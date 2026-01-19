【セミナーレポート】優秀人材が定着しないのは、「真の成果報酬制度」が会社にないからだった！

株式会社給与アップ研究所

2026年1月14日（水）、株式会社給与アップ研究所は、株式会社アルバイトタイムス主催のオンラインセミナー

「優秀人材が辞めないための『真の成果報酬制度』とは？」 に登壇しました。

人材不足や採用難が続く今、多くの企業が「せっかく採用してもすぐ辞めてしまう」「頑張っている社員のモチベーションが上がらない」といった課題を抱えています。

今回のセミナーでは、そうした悩みの根本にある「人事評価と報酬設計のミスマッチ」をテーマに、全国4,000社以上の制度改革を支援してきた給与アップ研究所が、実例を交えた具体策を紹介しました。

■ データで見る「制度設計が進まない現実」

冒頭では、給与アップ研究所が実施した中小企業向け実態調査データが共有されました。

中小企業の約7割が「評価基準・ルールが曖昧」と回答

また、「今後1年以内に制度を改善する予定がない」企業が約5割を占めていることからも、多くの企業が課題に気づきながらも、対応に踏み切れていない現状が明らかになりました。

■ 人事評価がうまく回らない理由は「成果」が定義されていないから

セミナーでは、「評価制度が形骸化してしまう最大の原因は、“成果”の定義が曖昧であること」と指摘。

何ができれば評価されるのか、何を期待されているのかが社内で共有されていないことが、モチベーションの低下や離職を引き起こしているのです。

■ 「真の成果報酬制度」とは？──ジョブ型×評価の再設計へ

「成果報酬制度＝インセンティブを支払う仕組み」と誤解されがちですが、

給与アップ研究所では、“頑張った人が納得できる構造”の制度設計こそが、真の成果報酬制度であると定義。

その鍵となるのが、「ジョブ（役割・仕事）にひもづく期待成果の見える化」です。

具体的には以下の3つのステップで制度構築を行います。

■ 実際の導入事例も紹介：「離職率60％改善・採用数171％UP」を実現

- ジョブ定義：その職種・等級で果たすべき役割を言語化- 成果の指標化：業績・行動の2軸で、成果を定量・定性の両面から評価- 納得性ある配分ルール：社員が「公平に評価されている」と実感できる設計

セミナーでは、制度導入により

- 離職率が60％改善- 採用数が前年比171％向上- 評価面談の納得度が大幅にアップ

といった成果を出した実例も共有され、参加者からも「すぐに自社で検討したい」「現行制度を見直すヒントが得られた」との声が寄せられました。

■ アンケートから見えた“参加者のリアル”

セミナー終了後のアンケート結果からも、多くの参加者が制度課題に直面していることがわかりました。

🔹 セミナー満足度

非常に満足：44.4％

満足：44.4％

▶ 満足以上（非常に満足＋満足）で88.9％

🔹 現在の人事評価制度の現状

制度はあるが、形骸化／納得感に課題あり：44.4％

評価基準が曖昧で、属人的になっている：44.4％

これから整備を検討したい段階：11.1％

▶ 約9割が「制度が機能していない、または未整備」と回答

🔹 参加者のコメント（一部抜粋）

「貴重な機会をありがとうございました」

「評価制度を考える上で勉強になった」

「昨年末の講演に続き、ありがとうございました」

■まとめ：制度を“変える”のではなく、“活かす”ことで会社が変わる

成果報酬制度は、「給与を上下させるための制度」ではありません。

社員の成果を正しく認め、期待を明示し、納得感のある対話を生み出すための“経営と現場をつなぐ橋”です。

制度そのものを大きく変えるのではなく、現行制度の中で“期待される成果”を定義し、運用に落とし込むことが第一歩になります。

