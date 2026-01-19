フランス発ショコラブランド「ラ フェヴァリ」― M.O.F.受章ショコラティエによるトリュフや、サロン・デュ・ショコラ最高賞“フーレ・プラリネ”賞受賞プラリネなど

株式会社Daska&Desiree

フランス伝統の「職人技」と「素材」へのこだわり

ラ フェヴァリのショコラは、厳選されたカカオ豆とフランス伝統の製法にこだわっています。香ばしさを極めたプラリネは、代々受け継がれてきた職人の情熱の結晶です。

ラ フェヴァリ2026年

「プラリネ・ノワゼッツ・ピエモン」

サロン・デュ・ショコラ最高賞“フーレ・プラリネ”賞受賞。

イタリア北部ピエモンテのヘーゼルナッツをキャラメル焙煎し、濃厚な仕上がりのプラリネ。

サロン・デュ・ショコラ最高賞“フーレ・プラリネ”賞受賞「プラリネ・ノワゼッツ・ピエモン」

「クールルージュ」

17世紀から伝わるクールドラジェフィー製法を用いたガナッシュ。限りなく薄いシュガーペーストで包み込み、ハート型をこの製法に取り入れたのはラ フェヴァリが世界で初。

とろりとしたキャラメルクリームでガナッシュをサンドし、外はパリッと、中はなめらかにとろける食感が特徴。

17世紀から伝わる技法を世界で初めてハート型に「クールルージュ」

「トリュフショコラ」

M.O.F.受章ショコラティエ”パスカル・ブリュンシュタイン”が手掛けたトリュフショコラ。

エクアドル産カカオ豆の香り高いダークチョコレートで薄くコーティングし、西アフリカ産カカオ豆のフルーティーな酸味を引き立てた、カカオ70％のダークチョコレートトリュフ。

カカオ70％のダークチョコレートトリュフ「トリュフショコラ」

爽やかで洗練された上品なパッケージ。ボヌール9個入は、フランスの街並みをモチーフにした限定のデザイン。グラフィカルな表現で、フランスらしさを現代的に表現しています。

ラ フェヴァリ「トリュフボヌール 8個入」ラ フェヴァリ「ボヌール 9個入」

フランス・アルザスの美しい村に佇む「La feverie -ラ フェヴァリー」

遥か昔、カカオを求めて辿り着いた旅人が、その魅力に心奪われ築いたこの場所（rie）は、

カカオの種（feve）が集い、至高のショコラが生まれる特別な空間です。

伝統と革新が織りなすショコラは、大地が育んだ恵みとカカオが奏でるハーモニー。

かつて旅人がカカオに魅せられたように、その風景が広がる未知なるショコラの物語へ。

※画像は全てイメージです。

※数量限定販売のため、売り切れの際はご容赦ください。

※在庫状況などにより、販売期間が変更となる場合がございます。

企業情報

株式会社Daska&Desiree

https://www.daskajapan.com/index.php

ネット販売

楽天市場

https://www.rakuten.co.jp/daskajapan/

ヤフーショッピング

https://store.shopping.yahoo.co.jp/daskajapan/

Amazon

https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%B4%E3%82%A1%E3%83%AA&me=A2FJI7ZHBUKUCF&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&ref=nb_sb_noss(https://www.amazon.co.jp/s?k=%E3%83%95%E3%82%A7%E3%83%B4%E3%82%A1%E3%83%AA&me=A2FJI7ZHBUKUCF&__mk_ja_JP=%E3%82%AB%E3%82%BF%E3%82%AB%E3%83%8A&ref=nb_sb_noss)

イベント日程

https://www.daskajapan.com/shop.php