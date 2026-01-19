『三井住友カード ビジネスオーナーズプラチナプリファード』登場　1月19日募集開始

三井住友カード株式会社（本社：東京都江東区、代表取締役 社長執行役員 CEO：大西 幸彦、以下：三井住友カード）は、中小企業代表者・個人事業主の方を対象とした「三井住友カードビジネスオーナーズ」（以下、ビジネスオーナーズ）を2021年に発行開始し、経営者の皆様をあらゆるビジネスシーンでサポートしてまいりました。この度、圧倒的なポイント還元と高い利用枠を実現した「三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード」の募集を開始いたします。

■圧倒的なポイント還元

事業費決済においてVポイントの圧倒的な還元をご提供いたします。各特典には条件がございますので、詳しくは弊社ホームページよりご確認ください。

*1 一部のご利用は対象外となります。

*2 対象カードはホームページをご確認ください。

■ビジネスオーナーズ特約店 （順次拡大予定）

*3 「Vトリップ」を除く本特典の宿泊予約サイトは、三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファード会員専用ページを経由して、各宿泊予約サイトにてご予約の上、ご宿泊いただく必要がございます。会員専用ページ以外（ポイントUPモール等）からご予約された場合、本特典の対象となりません。

■三井住友カード ビジネスオーナーズ プラチナプリファードの特徴

*4 ご利用枠は、お客さまごとのご利用状況やお支払い実績などにより個別に設定させていただきます。ご希望通りの設定が出来かねる場合がございますのでご了承ください。また、入会半年以内は原則カード入会時のご利用枠となります。

■法人向けデジタル総合金融サービス「Trunk（トランク）」との関連性

ビジネスオーナーズは「Trunk」のサービスの一つであり、法人ネット口座と同時でも申込が可能です。「Trunk」を含む三井住友銀行の口座をご利用代金のお支払い口座に設定いただくと、対象加盟店でのご利用金額に対して、最大2.5％のポイントが還元され、よりお得にご利用いただけます。

三井住友カードは、今後もお客さまにより安全で利便性の高い決済手段を提供し、更なるキャッシュレス化の推進に努めてまいります。