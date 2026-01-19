TOYOROBO LAB・Fusion Stride Space（Techrum Hub）に「4-way(3D)パレットシャトル」を新規設置

TOYOROBO株式会社

TOYOROBO株式会社(本社：東京都江東区、代表取締役社長：新井 守、以下：TOYOROBO）は、倉庫・物流業界で注目を集める3D動作型パレット搬送システム「4-way(3D)パレットシャトル(MagicStore社製)」を、当社Fusion Stride Spaceに新たに常設展示いたしました。

Fusion Stride Spaceに設置された4-way(3D)パレットシャトル

■背景

4-way(3D)パレットシャトルは、縦・横・昇降の三次元方向へ自在に移動できる次世代型のパレット搬送ソリューションです。高密度保管を可能にする柔軟なレイアウト性と、高度な制御システムによる安定した搬送性能を兼ね備え、倉庫内の作業効率向上とコスト削減の両立に貢献します。

Techrum Hubに位置する当社Fusion Stride Spaceにおいて、実機の動作を常時ご覧いただき、導入後の運用イメージや倉庫内での活用シナリオを具体的に確認いただく場としてデモンストレーションを行っています。

パレット搬送シャトル本体

■スケジュール (予定)

一般公開開始： 2026年1月19日

■コメント

TOYOROBO株式会社 代表取締役社長 新井 守

当社は、設備やロボットの導入にとどまらず、カスタム設計・システム構築・運用最適化までを一気通貫で支援する体制を整えています。

ロボット導入やロボットとの協働に対してハードルを感じているお客様にとっても、4-wayパレットシャトルは部分導入から始められる実用的なソリューションであり、段階的な自動化の第一歩として最適です。

当社は今後も、最新の物流オートメーション技術を積極的に紹介し、お客様の課題解決と持続的な業務改善に貢献してまいります。

■ TOYOROBO Fusion Stride Spaceについて

当社Fusion Stride Space(FSS)では、4-way(3D)パレットシャトルに加え、以下の自動化設備を常設展示し、実際のオペレーションをご覧いただいています。

・ AGV / AMR (Automated Guided Vehicle/ Autonomous Mobile Robot)自動搬送/自律移動ロボット

・ CHS（Case Handling Stocker） ケースハンドリングストッカー

・ ACR（Autonomous Case Handling Robot） 自律ケースハンドリングロボット

・ i-BOX (Intelligent BOX) インテリジェントボックス

・ APR (Autonomous Pallet Handling Robot)自律パレットハンドリングロボット

・ AGF (Automatic Guided Forklift) 自動誘導フォークリフト

・ リニアコンベヤシステム

・ RoboSweep 自律清掃ロボット

TOYOROBO Lab / Fusion Stride Space 各種ロボットラインナップ

“見て・歩いて・理解できる”デモンストレーション導線を構築しています。

Fusion Stride Spaceでは、実際の倉庫オペレーションをそのまま再現した導線設計で、来場者は館内を歩くだけで、物流プロセス全体を“実機の動作”とともに体感できます。

入口から進むと、まずはCHS(Case Handling Stockerケースハンドリングストッカー)がi-BOXまで正確・高速にトートをピッキングから搬送する様子と、i-BOXによる保管、先入れ先出し一部保管の様子・仕分け工程をご覧いただけます。

続いてACR（Autonomous Case Handling Robot 自律ケースハンドリングロボット）に連動したピッキング・搬送ラインが稼働しており、実際の作業フローを立体的に理解できます。

さらにAGV／AMRによる入出庫搬送エリアが広がり、APR 自律パレットハンドリングロボットエリアへ続きます。

APRが狭小通路の棚間でスムーズに転回および重量パレットを昇降させ、所定の位置へ配置すると、AGV/AMRがトラックバースまで搬送します。

トラックバースではAGF(自動誘導フォークリフト)が待機しており、今回新たに設置された4-way(3D)パレットシャトルの入庫口まで人の手を介さずに搬送し、高密度・高積載ラック内での高い収納機能と高速搬送作業をご確認いただくことができ、パレット搬送の自動化を多角的に比較・検討できるゾーンを設けています。

入庫から保管、仕分け、搬送、出庫まで、「物流の一連の流れを、実機の稼働とともに歩いて理解できるデモンストレーションスペース」として構築されたFusion Stride Spaceは、導入後の運用イメージをより具体的に描いていただける空間として皆様にご紹介しています。

■TOYOROBO Fusion Stride Space

見学予約URL : https://toyoroboinc.com/contact/

所在地 ： 千葉県習志野市茜浜3丁目7-2 Landport 習志野 Techrum Hub

【TOYOROBO株式会社】

会社名：TOYOROBO株式会社

所在地：東京都江東区青海2-7-4 the SOHO 6F

代表者：代表取締役社長 新井 守

設立 ： 2024年10月

資本金： 1,000万円

事業内容：物流・製造・清掃向けロボティクス／マテハンの導入・運用支援、

統合ソフトウェア（WMS/WCS/WES）の開発・提供

建設業登録 : ・東京都知事許可 ( 般 - 7 ) 第 161446 号

・許可年月日 2026.01.07

・建設業の種類 機械器具設置工事業

URL ： https://toyoroboinc.com/

【MagicStore】

会社名： MagicStore Robot Co.,Ltd. (苏州魔仓机器人有限公司)

- 3Dパレットシャトル、多層ラックシステムの開発製造

- 高精度垂直ハンドリングロボットの開発製造

- 高精度ピッキング/配置のグランドハンドリングロボットの開発製造

- AI アルゴリズムを使用した全プロセス管理ソフトウェアプラットフォームの開発製造

- その他インテリジェント倉庫ロボティクス製品の開発製造

※TOYOROBO株式会社はMagicStore社の販売総代理店です。

