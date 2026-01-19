【新キャスターデビュー決定】株式投資ニュース番組『Every Stock NEWS』のオーディションで選ばれた新キャスター２名が、1月27日(火)と30日(金)に放送デビュー！

株式会社IR Robotics株式投資ニュース番組『Every Stock NEWS』2026年1月メインビジュアル

株式会社IR Robotics（本社：東京都千代田区 代表取締役：金成柱 ）が運営する

株式投資をたのしく・わかりやすく伝える新感覚のニュース番組『Every Stock NEWS（通称：エブスト）』にて、

1月27日(火)と1月30日(金)に、新キャスター《岡田桃果（おかだもか）》と《高橋和江（たかはしかずえ）》がデビューすることが決定しました。

■「Every Stock NEWS」とは

YouTubeチャンネル「IRTV Channel」にて毎週月～金曜日（※祝日を除く）の夕方16:30から２時間ライブで配信。その日の経済・株式に関する注目の最新ニュースを取り上げ、株式投資に関する情報をたのしく・わかりやすく学べるコンテンツが盛りだくさん。

個性豊かなキャスターと、コメント欄でリアルタイムに会話しながら楽しむことができる、新感覚の"株式投資系"ニュース番組です。

放送をみる :https://www.youtube.com/@IRTV_Channel/streams

■ 新キャスターは、オーディションにて選出

『Every Stock NEWS』は昨年７月、キャスター２期生オーディションを開催しました。

YouTubeにて選考過程の一部をコンテンツとして発信する『オーディション番組』を公開しています。

株式投資をより身近に感じてもらえるよう、エンターテインメントの一環として楽しめる、新たな試みをお届けします。

オーディション動画をみる :https://youtu.be/nqgK4rGwysE

岡田桃果（おかだもか）プロフィール

『Every Stock NEWS』キャスター 岡田桃果

岡田桃果（おかだ - もか）

生年月日 ｜ 2002年7月16日

星座 ｜ かに座

血液型 ｜ AB型

趣味 ｜ パワースポット巡り

特技 ｜ 料理

好きなセクター ｜ IP関連、お菓子関連

ひとこと ｜ 「エブストを観てよかった！」と思っていただけるよう、明るく前向きに頑張ります！

岡田桃果の公式SNSはこちら

▫️X｜ https://x.com/okada_moka

▫️Instagram｜https://www.instagram.com/okada_moka/

▫️TikTok ｜hhttps://www.tiktok.com/@okada_moka

高橋和江（たかはしかずえ）プロフィール

『Every Stock NEWS』キャスター 高橋和江

高橋和江（たかはし - かずえ）

生年月日 ｜ 1997年5月31日

星座 ｜ ふたご座

血液型 ｜ O型

趣味 ｜ 生花、ゴルフ、料理

特技 ｜ トランペットやピアノの演奏

好きなセクター ｜ 宇宙関連、自動車関連

ひとこと ｜ これまで培った「情報を分かりやすい形にする力」を活かして明るく元気にお届けします！

高橋和江の公式SNSはこちら

▫️X｜ https://x.com/takahashikazue_

▫️Instagram｜https://www.instagram.com/kazue_takahashi_/

▫️TikTok ｜https://www.tiktok.com/@takahashi_kazue_(https://www.tiktok.com/@takahashi_kazue_)

📣次回 Every Stock NEWSキャスター出演イベントのお知らせ

2026年2月21日（土）・22日（日）開催

🥇１周年記念【２Days 開催決定】『個人投資家サミット』に、エブストキャスターの矢野・石渡・岡田・高橋がMC・総合司会として登壇！

上場企業の社長や、著名投資家から直接話が聞ける貴重なチャンスです。

参加無料・初心者でも大歓迎。最新情報はIRTV公式Xをご覧ください。

※各キャスターの出演日程は決定次第、『Every Stock NEWS』公式Xでお知らせいたします。

【個人投資家サミット】に申し込む :https://www.irtv-kojintoushika-event.com/2026-2

【 Every Stock NEWS 番組概要】

放送日時 ：毎週月～金曜日 午後16時30分～18時30分（生放送）※祝日を除く

チャンネル ：IRTV Channel

番組公式サイト：https://www.everystocknews.com/

キャスター ：矢野愛実・石渡さくら・高橋和江・岡田桃果

主催 運営 ：株式会社 IR Robotics

番組公式Xアカウントはこちら(https://x.com/EveryStockNEWS)

番組公式インスタグラムアカウントはこちら(https://www.instagram.com/everystocknews/)

番組公式TikTokアカウントはこちら(https://www.tiktok.com/@everystocknews)

【お問い合わせ先】

株式会社IR Robotics

コンサルティング事業部メディアグロースUT

エグゼクティブプロデューサー 内山 聡美

メール：media-growth@ir-robotics.co.jp