学生ボランティア団体が千葉市美浜区で「スカイランタン祭り」を開催
敬愛大学教育学部（千葉市稲毛区、学長：中山幸夫）の学生を中心とした教育ボランティア団体「Iris（アイリス）」は、2026年2月8日（日）、千葉市美浜区の磯辺スポーツセンターにて、地元の小学生を対象とした「スカイランタン祭り」を開催する。本イベントは、学生主体の地域交流企画で、タイの「コムローイ祭り」をルーツとするスカイランタンの製作・打ち上げ体験を通じ、子どもたちに異文化への関心を深めてもらうことを目的としている。
■ 開催の背景と目的
敬愛大学の学生団体「教育ボランティアIris」は、これまでも月例の教育イベントや「水祭り」など、地域の子どもたちに向けた様々な教育支援活動を展開してきた。「スカイランタン祭り」は、年度末を締めくくる大型イベントとして定着しており、今回で3回目の開催となる。火を使わずLEDライトとヘリウムガスを使用した安全なスカイランタンを使用し、子どもたちが自らの夢や願いを描いたランタンを一斉に打ち上げることで、冬の夜空に幻想的な光景を創り出す。
■ 当日のプログラム内容
スカイランタンづくり
紙のランタンに、子どもたちがそれぞれの将来の夢や願い事を自由に描き、オリジナルのランタンを完成させる。
異文化ゲーム体験
世界各国の遊びをアレンジしたレクリエーションを行い、遊びを通じて異文化を受け入れる心を育む。
スカイランタン打ち上げ
夕刻、夜空に向かって一斉にランタンをリリース。光が広がる瞬間は、例年、保護者からも大きな歓声が上がる本イベントのハイライトとなる。
■ 開催概要
日時：2026年2月8日（日） 16:00〜18:30
場所：磯辺スポーツセンター 体育館（千葉県千葉市美浜区磯辺1−50−1）
対象：美浜区在住の小学生
主催：敬愛大学教育ボランティアIris
共催：千葉市美浜区役所、（株）千葉経済開発公社
協力：日本スカイランタン協会®
■ 教育ボランティアIris（アイリス）について
敬愛大学教育学部の学生を中心としたクラブ活動団体。千葉市内の小学校と連携し、学生ならではの視点を活かした教育アクティビティを企画・運営している。活動の様子は、同大のニュースサイト「敬愛人」にて、学生自らが執筆するレポートを通じて発信中。
https://keiaijin.u-keiai.ac.jp/tag/iri
▼本件に関する問い合わせ先
IR・広報室
住所：千葉市稲毛区穴川1-5-21
TEL：043-284-2335
FAX：043-284-2261
メール：irkikaku@u-keiai.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
