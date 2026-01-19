【1/19より】「上限5億!!第2次成長加速化補助金 解説セミナー【無料公開】」の配信を開始します！【助成金なう】

株式会社ナビット

株式会社ナビット(東京都千代田区九段南、代表取締役：福井泰代)が運営する「助成金なう」では、

助成金・補助金の最新情報や活用ノウハウを発信するほか、申請サポートを承っております。

「上限5億!!第2次成長加速化補助金 解説セミナー」の無料配信を開始します！

■動画お申し込みはこちら

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_semivideo_20260115_form.php

■申請サポートの無料相談はこちら

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php

【採択率16.6％】最大5億円補助金、知らずに落ちる企業の共通点とは？

突然ですが、

「最大5億円・補助率1/2」の超大型補助金、

あなたの会社は正しく狙えていますか？

第2次 成長加速化補助金は、

・投資額1億円以上

・売上10億円以上

・経営者本人のプレゼン必須

という本気の企業だけが挑戦できる制度です。

しかし、

「要件は満たしているのに落ちた」

「設備投資を出しただけで不採択だった」

こうした声が、第1次公募で続出しました。

実際、採択率はわずか16.6％（約6社に1社）！

「とりあえず出す」では、まず通りません。

本セミナーでは、

・第1次公募の採択企業データから見えた“勝ちパターン”

・経営者プレゼンで実際に見られているポイント

・「100億宣言」をいつ・どう準備すべきか

・今から動かないと確実に間に合わない理由

を、制度に精通した専門家が具体例ベースで解説します。

【こんな企業様は必見です】

・次の成長投資を本気で考えている

・工場新設／大規模設備／DX投資を検討中

・「今回は通したい」と思っている

・金融機関と連携して申請を進めたい

知らなかった、準備が足りなかった

その理由だけで“5億円”を逃すのは、あまりにも惜しい。

無料で視聴できるので、是非お申込みください！

■動画お申し込みはこちら

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_semivideo_20260115_form.php

さらにナビットでは、申請サポートの無料相談も受付中です。

採択率アップを狙う企業様は、こちらもぜひご活用ください。

■申請サポートの無料相談はこちら

https://www.navit-j.com/service/joseikin-now/inquiry/jyo_sodan_shinsei_suport2_20220225_form.php

☆お問い合わせはこちら↓

株式会社 ナビット 助成金なう事務局

TEL：0120-937-781 FAX：03-5215-5702

営業時間：(月～金 10:00～19:00)

e-mail：info@joseikin-now.com