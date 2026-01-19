フランス発ショコラブランド「ラ フェヴァリ」― M.O.F.受章ショコラティエによるトリュフや、サロン・デュ・ショコラ最高賞“フーレ・プラリネ”賞受賞プラリネなど
フランス伝統の「職人技」と「素材」へのこだわり
ラ フェヴァリのショコラは、厳選されたカカオ豆とフランス伝統の製法にこだわっています。香ばしさを極めたプラリネは、代々受け継がれてきた職人の情熱の結晶です。
ラ フェヴァリ2026年
「プラリネ・ノワゼッツ・ピエモン」
サロン・デュ・ショコラ最高賞“フーレ・プラリネ”賞受賞。
イタリア北部ピエモンテのヘーゼルナッツをキャラメル焙煎し、濃厚な仕上がりのプラリネ。
サロン・デュ・ショコラ最高賞“フーレ・プラリネ”賞受賞「プラリネ・ノワゼッツ・ピエモン」
「クールルージュ」
17世紀から伝わるクールドラジェフィー製法を用いたガナッシュ。限りなく薄いシュガーペーストで包み込み、ハート型をこの製法に取り入れたのはラ フェヴァリが世界で初。
とろりとしたキャラメルクリームでガナッシュをサンドし、外はパリッと、中はなめらかにとろける食感が特徴。
17世紀から伝わる技法を世界で初めてハート型に「クールルージュ」
「トリュフショコラ」
M.O.F.受章ショコラティエ”パスカル・ブリュンシュタイン”が手掛けたトリュフショコラ。
エクアドル産カカオ豆の香り高いダークチョコレートで薄くコーティングし、西アフリカ産カカオ豆のフルーティーな酸味を引き立てた、カカオ70％のダークチョコレートトリュフ。
カカオ70％のダークチョコレートトリュフ「トリュフショコラ」
爽やかで洗練された上品なパッケージ。ボヌール9個入は、フランスの街並みをモチーフにした限定のデザイン。グラフィカルな表現で、フランスらしさを現代的に表現しています。
ラ フェヴァリ「トリュフボヌール 8個入」
ラ フェヴァリ「ボヌール 9個入」
フランス・アルザスの美しい村に佇む「La feverie -ラ フェヴァリー」
遥か昔、カカオを求めて辿り着いた旅人が、その魅力に心奪われ築いたこの場所（rie）は、
カカオの種（feve）が集い、至高のショコラが生まれる特別な空間です。
伝統と革新が織りなすショコラは、大地が育んだ恵みとカカオが奏でるハーモニー。
かつて旅人がカカオに魅せられたように、その風景が広がる未知なるショコラの物語へ。
企業情報
株式会社Daska&Desiree
ネット販売
イベント日程
