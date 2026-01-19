【セミナーレポート】優秀人材が定着しないのは、「真の成果報酬制度」が会社にないからだった！
2026年1月14日（水）、株式会社給与アップ研究所は、株式会社アルバイトタイムス主催のオンラインセミナー
「優秀人材が辞めないための『真の成果報酬制度』とは？」 に登壇しました。
人材不足や採用難が続く今、多くの企業が「せっかく採用してもすぐ辞めてしまう」「頑張っている社員のモチベーションが上がらない」といった課題を抱えています。
今回のセミナーでは、そうした悩みの根本にある「人事評価と報酬設計のミスマッチ」をテーマに、全国4,000社以上の制度改革を支援してきた給与アップ研究所が、実例を交えた具体策を紹介しました。
■ データで見る「制度設計が進まない現実」
冒頭では、給与アップ研究所が実施した中小企業向け実態調査データが共有されました。
中小企業の約7割が「評価基準・ルールが曖昧」と回答
また、「今後1年以内に制度を改善する予定がない」企業が約5割を占めていることからも、多くの企業が課題に気づきながらも、対応に踏み切れていない現状が明らかになりました。
■ 人事評価がうまく回らない理由は「成果」が定義されていないから
セミナーでは、「評価制度が形骸化してしまう最大の原因は、“成果”の定義が曖昧であること」と指摘。
何ができれば評価されるのか、何を期待されているのかが社内で共有されていないことが、モチベーションの低下や離職を引き起こしているのです。
■ 「真の成果報酬制度」とは？──ジョブ型×評価の再設計へ
「成果報酬制度＝インセンティブを支払う仕組み」と誤解されがちですが、
給与アップ研究所では、“頑張った人が納得できる構造”の制度設計こそが、真の成果報酬制度であると定義。
その鍵となるのが、「ジョブ（役割・仕事）にひもづく期待成果の見える化」です。
具体的には以下の3つのステップで制度構築を行います。
- ジョブ定義：その職種・等級で果たすべき役割を言語化
- 成果の指標化：業績・行動の2軸で、成果を定量・定性の両面から評価
- 納得性ある配分ルール：社員が「公平に評価されている」と実感できる設計
■ 実際の導入事例も紹介：「離職率60％改善・採用数171％UP」を実現
セミナーでは、制度導入により
- 離職率が60％改善
- 採用数が前年比171％向上
- 評価面談の納得度が大幅にアップ
といった成果を出した実例も共有され、参加者からも「すぐに自社で検討したい」「現行制度を見直すヒントが得られた」との声が寄せられました。
■ アンケートから見えた“参加者のリアル”
セミナー終了後のアンケート結果からも、多くの参加者が制度課題に直面していることがわかりました。
🔹 セミナー満足度
非常に満足：44.4％
満足：44.4％
▶ 満足以上（非常に満足＋満足）で88.9％
🔹 現在の人事評価制度の現状
制度はあるが、形骸化／納得感に課題あり：44.4％
評価基準が曖昧で、属人的になっている：44.4％
これから整備を検討したい段階：11.1％
▶ 約9割が「制度が機能していない、または未整備」と回答
🔹 参加者のコメント（一部抜粋）
「貴重な機会をありがとうございました」
「評価制度を考える上で勉強になった」
「昨年末の講演に続き、ありがとうございました」
■まとめ：制度を“変える”のではなく、“活かす”ことで会社が変わる
成果報酬制度は、「給与を上下させるための制度」ではありません。
社員の成果を正しく認め、期待を明示し、納得感のある対話を生み出すための“経営と現場をつなぐ橋”です。
制度そのものを大きく変えるのではなく、現行制度の中で“期待される成果”を定義し、運用に落とし込むことが第一歩になります。
📩 無料相談受け付けています！
「うちの制度、このままでいいのかな？」
「いきなり全部変えるのは不安…でも何かヒントがほしい」
そんな方のために、給与アップ研究所では
評価制度や成果報酬の見直しに関する“無料個別相談（45分）” を実施中です。
ちょっと聞いてみたい、という方も大歓迎。お気軽にご相談ください！
無料相談はこちら :
https://timerex.net/s/3133/3a7afad0/
【会社概要】
株式会社給与アップ研究所
所在地：〒150-0022 東京都渋谷区恵比寿南一丁目20番15号アトリウム恵比寿南一丁目ビル 1階
設立：2021年1月
資本金：65,500,000円
代表者：代表取締役 高橋 恭介
URL：https://www.salary-up.com/
事業内容：
・人事評価内製化プログラム『ジョブオペ(R)︎』
・営業まるごとDX！「ジョブオペ(R)︎ BPO」
・経営者限定交流会『ズバセル(R)️』運営