「空間とテクノロジーの力で、未来の“あたりまえ”を創造する」クウカン株式会社（本社：北海道富良野市、代表取締役：山本 健太郎、以下「当社」）は、2026年の年頭にあたり、富良野市・中富良野町・上富良野町、および倶知安町・ニセコ町・喜茂別町エリアに特化した不動産買取専門店 ゴエンの公式サイトを全面リニューアルいたしました。

北海道の空き家率15.6％。放置された不動産が抱える「火災・倒壊」の現実

現在、北海道内の空き家数は45万2千戸に達し、空き家率は15.6％と、不動産管理の限界を訴える声が各地で上がる深刻な状況にあります。また、記憶に新しい2025年11月の大分市大規模火災では、地方の高齢社会化に伴う空き家の増加が、結果として火災被害拡大の原因となった可能性が指摘されています。北海道で不動産事業を行う者として、当社は、かの大規模火災を重く受け止めざるを得ません。

不動産DXで挑む「負動産」の再生。富良野・ニセコエリアの遊休資産を地域の「宝」へ

不動産DXとWebマーケティングを駆使し、道内、特に観光需要の高まる富良野・ニセコエリアの遊休資産を再生させる取り組みを強化していくことで、空き家に代表される各地の「負動産」を、十全な管理のもとで地域に利益を生み出し続ける「宝」へと変えていきます。

リニューアル背景：統計が示す北海道・エリア別の空き家リスク

総務省の 令和5年（2023年）住宅・土地統計調査 によると、道内の空き家は5年前から7万2千戸増加しました。居住目的のない空き家も16万3千戸にのぼり、雪の重みによる倒壊や放火被害といった実害が発生しています。当社代表の山本健太郎は、2026年の年頭所感において、「富良野市でのライドシェア導入をはじめとする変化に伴い、アクセスの課題で眠っていた遊休不動産をどう再生すべきかという相談を数多くいただいた」と述べています。旭川市や石狩市で懸念される「マンパワー不足による管理不全」に対し、当社は民間の機動力で、富良野・ニセコエリアの資産価値を守る「伴走者」として活動します。

地域の皆さまの「知りたい」に寄り添う、新しくなった「ゴエン」のデジタル窓口

富良野・倶知安ニセコエリアの不動産オーナー様が、いつでも・どこからでも安心して情報を取得し、次のアクションへと踏み出せるよう、利便性と透明性を徹底的に追求しました。各ページが、不動産の「見えざる価値」を発見する入り口となります。

1. 倶知安・富良野の不動産買取専門店 ゴエン 公式トップ

URL：https://goen-hokkaido.jp/【大切な家を次に繋ぐ窓口】 富良野・中富良野・上富良野、倶知安・ニセコ・喜茂別エリアに特化し、土地や建物を直接・仲介手数料0円で買い取るゴエンの総合窓口です。不動産売却でお悩みのみなさまのために、「ご縁を大切に」という理念のもと、不動産売却にかかる面倒な手続きをすべて当社が引き受けます。

【直接買取の強みをわかりやすく】ゴエンの強みである「直接買取」ですが、不動産売買でよく聞く「仲介」との違いを完全に理解している方は少ないのではないでしょうか。ゴエンでは、双方のメリット・デメリットを提示することで、その違いを認識していただき、そのうえで直接買取の強みを知ってもらえるように工夫しております。また、仲介での売却を希望している方のために、ゴエンでは「仲介・買取保証サービス」を展開しております。仲介での売却がうまくいかなかった場合でもゴエンが事前に提示した価格で買取を行うという、「挑戦とリスク管理の良いとこどり」なサービスですので、「直接買取」でも「仲介」でも、ぜひゴエンをご利用ください。

2. 無料AI査定：富良野・ニセコの不動産価格を60秒で確認

URL：https://goen-hokkaido.jp/kaitori-satei/【エリア特化のビッグデータ活用】一戸建て・土地・マンションの住所を入力するだけで、買取予想額を即座に算出できます。富良野・倶知安ニセコで長年不動産事業を行って来た当社だからこそできる、ビッグデータの分析。富良野・ニセコエリアの買取相場もリアルタイムで反映し、オーナー様の迅速な意思決定をサポートします。

3. 不動産買取：仲介手数料・解体費0円で不動産を即現金化

URL：https://goen-hokkaido.jp/kaitori/【売主様負担ゼロの実現】 不要な家具家電はそのままで大丈夫！ゴエンは築古・相続物件を現状のまま買い取ります。仲介手数料、リフォーム、残置物処分はすべて当社負担。スムーズな不動産買取で、最短3日～3週間での現金化を実現し、不動産オーナー様が抱えている空き家リスクを最速で解消します。

4. 買取コラム：富良野・ニセコの相続・築古・空き家対策

URL：https://goen-hokkaido.jp/kaitori-column/【専門家（宅建士）による売却ノウハウ解説メディア】ゴエンでは、初めて不動産売却を検討している方にも優しい内容で、築古・相続物件に関する疑問や不安を解消できるよう、コラム掲載を行っています。北海道の各エリア特有の売却ノウハウや、不動産所有・売却に際して必要となる費用や発生する税金を徹底解説。編集ポリシーに基づき、常に誠実で透明な情報発信を行います。

5. 無料査定のご依頼・お問い合わせ

URL：https://goen-hokkaido.jp/contact/【秘密厳守の相談窓口】当社では無料査定を承っております。不動産売却をお考えの方は、まずは無料査定をご依頼いただきますよう、よろしくお願いしますゴエンでは、富良野・倶知安ニセコエリアの不動産売却に関するどんなお悩みも受け付けております。安心してご相談ください。

【採用情報】北海道の未来を、共に創りませんか？

採用情報：https://kukanhokkaido.co.jp/recruitクウカン株式会社は、私たちのビジョンに共感し、「北海道をともに盛り上げたい」という情熱を持った仲間を募集しています。私たちが取り組むのは、単なる宿泊施設の運営やWeb制作ではありません。観光のV字回復を支え、インバウンドの活気を取り込み、空き家を再生し、地域のDXを推進することで、北海道という大きな地域の「まちづくり」への貢献を目指します。美しい田園風景や雄大な自然を守りながら、地域課題の解決に真正面から向き合い、自らのスキルとアイデアで地域に新しい活力を生み出したい方。そして、インバウンド観光、Webマーケティング、不動産開発に加え、何よりも「北海道」に対する熱い想いをお持ちの方のご応募を、心よりお待ちしております。

【クウカン株式会社の募集職種】宿泊施設運営スタッフWebマーケター・ディレクター民泊不動産営業不動産宅建士など

代表取締役 山本健太郎のコメント

2026年、私たちは不動産DXとWebマーケティングの力を結集し、北海道のさらなる発展に向けて飛躍します。『管理限界』と言われる空き家問題を、発想力と実行力で『未来のクウカン』へと変え、いつか未来から『ありがとう』と感謝される仕事を遺してまいります。

クウカンの会社概要

社名：クウカン株式会社 / Kukan Inc.設立：2022年11月29日資本金：1,000,000円代表者：山本 健太郎 / Kentaro Yamamoto所在地：富良野オフィス：〒076-0023 北海道富良野市栄町4-7札幌オフィス：〒062-0904 北海道札幌市豊平区豊平4条3丁目1-1免許番号：宅地建物取引業 北海道知事 上川(1)第1316号

事業内容

民泊投資事業 - JANKENの企画運営、北海道エリアでの民泊投資プロジェクト支援クリエイティブ事業 - 事業開発、ブランディング、マーケティングソリューションの企画支援不動産の売買・賃貸・仲介、買取再生、開発、運用プロパティマネジメント、戸建・宅地分譲、住宅・マンション建設・販売、内装工事、リフォーム工事Webサイト企画・制作・運用、ITサポート業務、オンライン秘書、インターネット利用情報提供

