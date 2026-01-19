『メール対策もEDRもすり抜ける最新ランサム攻撃 』というテーマのウェビナーを開催
マジセミ株式会社
詳細・参加申込はこちら :
https://majisemi.com/e/c/dis-sas-20260204/M1D
■侵入後の横移動とID侵害が止まらない
メール対策やEDRを導入していても、侵入後に正規IDが悪用され、攻撃者が社内やクラウド環境を横移動するケースは後を絶ちません。
情シス担当者は、分断されたログやセキュリティツールの中で、
「どのIDが、どのシステムに、どこまでアクセスしたのか」を即座に把握できず、
「今どこで被害を止めるべきか」という判断に苦慮します。
結果として、対応が後手に回り、被害範囲の特定や復旧判断に時間を要してしまいます。
■統合防御で侵入後を可視化し抑止へ
本セミナーでは、侵入を前提とした「侵入後対策」に焦点を当て、具体的な対応策を解説します。
攻撃者がネットワーク内を横断するラテラルムーブメントの手口と、その阻止策として注目されるマイクロセグメンテーション、
さらにID搾取による不正利用を防ぐための実践的な対策を取り上げます。
「侵入を防ぐ」だけでなく、「侵入されても被害を最小化する」ための現実的な設計と、Ciscoの統合防御の強みをお届けします。
■主催・共催
ディーアイエスサービス＆ソリューション株式会社
シスコシステムズ合同会社
■協力
株式会社オープンソース活用研究所
マジセミ株式会社
■業務停止型ランサムが常態化する
近年のランサム被害は、単なるデータ暗号化にとどまらず、業務停止や取引停止を引き起こす「事業影響型」へと変化しています。
多くの企業ではメール対策やEDRなど基本的なセキュリティ対策を導入していますが、
フィッシングを起点とした侵入や、VPN・IDの脆弱性を突いた攻撃を完全に防ぐことは困難です。
そのため、侵入を防ぐだけでなく、侵入後に被害がどこまで広がるのかを迅速に把握できるかどうかが、経営リスクを左右する状況になっています。
■統合防御で侵入後を可視化し抑止へ
