ペンタセキュリティ、クラウド型WAFサービス「Cloudbric WAF+」が「ITトレンド年間ランキング2025」サイバー攻撃対策部門で第1位を獲得

ペンタセキュリティ株式会社

情報セキュリティ企業のペンタセキュリティ株式会社（本社：韓国ソウル、日本法人 代表取締役社長：陳 貞喜、以下ペンタセキュリティ）は、株式会社Innovation & Co.が運営するIT製品の比較・資料請求サイト「ITトレンド」で発表された「ITトレンド年間ランキング2025」において、クラウド型WAFサービス「Cloudbric WAF+」がサイバー攻撃対策部門で第1位を獲得したことをお知らせいたします。

■ITトレンド年間ランキング2025および受賞概要

「ITトレンド年間ランキング2025」とは、IT製品の比較資料請求サイト「ITトレンド」で、2025年に最もお問い合わせが多かった製品を発表したものです。ランキング結果は、2025年1月1日～11月30日の期間の資料請求数をもとに集計しており、ユーザーに最も支持されたIT製品が紹介されています。

このランキングにおいて、クラウド型WAFサービス「Cloudbric WAF+」が、サイバー攻撃対策部門で第1位を獲得いたしました。

- カテゴリー：サイバー攻撃対策部門- 順位：1位- 受賞製品：Cloudbric WAF+

▽ITトレンド年間ランキング2025

https://it-trend.jp/award/2025

▽ITトレンド 「Cloudbric WAF+」掲載ページ

https://it-trend.jp/cyber_attack/7359

Cloudbric WAF+

Cloudbric WAF+（クラウドブリック・ワフプラス）は、企業向けのクラウド型WAFサービスです。日本・韓国・米国・ヨーロッパで特許を取得した独自開発の高度な攻撃検知エンジンを搭載したWAFに加え、WAAPとしてDDoS攻撃遮断、API保護、ボット対策、Malicious IP遮断まで備えており、これひとつで多様化するサイバー攻撃から企業のWebアプリケーションとAPIを包括的に保護します。また、171カ国70万サイトから収集される脅威インテリジェンスを活用した脅威分析とマネージドサービス付きで、社内にセキュリティ専門家がいなくても手軽に導入・運用が可能です。

https://www.cloudbric.jp/cloudbric-waf/

ペンタセキュリティ株式会社

ペンタセキュリティは、IT大国・韓国を代表する情報セキュリティ企業です。データ暗号化プラットフォーム「D.AMO」、クラウド型セキュリティプラットフォームサービス「Cloudbric」、認証セキュリティをはじめ、企業情報セキュリティのためのソリューションを提供しています。先進的かつ高度な暗号化技術・脅威検知技術によって日本・韓国・米国・欧州などで特許を取得しており、世界171カ国でビジネスを展開しています。また、IoTセキュリティやブロックチェーンを活用したサービスの開発にも力を注いでいます。

https://www.pentasecurity.co.jp/