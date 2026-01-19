プロ雀士 / 麻雀解説者 の「土田浩翔」氏がプロ向け執筆プラットフォーム「theLetter」でニュースレター配信を開始

株式会社OutNow

株式会社OutNow（本社：東京都港区、代表取締役：濱本至）が運営する、プロ・専門家向けストック型執筆プラットフォーム「theLetter」にて、プロ雀士 / 麻雀解説者の土田浩翔氏が、新たに書き手ユーザーとして配信を開始しました。

土田浩翔氏の「theLetter」配信開始の背景

以下、土田浩翔氏のコメント。

麻雀をゲームとして捉えている人が非常に多く、誤解を招きやすい存在だということを変えていくために、「麻雀とは何か」ということを本当に理解できるニュースレターを届けたいと思っています。麻雀には、人間が学べる要素が数多くあり、私自身も麻雀に育てられてきた一人として、その魅力を発信していきます。

土田浩翔の麻雀解体新書 ～対子の向こう側～：https://tsuchida-kosyo.theletter.jp/(https://tsuchida-kosyo.theletter.jp/)

麻雀界の未来、Mリーグの今後、時には戦術的なテーマについて伝えるニュースレター。

＜土田浩翔氏プロフィール ＞

大学在学中に第3期日刊スポーツアマ最高位戦で全国優勝を果たし、麻雀プロの道へ進む。対子に着目した独自の理論「土田システム」を確立し、その独特の打ち筋から「トイツマスター」「トイツ王国の王子」などの異名で知られる。鳳凰位、最強位、王位、十段位、モンド21杯など主要タイトルを多数獲得し、現在は最高位戦日本プロ麻雀協会特別顧問を務める。著書『土田システム 麻雀が強くなるトイツ理論』『最強麻雀 土田システム』『土田流麻雀 仕掛けを極める』のほか、メディア執筆多数。Mリーグの解説者としても人気を集めている。

theLetter について

theLetter は医師や弁護士、コラムニストやジャーナリスト等、書籍を出してきたような専門性の高い書き手が多く在籍する、プロ・専門家向けの執筆プラットフォームです。現在は ビジネス・インテリア・経済・医療・金融・政治・スポーツ・エンタメ等の分野で活躍する1,000 人以上の書き手が情報発信をしています。

サービスサイト：https://theletter.jp/

＜法人向けサービス＞

theLetter 専門インフルエンサー記事コラボレーション

著書を持つような信頼性と専門性のあるインフルエンサーによるメディアが集まる「theLetter」が、所属のインフルエンサーとの対談・取材記事を作成し、低予算で御社商品/サービスの認知・理解促進・信頼性向上に貢献します。



事例・資料のダウンロードはこちらから：https://lp.theletter.jp/showcase





theLetter マルチ配信（メディア運営企業様向け）

有料課金読者向けの記事をはじめとした専門家による高品質な記事を提携先に配信するサービスです。社会で関心の高い時事ニュースを盛り込んだ記事や専門家だからこそ実現できる深掘りされた内容を、記事単位で選びメディアサイドで配信判断が可能。これにより、企画や編集コストをかけずにPVやリピート率の向上、会員登録数の増加といったKPIの達成に寄与します。

現在は「SmartNews+」、「ITmedia」をはじめとしたメディアと提携しており、ランキングトップに入るような記事の実績もございます。

お問い合わせや担当者への相談はこちらから：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2pnmQbv-x77kGR8Gup-fJYhGgLu7LdmenqDAad4JZ1mOQAw/viewform