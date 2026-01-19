株式会社SUBARU（本社：東京都渋谷区、以下「SUBARU」）は、2026年1月31日（土）、2月1日（日）、7日（土）、8日（日）の4日間、パルコール嬬恋リゾート（群馬県）で、雪上走行体験イベント「SUBARU ゲレンデタクシー2026」を開催します。

SUBARUゆかりの地・群馬での初開催を彩る、コンテンツが続々決定しました。スペシャルゲストの登壇や「SUBARU×SAJ 協賛50周年」記念特製ラッピングカーの披露に加え、フォレスターの2025-2026日本カー・オブ・ザ・イヤー受賞を祝して、初代・現行・日本導入検討モデル（Forester Wilderness prototype）の3世代が一堂に会します。





雪山を駆ける伝説、中山秀征さんがゲレンデに降臨！昨シーズンに続き、今年もオープニングセレモニー開催決定。 スペシャルゲストに、群馬県出身の中山秀征さんをお迎えして、実際にゲレンデタクシーを体験した感想や、冬の思い出についてお話しいただく予定です。＜オープニングセレモニー 概要＞日時：2026年1月31日（土）15：30～16：00会場：パルコール嬬恋リゾート ゲレンデタクシー特設会場（群馬県吾妻郡嬬恋村大字干俣バラギ高原）内容（予定）：【オープニングセレモニー】フォレスター3世代登場、SAJ協賛50周年記念ラッピングカー初公開【トークセッション】中山秀征さん、ぐんまちゃん、モータースポーツMC：井澤エイミー



＜中山秀征さん プロフィール＞

群馬県藤岡市出身

1985年フジテレビ「ライオンのいただきます」でデビュー。

その後も同局「ウチくる！？」・日本テレビ「DAISUKI!」・「静かなるドン」など多くのバラエティ・ドラマで活躍。

現在は「シューイチ」（毎週土・日）でメインMCを務める。

2025年に著書「気くばりのススメ」(すばる舎)を出版。

©群馬県 ぐんまちゃん

＜ぐんまちゃん（GUNMACHAN）プロフィール＞

特技：みんなを癒す不思議な力

仕事：群馬県宣伝部長

いろんなところにお出かけしたり、美味しいものを食べたり、お友達と遊んだりしている。ただ遊んでいるのではなく、群馬県の宣伝部長として、イベントなどでお仕事をしつつ、SNSでも情報発信をしている。



SUBARU×SAJ協賛50周年 ―― 半世紀の絆を、次世代の雪原へ。

原田雅彦氏・髙梨沙羅選手が想いを込めた、特製ラッピングカー初公開！

1976年、SAJ（全日本スキー連盟）*1初の海外遠征車として「レオーネ」*2が雪原を駆けてから約半世紀。SUBARUは、独自のシンメトリカルAWD技術で、アスリートからレジャーを楽しむ方々まで、雪山に挑むすべての人の安心を支え続けてきました。

そして2026年、SUBARUとSAJは協賛50周年のアニバーサリーイヤーを迎えます。 それは、共に厳しい雪山に挑み、互いを高め合いながら歩んできた“挑戦と実証”の50年。この歴史的な節目を記念して、「SUBARUゲレンデタクシー2026」のアンバサダーを務める原田雅彦さんと髙梨沙羅さんが監修した「SAJ50周年記念特製ラッピングカー」が登場します。半世紀の感謝と、雪への情熱を詰め込んだ特別な一台。パルコール嬬恋リゾートの銀世界で、ついにそのベールを脱ぎます。



制作風景



*1：公益財団法人 全日本スキー連盟（Ski Association of Japan）

*2：1976年に初代レオーネをチームサポートカーとして車両貸与を開始



ゲレンデタクシー特製ステッカーの配布が決定！ 1月24日（土）から、群馬県内の道の駅3カ所「道の駅まえばし赤城 観光案内所」「道の駅おおた」「道の駅こもち」で、ゲレンデタクシー特製ステッカーを配布します。インフォメーションカウンターにて各所3,400枚の限定配布（なくなり次第終了）となります。

嬬恋の雪原を駆け抜けるフォレスターと雪山をモチーフに、群馬県全体のシルエットを背景に配置。地域の魅力を際立たせ、カラーアクセントで道の駅ごとの個性を加えた、ウィンタースポーツのギアにも貼りやすいデザインです。







＜期間中の主なイベント*３＞

雪上ドリフトショー：1月31日(土)、2月1日(日)、7日(土)、8日(日) 12:00

今年は、TOKYO AUTO SALON 2026*4で発表した「WRX STI Sport♯ PROTOTYPE*5」がドリフトを披露。過酷なモータースポーツの現場で鍛えられたラリードライバーが、SUBARU車の高い走破性を極限まで引き出します。雪道を意のままにコントロールする精緻なハンドリングと、迫力の走行シーンは必見です。





*3：イベント内容は、変更になる場合があります。

*4：TOKYO AUTO SALON 2026（TAS）：https://www.tokyoautosalon.jp/2026/

*5：WRX STI Sport♯ PROTOTYPE・・・ファンの皆様からの熱いご要望により、SUBARUが長年培ってきたスポーツモデルである国内WRX S4と、マニュアルトランスミッションを融合させた、“走る愉しさ”を体感できる一台。現行の2.4L BOXER直噴ターボエンジンとシンメトリカルAWDに、シリーズ初となる6速マニュアルトランスミッションを採用。高い操作性とクルマの一体感を提供するスポーツモデル。足回りにはハイパフォーマンスタイヤ、電子制御ダンパー、brembo製ブレーキを搭載し、STI専用パーツで走りの質を極限まで高めている。



＜各企業とのコラボ企画＞

地域と共に群馬の冬を熱くする「ゲレンデサポーターズ」

群馬初開催を祝して、業界の垣根を超えたパートナーが集結。「ゲレンデサポーターズ」として、共にイベントを盛り上げます。会場内では、各社による特設ブースの展開や、来場者特典など、多彩なコンテンツをご用意してお待ちしています。

※参加企業・内容は予告なく変更または中止となる場合があります。

＜SUBARUゲレンデタクシー2026概要＞

日程：1月31日（土）・2月1日（日）・7日（土）・8日（日）

時間：9：00～16：30

場所：パルコール嬬恋リゾートSUBARUゲレンデタクシー特設会場

（群馬県吾妻郡嬬恋村大字干俣バラギ高原）



・ゲレンデタクシー乗車方法

乗車アンケートに回答したら、ゲレンデタクシー出発！ゲレンデタクシーの写真・動画を撮影して「#ゲレンデタクシー」をつけてSNSへ投稿してください。

※身長制限120cm以上



・ゲレンデタクシー2026 全日本スキー連盟原田雅彦氏・髙梨沙羅選手 応援ムービー

https://youtu.be/vKQMoxeUmJA?si=I_dzT_XNBG7RQk6J



・SUBARUゲレンデタクシー 特設サイト

https://www.subaru.jp/gelandetaxi/



・SAJ×SUBARU 50周年コラボサイト

https://www.subaru.jp/saj/

