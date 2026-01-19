仲介より満足度が高い？不動産買取を経験した8割が「知人にも勧めたい」と語る、買取に最適な人の特徴とは

株式会社NEXER

■不動産買取を経験した人に「おすすめしたい理由」を調査

不動産を売却する方法として、一般的な「仲介」のほかに「買取」という方法もあります。

仲介では不動産会社が買い手を探しますが、買取では不動産会社が直接物件を買取します。

では、実際に不動産買取を経験した人は、この方法についてどのような印象を持っているのでしょうか。

ということで今回はタクシエ（TAQSIE）と共同で、事前調査で「不動産買取を依頼したことがある」と回答した全国の男女100名を対象に「不動産買取をおすすめしたい理由」についてのアンケートをおこないました。

「不動産買取をおすすめしたい理由に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査期間：2025年12月22日 ～ 2026年1月5日

調査対象者：事前調査で「不動産買取を依頼したことがある」と回答した全国の男女

有効回答：100サンプル

質問内容：

質問1：不動産売却を考えている人が周囲にいた場合、不動産買取をおすすめしたいと思いますか？

質問2：おすすめしたいと思う理由を教えてください。

質問3：どのような状況・条件の人に特におすすめしたいですか？（複数回答可）

質問4：買取を経験して「こういう人にはぴったり」と思うケースを教えてください。

質問5：不動産買取の良さを伝えるとしたら、どのようなポイントを伝えたいですか？

※原則として小数点以下第2位を四捨五入し表記しているため、合計が100%にならない場合があります。

■80％が「不動産買取をおすすめしたい」と回答

まず、不動産買取を依頼したことがある人に、周囲で不動産売却を考えている人がいた場合に不動産買取をおすすめしたいと思うかを聞いてみました。

「ぜひおすすめしたい」と回答した人は9％、「状況によっておすすめしたい」と回答した人は71％でした。これらの回答を合わせると、80％もの人が不動産買取を周囲におすすめしたいと考えていることがわかります。

一方で「あまりおすすめしない」と回答した人は9％、「まったくおすすめしない」と回答した人は11％でした。おすすめしないという回答は合わせて20％となっており、この割合は少数派にとどまっています。

不動産買取をおすすめしたい理由として、寄せられた回答の一部を紹介します。

おすすめしたいと思う理由

・確実に買い取って貰えるから。（40代・男性）

・プロに任せる方が安心だから。（50代・男性）

・売却を急がなければならない事情がある場合は買取が便利だからです。（70代・男性）

・仲介よりも確実だから。（50代・男性）

・手軽に買い取ってもらえるので。（50代・男性）

・親切丁寧な人に出会えた。（40代・女性）

不動産買取をおすすめしたい理由として、最も多く寄せられたのは「確実性」や「安心感」に関する声でした。

仲介の場合、買い手を探す手間がかかりますが、買取では不動産会社が直接買取するため、スムーズで確実に売却が進む点が高く評価されています。また、売却を急ぐ事情がある場合にも、買取が便利だと感じている人が多いようです。

さらに、専門家に任せることができる安心感や、親切で丁寧な対応を受けた実体験も、買取をおすすめする理由として挙げられました。

■52.5％が「早く現金化したい人」に不動産買取をおすすめしたいと回答

続いて、不動産買取をおすすめしたいと思うのはどのような状況や条件の人かを聞いてみました。

最も多かったのは「早く現金化したい人」で52.5％、次いで「空き家を所有している人」が43.8％、「住み替えを急いでいる人」が40.0％と続きました。また「相続した不動産の扱いに困っている人」も36.3％と高い割合を示しています。

これらの結果から、時間的な制約がある人や、物件の管理に困っている人に対して、不動産買取が適していると感じている人が多いことがわかります。

不動産買取をおすすめしたい状況について、実際の回答者の意見をいくつか紹介します。

買取を経験して「こういう人にはぴったり」と思うケースは？

・遠方に住んでいて管理ができない。（60代・男性）

・相続後、新居の建設に使用するため、すぐに売却したかった。（60代・男性）

・転勤等で遠隔地に移動、早く売却を完了したかった。（70代・男性）

・相続後、やっかいな手続きを解消したかった。（70代・女性）

・空き家になって時間が経たないうちに処分したほうが良い。時間が経つと、思っている以上に劣化が激しく進行するので。（70代・男性）

実際に買取を経験した方からは、遠方に住んでいて物件の管理が難しい場合や、相続した不動産を早急に処分したいと考えている場合に、不動産買取がぴったりであるという意見が寄せられました。

特に空き家に関しては、放置すると劣化が急速に進んでしまうため、早めの処分が望ましいと感じている方が多いことがわかります。

■不動産買取の良さは「現金化の早さ」と「手間の少なさ」

最後に、不動産買取の良さを周囲に伝えるとしたらどのようなポイントを伝えたいかを聞いてみました。

不動産買取の良さを伝えるとしたら、どのようなポイントを伝えたい？

・現金化が早いことです。（70代・男性）

・手間をかけずに任せられる。（70代・男性）

・早期に確実にお金を手にできる。（70代・男性）

・買い取ってもらったら手間を省けること。（60代・男性）

・時間がかからず、決着できる。（70代・男性）

・複数の会社の金額を知ることができる。（70代・男性）

回答者の多くが「現金化の早さ」と「手間の少なさ」を不動産買取の魅力として挙げています。

仲介の場合、買い手が見つかるまでの時間がかかることがあるため、すぐに売却を進めたい人には買取が理想的です。買取では、不動産業者との交渉のみで売却が完了するため、時間と労力を大幅に節約することができます。

また、複数の会社に見積もりを依頼することで、より良い条件を見つけることができる点も利点として挙げられています。このように、買取には迅速で確実な現金化や、手間のかからないスムーズな手続きが大きな魅力となっています。

■まとめ

今回の調査では、不動産買取を実際に経験した人の80％が「周囲にもおすすめしたい」と考えていることが明らかになりました。

特に「早く現金化したい人」「空き家を所有している人」「住み替えを急いでいる人」に対して、不動産買取が適しているという意見が多く寄せられました。時間的な制約がある場合や、物件の管理が難しい場合には、買取が効果的な選択肢であることがわかります。

不動産売却を検討している方は、まず自分の状況やニーズに最適な方法を選ぶことが重要です。仲介だけでなく、買取も一度検討してみることで、より自分に合った売却方法が見つかるかもしれません。

タクシエ（TAQSIE）

https://www.mecyes.co.jp/taqsie/?utm_source=trend-research&utm_medium=news&utm_campaign=20260119release&argument=yz2QZz4S&dmai=a6698c03e7df6d(https://www.mecyes.co.jp/taqsie/?utm_source=trend-research&utm_medium=news&utm_campaign=20260119release&argument=yz2QZz4S&dmai=a6698c03e7df6d)

