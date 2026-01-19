【Hubble活用事例】グループ5社合併後の契約情報一元管理へ！AIを活用し新たな挑戦へ－三井物産流通グループの「Hubble」活用事例を公開

株式会社Hubble

法務と事業部門の協業性を高め、生産性を向上させる契約業務・管理クラウドサービス「Hubble（ハブル）」を提供する株式会社Hubble（東京都渋谷区、CEO：早川 晋平、CTO：藤井 克也、CLO：酒井 智也）は、総合食品卸売事業の中核企業として、食品や酒類、惣菜、包材、物流など多様なサービスを手掛ける三井物産流通グループ株式会社（東京都港区、代表取締役社長：柴田 幸介）におけるHubble活用事例を公開しました。

＜写真＞左から三井物産流通グループ株式会社 上席執行役員 CCO 法務・コンプライアンス本部長 入澤 豊志様 及び 同社法務・コンプライアンス本部 コンプライアンス部 部長 薄葉 陽平様

三井物産流通グループ株式会社は、「明日（みらい）の流通をつくる」をミッションに、総合食品卸売事業を担う中核企業として、食品や酒類・惣菜・包材・物流など多様なサービスを提供しています。2024年4月1日に三井物産流通ホールディングス株式会社、三井食品株式会社、ベンダーサービス株式会社、リテールシステムサービス株式会社及び物産ロジスティクスソリューションズ株式会社（以上5社を総称して「グループ各社」）を合併し、統合シナジーにより、物流最適化による安定的かつ効率的な供給やDXを活かした調達機能の先鋭化・商品開発機能の高度化に取り組み、人々のより豊かで輝く暮らしの実現を目指しています。

グループ各社の法務機能を統合し、変化する時代に対応しながら、多彩な個人の共創を生みだすために、三井物産流通グループ株式会社法務・コンプライアンス本部が一歩踏み出した「新たな挑戦」について、同社上席執行役員CCO法務・コンプライアンス本部長 入澤 豊志様および 法務・コンプライアンス本部 コンプライアンス部 部長 薄葉 陽平様にお伺いしました。（取材時：2025年7月）

「Hubble」導入前の課題

「Hubble」導入後の効果

- 合併前にグループ各社で保管・管理していた8万5000件の契約書の契約期間管理を含む一元管理- 人材の異動に伴う契約締結に至るまでの交渉や協議の過程、背景情報の喪失- ビジネスの仕様書である契約書に事業部門がアクセスしやすい環境の整備- 紙の契約書のデータ化を含めた既存契約書の一元管理による内部統制の強化- 契約業務プロセスにおける契約情報の一元集約と事業部門による活用- 事業部門や経営層における契約への理解を促進するAI機能の活用によるビジネスの促進とリスクマネジメントの強化

▽本事例の詳細はこちら

https://hubble-docs.com/cases/mbrg

▽サービスに関するお問い合わせ

https://hubble-docs.com/contact

【会社概要（2026年1月現在）】

会社名： 三井物産流通グループ株式会社

所在地：東京都港区西新橋1丁目1番1号

設立： 2024年4月1日

代表者：代表取締役社長 柴田 幸介

事業内容：加工食品/酒類/食材及び原材料/消費財等の総合卸売事業、ロジスティクス事業及び関連サービス、商品開発・購買などリテールサポート事業、店舗消耗品/包装資材及び原材料の企画・販売事業 ほか

URL：https://www.mbrg.co.jp/

◆「Hubble（ハブル）」とは

人とAI、法務と事業部門の協業性を向上させ、契約業務基盤の構築と定着を支援するクラウドサービスです。継続率は99％で、上場企業を中心に多くの企業に長くご利用いただいています。契約書の審査依頼から作成、検討過程や締結済契約書の管理まで、AIを活用しながら一気通貫でご利用いただけます。

コミュニケーションツールや電子契約システム等とのAPI連携も充実しており、既存ツールとの併用も可能です。

業界初の「カスタム項目AI自動入力」機能（自社調べ）を搭載しています。契約書管理に必須の主要9項目に加え、自社独自で管理したい項目も業界・業種を問わず自由に設定・運用いただけます。改正電子帳簿保存法にも完全対応（JIIMA 認証取得）、更新期限の自動通知、柔軟な権限設定、紙と電子の契約書を横断して検索できる機能なども備えており、セキュアで網羅性の高い契約データベースを構築することができます。

・サービスサイト：https://hubble-docs.com

◆株式会社Hubble 会社概要

株式会社Hubbleは、「手触りのある課題をテクノロジーによって解決し、働く人の個性や創造力が発揮される未来を創出する。」をパーパスに掲げ、以下のサービスを提供・運営しています。

・契約業務・管理クラウドサービス「Hubble（ハブル）」https://hubble-docs.com

・締結済契約書を入れるだけでAIが契約データベースを構築するクラウドサービス

「Hubble mini（ハブル ミニ）」https://hubble-docs.com/lp/Hubble-mini/

・NDAの統一規格化を目指すコンソーシアム型の NDA 締結プラットフォーム

「OneNDA（ワンエヌディーエー）」https://one-contract.com/

・法務の生産性を高めるメディア「Legal Ops Lab（リーガルオプスラボ）」

https://hubble-docs.com/legal-ops-lab/

Hubbleシリーズは上場企業からベンチャー企業まで業界・業種問わず700社以上にご利用いただいております（2026年1月時点）。

・所在地： 〒150-0011 東京都渋谷区東1丁目32-12 渋谷プロパティータワー7階

・取締役：早川 晋平（CEO）/藤井 克也（CTO）/酒井 智也（CLO 弁護士）

・会社概要：https://hubble-docs.com/about