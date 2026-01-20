自然素材を使用し住む人に馴染むシンプルな木の住まいを設計施工するITAYA KOBO(運営：株式会社石巻工務店、所在地：京都府宇治市、代表：石巻 充啓)は、この度、京都府山城地区の農家や地元人気店が集い、山城地域の多種多様な新鮮野菜が楽しめるマルシェを2026年2月1日(日)に開催します。

◆のう縁マルシェ 開催内容

開催日 ： 2026年2月1日(日)10:00～15:00会場 ： 京都府宇治市宇治善法81番地 ITAYA KOBO SECONDBASE特設サイト： https://itayakobo.hp.peraichi.com/20260201主催 ： ITAYA KOBO(株式会社石巻工務店)

「やさいにまつわる楽しいこといっぱい！」をコンセプトにした『のう縁マルシェ』は、山城地域をメインに活動する農家や地元食材を使用した食品を販売するお店が総勢21店舗出店し、自慢の新鮮野菜や果物、それを使用したスイーツ、ランチ、ワークショップなど、山城地域の農作物の新しい可能性を体感できるマルシェです。

◆山城地域の農家が野菜の本当のおいしさを伝えます！

京都府南部に位置する「山城地域」は自然豊かで温暖な気候のため、日本を代表する宇治茶をはじめとし、お米、京野菜などの農作物の栽培が盛んな地域です。城陽市でいちじくをメインに様々な野菜や果物を栽培・加工・販売している「うちだ農園coucou!」が発起人となり、「野菜の本当のおいしさを伝えたい」「山城地域の素晴らしい農家と地元野菜のおいしさを知ってほしい」との想いから本企画をスタートし、今回で2回目の開催です。兼業農家という新しい農家の形で活躍する、新進気鋭の農家ユニット「トリガーファーム」をはじめとした多数の山城地域の農家が集結し、こだわりの新鮮野菜や旬の果物を販売。農家と直に対面し購入できることから、美味しい野菜の食べ方やこだわり野菜への情熱など会話をしながら買い物を楽しむことができます。

◆人気店のコラボレーション！イベント限定スイーツメニューは必見！

SNSでケーキの販売を告知すると即完売してしまうほどの人気ケーキ店「kibito」と、国産小麦で作るこだわりパンが大人気でマルシェイベント開催時には毎回早々に完売している「プティワゾー」が大注目のコラボレーション！会場のキッチンスペースでライブキッチン的に盛り付けされる、このイベントだけの特別スイーツメニューを数量限定で販売予定。※イベント限定スイーツメニューには購入条件がございますので、詳しくは特設サイトからご確認ください。イベント特設サイト→https://itayakobo.hp.peraichi.com/20260201

◆今回だけの特別メニューも登場！本格ホットドックや野菜たっぷりあったかメニュー多数

からだに優しい手作りお弁当「四季彩処しんか」の自家製「無添加ソーセージ」を、国産小麦で作るこだわりパン「プティワゾー」のパンに挟んだ、大人も子どもも大好きな、このイベントだけのスペシャルホットドックが登場！また、兼業農家ユニット「TRIGGER FARM」が生産する京都山城産の野菜と、京都山城地域唯一の酒蔵 「城陽酒造」の酒粕を使用した、こっくり旨味があるお汁にお野菜ごろごろな満足感たっぷりの「粕汁」をこのイベント限定でご用意！そのほか、「京都秋田農園」の山城のねぎたっぷりのねぎに恋するコロッケや、「ちょい呑みはわい」の優しいダシの味に心落ち着く「おでん」など、心もからだも暖まるフードメニューが多数！「Cocco coffee」からはホットのコーヒーメニューもあり、この時期ならではのマルシェを楽しんで。

◆会場は自然派工務店「ITAYA KOBO」ショールーム！薪ストーブもある癒し空間で楽しんで

イベントが開催される会場は、無垢材や漆喰などの自然素材にこだわり住む人に寄り添った設計を行う宇治の工務店「ITAYA KOBO」のショールーム。木の香りが心地いい古工場をリノベーションした広々空間にはイートインスペースを設置。約6mの一枚板テーブルは圧巻で一見の価値あり！大きな窓から望む庭や宇治の山々を眺めながらゆったりとフードをお楽しみいただけます。屋外は自然いっぱいの庭スペースで多数の出店を予定。屋外のベンチではまるでピクニックに来たかのように楽しめます。さらに冬期は、大きな薪ストーブが稼働しとても暖かく炎を見て癒されながらマルシェをお楽しみください。お家に興味のある方は、ITAYA KOBOスタッフにお声がけいただくと新築注文住宅やリノベーションなどのお家相談も可能です。お家をご検討中の方には、出入り自由で気軽にショールームをご見学いただける本イベントがオススメ。

◆出店

●TRIGGER FARM…新鮮野菜、野菜ジャム、粕汁 （@trigger_farm）https://www.instagram.com/trigger_farm/●原田ファーム…季節の採れたて野菜 （@haradafarm）https://www.instagram.com/_haradafarm_/ （ @soulightist）https://www.instagram.com/__soulightist__/●京田辺市 古川農園…京野菜えびいも （@furukawa.farm55）https://www.instagram.com/furukawa.farm55/●ねぎに恋する農家 京都秋田農園…山城のねぎ、ねぎに恋するコロッケ （@kyoto_akita_farm_co.ltd）https://www.instagram.com/kyoto_akita_farm_co.ltd/●倉田農場…大玉トマト （@kuratomato）https://www.instagram.com/kuratomato/●笠取京いちご畑 TAKEUCHI FARM…採れたて完熟いちご （@kyo_ichigo_batake）https://www.instagram.com/kyo_ichigo_batake/●うちだ農園coucou!…新鮮野菜、自家製ジャムなど （@uchidafarm831）https://www.instagram.com/uchidafarm831/●さとみ農園ほっこり村…国産鶏さくらたまご、焼き菓子など （@hokkorimura）https://www.instagram.com/hokkorimura/●四季彩処しんか…まごわやさしい弁当 （@sikisai_sinka）https://www.instagram.com/sikisai_sinka/●ちょい呑みはわい…おでん、おむすび、熱燗 （@choinomihawai）https://www.instagram.com/choinomihawai/●kibito…ケーキ・焼菓子 （@kibito_2020）https://www.instagram.com/kibito_2020/●プティワゾー…スペシャルコラボメニュー （@petit_oiseau_rie）https://www.instagram.com/petit_oiseau_rie/●Cocco coffee…自家焙煎珈琲 （@cocco_coffee）https://www.instagram.com/cocco_coffee/●クローバー牧場…搾りたて牛乳、ヨーグルトなど （@cloverfarm_929）https://www.instagram.com/cloverfarm_929/●ふるかわのうえん…玉露販売、抹茶クリームパン （＠furu_nouen_cha）https://www.instagram.com/furu_nouen_cha/●木津高校…紅茶、和紅茶、ハーブティー類等 （@kizu_hs）https://www.instagram.com/kizu_hs/●マルトシ珈琲…ハンドドリップワークショップ （@marutoshi.coffee）https://www.instagram.com/marutoshi.coffee/●Cocco flower…ドライフラワー （@cocco_flower）https://www.instagram.com/cocco_flower/●工房うたた…柿渋染めワークショップ （@koubou_utata）https://www.instagram.com/koubou_utata/●志津川ハーブ園…ハーブソルトのワークショップ●ITAYA KOBO…木工ワークショップ （@itayakobo_secondbase）https://www.instagram.com/itayakobo_secondbase/※順不同。@以降はInstagramのアカウントID。出店者や出店内容は変更になる可能性もございます。

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=SumcVkPKrzkhttps://newscast.jp/attachments/x3dPFED8P33gzi16O3kI.pdf