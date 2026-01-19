VRChat人気ワールド「[JP]Tutorial World」にてユーステラからオリジナル3Dアバター『ルミア』のポスター広告を掲載開始

ユーステラグループホールディングス合同会社

U-Stella株式会社（東京都目黒区、代表取締役：原田アロハ、以下 ユーステラ）は、VRChat内の日本人向け人気ワールド『[JP]Tutorial World（日本人向けチュートリアルワールド）』にて、ユーステラのオリジナル3Dアバター『CCD-SOLCIEL［LUMIA］』（ルミア）のポスター広告とQuest対応サンプルアバター用ペデスタルの掲載を開始しました。

展示スペース

[JP]Tutorial WorldはVRChatを始めたばかりの日本人ユーザー向けに用意されたチュートリアルワールドであり、操作方法やUI説明などが展示された導線設計になっています。

このワールド内に、ルミアのポスター広告を掲示するとともに、Quest対応のサンプルアバターを設置したペデスタルを併設しました。

これにより、新規ユーザーがワールド内でルミアのビジュアルや特徴に触れ、その場でアバターを試着・体験できるようになっています。

展示スペース入口

当該ワールドは「VRChatを始めたらまず行くべき場所」として認知されており、博物館のような形式で初心者をサポートする内容が充実しています。

特にVRChatはPC版だけでなくスタンドアロン型VR機器「Quest」でも利用されているため、Quest対応アバターであるルミアのペデスタル設置は、デバイスを問わず全ての新規ユーザーにアバターのお試しがいただけます。

[JP]Tutorial World

ユーステラでは、今回の掲載を皮切りに、今後もVRChat内におけるユーザー導線上でのブランド展開を積極的に推進してまいります。

広く認知されたワールドにおいて自社IPを露出させることで、アバターの魅力をより多くのユーザーに届けることを目的としています。

現時点で、『[JP]Tutorial World』のほかに、『FUJIYAMA』『NAGISA』『Japan Talk Room』等に併せて広告掲載中です。

ルミア（LUMIA）はユーステラが開発・販売するVRChat向けオリジナル3Dモデルで、多彩な表情や着せ替えアニメーション、さらにはVR空間に描画できるペン機能やスタンプ演出機能などを搭載した、表現と対話を重視した多機能アバターです。

高い拡張性と完成度を備えたハイスペックモデルで、PC版とQuest版の両方が提供されています。Meta Quest 2上での動作検証も完了しており、スタンドアロンVR環境でも問題なく利用可能です。

※クエスト上での動作においては一部機能の制限がございます。

[JP]Tutorial Worldには下記URLより訪問いただけます。

https://vrchat.com/home/launch?worldId=wrld_bf51e60f-f372-48b1-a757-88ba8331d926

商品情報

【商品名】

【ルミア】 オリジナル3Dモデル



【発売日】

2025年12月15日(月)より好評発売！



【販売価格】

先行セール価格 6,000円(税込み)



▼商品ページはこちら

https://u-stella.booth.pm/items/7643741

ユーステラグループホールディングス合同会社について

ユーステラグループホールディングス合同会社は、キャラクターIPとバーチャル体験を軸に、3Dアバター、VR、動画配信、音声、医療コンテンツまでを横断して展開するユーステラグループの統括会社です。

【公式サイト】https://group.u-stella.co.jp/

U-Stella株式会社について

U-Stella株式会社は、イメージキャラクター「ユーレイちゃん」をメインヒロインとしたバイノーラル音声作品の制作・配信をはじめ、

Vtuberプロデュース、VRChat向け3Dアバター、Vtuber向けLive2Dモデルの制作・販売を行っています。

また、音声作品の受託制作や、「Voidol - Powered by リアチェンvoice -」「CeVIO AI」向け音声合成モデルの提供など、

音声・ビジュアル・バーチャル領域を横断したコンテンツ制作を行っています。

【公式サイト】https://u-stella.co.jp/

【公式X（旧Twitter）】https://twitter.com/U_StellaWeb