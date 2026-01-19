インターナルコミュニケーションサーベイのデータから読み解く！

株式会社ソフィア

[2025.09.16]株式会社ソフィア（東京都港区麻布十番、代表取締役：廣田 拓也、以下ソフィア）はは、インターナルコミュニケーション実態調査 2024最新版を提供します。

このサービスは、当社が独自に行ったインターナルコミュニケーションサーベイを通じて浮き彫りになった職場の課題や組織内のズレを解消します。詳細はこちら(https://www.sofia-inc.com/download_IC_sannbonnbashira)にてご確認ください。

サービスの目的や背景

株式会社ソフィアは社内コミュニケーションに対する問題を解決するために、年に一度インターナルコミュニケーション実態調査を行っています。このサービスは、職場や組織におけるあらゆるコミュニケーションの課題に対し、サーベイの結果から読み解くヒントを提供し、経営者・従業員双方の悩みに応えます。

調査概要サマリー社内コミュニケーション促進の取り組みの上位は1on1促進に効果的でない取り組みもまた1on1詳細を見る :https://www.sofia-inc.com/download_IC_sannbonnbashira

今後の展開

株式会社ソフィアは、IC実態調査 2024を次のテーマで紹介します。

- IC実態調査 2024６.社員に戦略が響かない 共感わずか1割の 現実を変えるには- IC実態調査 2024７.社内報における永遠のテーマ_媒体選択と双方向化で情報発信力アップ担当者プロフィール

人と組織にかかわる「問題」「要因」「課題」「解決策」「バズワード」「経営テーマ」など多岐にわたる「事象」をインターナルコミュニケーションの視点から解釈し伝えてます。

ソフィアさん