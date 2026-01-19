【1/19より】「上限5億!!第2次成長加速化補助金 解説セミナー【無料公開】」の配信を開始します！【助成金なう】
「上限5億!!第2次成長加速化補助金 解説セミナー」の無料配信を開始します！
【採択率16.6％】最大5億円補助金、知らずに落ちる企業の共通点とは？
突然ですが、
「最大5億円・補助率1/2」の超大型補助金、
あなたの会社は正しく狙えていますか？
第2次 成長加速化補助金は、
・投資額1億円以上
・売上10億円以上
・経営者本人のプレゼン必須
という本気の企業だけが挑戦できる制度です。
しかし、
「要件は満たしているのに落ちた」
「設備投資を出しただけで不採択だった」
こうした声が、第1次公募で続出しました。
実際、採択率はわずか16.6％（約6社に1社）！
「とりあえず出す」では、まず通りません。
本セミナーでは、
・第1次公募の採択企業データから見えた“勝ちパターン”
・経営者プレゼンで実際に見られているポイント
・「100億宣言」をいつ・どう準備すべきか
・今から動かないと確実に間に合わない理由
を、制度に精通した専門家が具体例ベースで解説します。
【こんな企業様は必見です】
・次の成長投資を本気で考えている
・工場新設／大規模設備／DX投資を検討中
・「今回は通したい」と思っている
・金融機関と連携して申請を進めたい
知らなかった、準備が足りなかった
その理由だけで“5億円”を逃すのは、あまりにも惜しい。
無料で視聴できるので、是非お申込みください！
さらにナビットでは、申請サポートの無料相談も受付中です。
採択率アップを狙う企業様は、こちらもぜひご活用ください。
