接対話できる場が不可欠であると考えました。

株式会社TwoGateと株式会社玄石がリリースしたアプリ「ラジオメディア」が主催となる本イベントでは、放送局で活躍するプロデューサー・ディレクター、人気コンテンツの制作者が集結。「音声コンテンツのマネタイズ方法」「次世代のラジオ制作」「放送局の活路」「ラジオの未来像」など、多角的なテーマで議論を深め、ラジオメディアの次なる1ページを切り拓く場を創出します。

なお、本セミナーは開催にあたり、放送文化基金の助成金をいただいており、放送文化の発展向上を目的としています。

■ 開催概要

イベント名： 「ラジオセミナー2026」

開催日時： 2026年4月19日(日) 11:00～ 17:30（10:30開場）

懇親会はセミナー終了後、18:00～開始予定

会場： 東京富士大学 二上講堂4階「プリズムホール」（東京都新宿区下落合1-9-6）

主催： ラジオメディア

■ 登壇者

石井玄

ラジオプロデューサー

2011年サウンドマン入社。「オールナイトニッポン」などのラジオ番組制作に関わる。2020年ニッポン放送入社。『オードリーのオールナイトニッポン in 東京ドーム』などのイベントを数多くプロデュース。2024年に玄石を設立し、現在はポッドキャストやイベントなど幅広い企画を手がけている。

内田浩之

プロデューサー

1999年文化放送入社。「神谷浩史・小野大輔のDear Girl～Stories～」「アニメロサマーライブ（2011、2012）」等アニメ＆ゲーム関連のラジオ番組やイベントをプロデュース。2012年に文化放送エクステンドを設立し、代表取締役に就任。自社IP事業としてラジオ以外にゲームも手がける。

大島育宙（XXCLUB）

芸人/映画・ドラマ評YouTuber

フジテレビ『週刊フジテレビ批評』、Eテレ『バズ英語』、TBSラジオ『こねくと』、『週刊SPA!』の連載など多数レギュラーを抱える傍ら、音声・動画コンテンツの配信やイベント登壇など活動は多岐にわたり、高頻度でエンタメの時評を更新。本年はザテレビジョンドラマアカデミー賞審査員も務める。

神吉将也

ラジオ関西 デジタル・プロデュース部プロデューサー

1993年生まれ、京都府出身。プロデューサーとしてPodcast番組「マユリカのうなげろりん！！」、「紅しょうがは好きズキ！」、「はちくちダブルヒガシ」、「黒帯のブロンドスポーツ脚研究会」、「例えば炎のあ、エレガンス」に携わる。

三浪瞭

ABCラジオ コンテンツプロデュース部 プロデューサー

1992年生まれ、奈良県出身。プロデューサー、ディレクターとして「ヤーレンズのダダダ団」、「ジョックロックのミッドナイトフットボール」、

「ミルクボーイの煩悩の塊」、「織田信成と高野純一のぽくない火曜日」、「天才ピアニストのむぎゅっとぷくっと」などに携わる。

田中渓

投資家でラジオパーソナリティ

上智大学理工学部を主席卒業後、ゴールドマン・サックスで日本共同統括を務め2024年退社。現在は数千億円を運用する投資会社で不動産投資責任者を務めるほか、InterFM「Beyond K-point」やCross FM「Lifestyle Blueprint」などでラジオパーソナリティとしても活躍中。

西畑風雅

MBSラジオ 制作局 プロデューサー

1992年生まれ。兵庫県出身。2016年 株式会社毎日放送入社。

2018年に同社ラジオ局（現 株式会社MBSラジオ）に異動し、現在までラジオ番組制作に携わる。MBSヤングタウンのプロデューサーとして主にお笑い芸人のラジオ番組を担当。

橋本吉史

ラジオ・プロデューサー/配信者

業界屈指の番組立ち上げ数を誇りTBSラジオで宇多丸、ジェーン・スーらをパーソナリティとして発掘、育成。ギャラクシー賞、JAPAN PODCAST AWARDなどの受賞歴を持ち「ジェーン・スーと堀井美香のOVER THE SUN」コンビを2013年に結成したことでも知られる。2024年に独立し番組プロデュースなど幅広く活動中。

福島暢啓

毎日放送 アナウンサー

1987年宮崎県生まれ。龍谷大学大学院文学研究科卒業。2005年MBS入社。担当番組はTBSテレビ「THE TIME，」中継リポーター、MBSテレビ「よんチャンTV」、MBSラジオ「福島のぶひろのサタデーモーニングリゾート」「ヤングタウン日曜日」など。

森谷佳奈

山陰放送 アナウンサー

1993年生まれ。島根県松江市出身。ノートルダム清心女子大学卒業。2015年４月、山陰放送入社。2016年４月『森谷佳奈のはきださNight!』放送開始。日常で感じることを吐き出してもらうことを軸に、「SNSであなたとつながる新感覚ラジオ」をテーマにXを積極的に使って放送している。

■ チケット情報：次世代への投資として「U-25枠」を設定

一般チケット： 3,300円

U-25チケット： 1,000円（25歳以下限定・業界の将来を担う方々へ）

懇親会付チケット： 7,700円（20歳以上限定・限定30枚）

チケットは1月19日20時より販売開始いたします。

■ チケット販売について

一般チケットはこちら(https://d.pass-store.jp/products/radiomedia_event)

U-25チケットはこちら(https://d.pass-store.jp/products/radiomedia_event_u25)

懇親会付チケットはこちら(https://d.pass-store.jp/products/radiomedia_event_party)

■ ラジオメディア

App Store：https://x.gd/mbkMN

Google Play：https://x.gd/YUBmM

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社TwoGate

https://form.run/@radioseminar-contact