600mm以下の小口径な下水道管点検の効率化に向けて、浮子型ボートを用いた管路内撮影に成功

株式会社ジャパン・インフラ・ウェイマーク（本社：東京都港区、代表取締役社長：矢倉 良太）は、2025年12月22日に呉市管内において、自社で開発した動力を持たない浮子型ボートにより500ｍｍ、600ｍｍの下水道管の調査を実施し、管路内の撮影に成功しました。

呉市では「呉市上下水道ビジョン 2024～2033」の中で業務の効率化や民間活力の導入及び先端技術の活用による経営基盤の強化を進めており、今回の取組みは下水道点検の効率化・高度化に向けて浮子型ボートの活用を実証するものです。

１．背景と目的

標準耐用年数50年を経過した下水道管渠はR5末現在で全国で約4万km（総延長の約8％）存在し、20年後には約21万km（約40％）となるなど、今後は急速に増加する見込みです。2025年1月には下水道管路の破損に起因すると考えられる大規模な道路陥没が発生しており、下水道管路の適切な点検が求められています。

近年、大口径な管路においてはマルチコプター型のドローンによる点検等、新技術の導入が進められていますが、小口径な管路ではドローンが飛行できないためカメラ車を用いた点検が主流となっており、作業員がマンホールに入っての作業が必要になる上、流速が速い区間や水中に異物が混入している区間では点検できない場合もありました。

このような問題の解消と効率的な点検に向けたデータの収集を目的に実証実験を行いました。

実施内容

２．実施概要

呉市が管理するマンホール間の地下管路及び橋梁添架管路内への浮子型ボート（Waymark Boat）の航行及び管路の撮影を行いました。

＜使用機材＞

自社開発した浮子型ボート（Waymark Boat）を使用。下記、機体イメージ図となります。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/45684/table/38_1_ed43d8c369086c4aabf0ca5d781393c6.jpg?v=202601190921 ]

作業手順

１.上流側のマンホールから作業者が回収用の紐を取り付けた機体を流し込み、紐を少しずつ繰り出して管路内の撮影を実施

２.下流側のマンホールにて別の作業者が待機し、機体到着後に回収・紐の取り外しを実施

３.上流側の作業者が紐を巻き取って回収

作業イメージ図

３．実証結果と今後の展望

呉市が管理するマンホール間の地下管路及び橋梁添架管路において、浮子型ボートが転覆等することなく管路内を撮影することができました。今回の点検で得られた結果は概ね以下の通りです。



生活排水・工場排水により、浮遊物・沈殿物が混ざる区間での浮子型ボートによる撮影手順の確立

■従来のカメラ車では水流が速く点検できなかった区間における管路内撮影の成功

■撮影した映像について、点検に活用が見込めるレベルであることを確認

■40～50ｍ程度の区間での撮影時間は10分程度で完了（前後の準備時間等は除く）



今後、撮影した映像におけるマンホールからの距離の確認方法の確立や、マンホール内へ作業員が入らずに撮影する手法の検証を進めることで、安全かつ効率的な下水道点検を支援することをめざします。

撮影した管路内の映像現地での映像確認の模様