







京都酒造株式会社（所在地：京都府船井郡京丹波町、代表取締役：豊田和也）は、京都府内限定で展開する「京都ウイスキー」シリーズに新たに加わった「京都ウイスキー西陣織 ミズナラカスク」および「京都ウイスキー西陣織 シェリーカスク」が、多くのお客様よりご好評をいただいていることをお知らせいたします。

本製品は、京都初のウイスキー蒸溜所「京都みやこ蒸溜所」が手掛ける本格ウイスキーに、京都の伝統工芸「西陣織」をラベルとして採用。

西陣織を使用することで、視覚的な美しさと京都文化を融合させた、新しいカテゴリーの商品として注目を集めています。

■ 「京都ウイスキー」がもたらす価値

1. 飲む伝統工芸。本物の「西陣織」をラベルに採用

最大の特徴は、プリントではなく本物の西陣織を直接ボトルに貼り付けた豪華なラベルです。

光の加減で煌びやかに表情を変えるラベルは、飲み終わった後も「飾れるボトル」として、贈答品市場で高い評価を獲得しています。

2. 京都府内だけでしか手に入らない「プレミアム感」

本シリーズは、徹底して「京都府内限定」での販売にこだわっています。

ここでしか買えないという希少価値が、特別な旅の思い出や大切な方への特別な「京都土産」として選ばれる理由です。

3. 京丹波の風土が育む、樽熟成の深い味わい

豊かな自然環境と、清らかな水に恵まれた京丹波町。

寒暖差のある気候がウイスキーの熟成を促し、奥行きのある複雑な味わいを生み出しています。

4. 日常を彩る“新定番”の贅沢

ハイボールにすれば食事を一段と引き立て、ストレートやロックでは樽由来の複雑な香りをじっくり堪能できます。

普段の晩酌を特別なひとときに変える、京都の新定番です。

■ 樽の個性を活かした2つのラインナップ

ミズナラカスクとシェリーカスクの2種類を展開。

日本の希少なミズナラ樽で熟成させた「ミズナラカスク」は、和の繊細さを表現し、日本料理との相性を重視。

一方「シェリーカスク」は、濃厚で芳醇な味わいで、ウイスキー入門者にも親しみやすい仕上がりです。

京都ウイスキー西陣織ラベル ミズナラカスク









日本の希少な「ミズナラ（水楢）樽」で後熟させた、まさに“日本人のための”ウイスキーです。

容量/度数：700ml / 43%

希望小売価格：3,500円（税抜）

HP：https://kyotoshuzo.com/project/kyoto-mizunaracask/

京都ウイスキー西陣織ラベル シェリーカスク









世界的に評価の高いシェリー樽で後熟させ、リッチで重厚な風味を追求しました。

容量/度数：700ml / 40%

希望小売価格：3,000円（税抜）

HP： https://kyotoshuzo.com/project/kyoto-sherrycask/

※両商品とも京都府内限定販売商品となっております

■ 京都みやこ蒸溜所について

京都府京丹波町の丹波高原に位置する京都初のウイスキー蒸溜所。

山々に囲まれた豊かな自然と、昼夜の寒暖差が大きい高原気候を活かし、理想的な樽熟成環境でウイスキー造りを行っています。

伝統製法を継承しつつ、新たな挑戦を続けています。

■ 会社概要/商品についての問い合わせ先

会社名：京都酒造株式会社

所在地：〒629-1131 京都府船井郡京丹波町坂原南林11番

会社HP：https://kyotoshuzo.com/

Tel：0771-84-0110

Email：info@kyotoshuzo.co.jp

※商品以外のお問い合わせはお控えいただきますようお願いいたします。

■ プレスリリースについての問い合わせ先

京都酒造株式会社 広報担当

Email：pr@kyotoshuzo.co.jp

※マーケティングや営業のお問い合わせはお控えいただきますようお願いいたします。