【新キャスターデビュー決定】株式投資ニュース番組『Every Stock NEWS』のオーディションで選ばれた新キャスター２名が、1月27日(火)と30日(金)に放送デビュー！

写真拡大 (全3枚)

株式会社IR Robotics

株式投資ニュース番組『Every Stock NEWS』2026年1月メインビジュアル


株式会社IR Robotics（本社：東京都千代田区　代表取締役：金成柱 ）が運営する


株式投資をたのしく・わかりやすく伝える新感覚のニュース番組『Every Stock NEWS（通称：エブスト）』にて、


1月27日(火)と1月30日(金)に、新キャスター《岡田桃果（おかだもか）》と《高橋和江（たかはしかずえ）》がデビューすることが決定しました。




■「Every Stock NEWS」とは


YouTubeチャンネル「IRTV Channel」にて毎週月～金曜日（※祝日を除く）の夕方16:30から２時間ライブで配信。その日の経済・株式に関する注目の最新ニュースを取り上げ、株式投資に関する情報をたのしく・わかりやすく学べるコンテンツが盛りだくさん。


個性豊かなキャスターと、コメント欄でリアルタイムに会話しながら楽しむことができる、新感覚の"株式投資系"ニュース番組です。



放送をみる :
https://www.youtube.com/@IRTV_Channel/streams




■ 新キャスターは、オーディションにて選出


『Every Stock NEWS』は昨年７月、キャスター２期生オーディションを開催しました。


YouTubeにて選考過程の一部をコンテンツとして発信する『オーディション番組』を公開しています。


株式投資をより身近に感じてもらえるよう、エンターテインメントの一環として楽しめる、新たな試みをお届けします。



オーディション動画をみる :
https://youtu.be/nqgK4rGwysE


岡田桃果（おかだもか）プロフィール


『Every Stock NEWS』キャスター 岡田桃果

岡田桃果（おかだ - もか）


生年月日 ｜ 2002年7月16日


星座　　 ｜ かに座


血液型　 ｜ AB型


趣味　　 ｜ パワースポット巡り


特技　　 ｜ 料理


好きなセクター ｜ IP関連、お菓子関連


ひとこと ｜ 「エブストを観てよかった！」と思っていただけるよう、明るく前向きに頑張ります！



岡田桃果の公式SNSはこちら


▫️X｜ https://x.com/okada_moka


▫️Instagram｜https://www.instagram.com/okada_moka/


▫️TikTok ｜hhttps://www.tiktok.com/@okada_moka



高橋和江（たかはしかずえ）プロフィール


『Every Stock NEWS』キャスター 高橋和江

高橋和江（たかはし - かずえ）


生年月日 ｜ 1997年5月31日


星座　　 ｜ ふたご座


血液型　 ｜ O型


趣味　　 ｜ 生花、ゴルフ、料理


特技　　 ｜ トランペットやピアノの演奏


好きなセクター ｜ 宇宙関連、自動車関連


ひとこと ｜ これまで培った「情報を分かりやすい形にする力」を活かして明るく元気にお届けします！



高橋和江の公式SNSはこちら


▫️X｜ https://x.com/takahashikazue_


▫️Instagram｜https://www.instagram.com/kazue_takahashi_/


▫️TikTok ｜https://www.tiktok.com/@takahashi_kazue_(https://www.tiktok.com/@takahashi_kazue_)





📣次回 Every Stock NEWSキャスター出演イベントのお知らせ

2026年2月21日（土）・22日（日）開催


🥇１周年記念【２Days 開催決定】『個人投資家サミット』に、エブストキャスターの矢野・石渡・岡田・高橋がMC・総合司会として登壇！


上場企業の社長や、著名投資家から直接話が聞ける貴重なチャンスです。



参加無料・初心者でも大歓迎。最新情報はIRTV公式Xをご覧ください。


※各キャスターの出演日程は決定次第、『Every Stock NEWS』公式Xでお知らせいたします。



【個人投資家サミット】に申し込む :
https://www.irtv-kojintoushika-event.com/2026-2




【 Every Stock NEWS 番組概要】


放送日時　　　：毎週月～金曜日 午後16時30分～18時30分（生放送）※祝日を除く


チャンネル　　：IRTV Channel


番組公式サイト：https://www.everystocknews.com/


キャスター　　：矢野愛実・石渡さくら・高橋和江・岡田桃果


主催 運営　　 ：株式会社 IR Robotics



番組公式Xアカウントはこちら(https://x.com/EveryStockNEWS)


番組公式インスタグラムアカウントはこちら(https://www.instagram.com/everystocknews/)


番組公式TikTokアカウントはこちら(https://www.tiktok.com/@everystocknews)




【お問い合わせ先】


株式会社IR Robotics


コンサルティング事業部メディアグロースUT


エグゼクティブプロデューサー　内山 聡美


メール：media-growth@ir-robotics.co.jp