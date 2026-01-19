『【中小企業向け】無料診断から始めるサイバー攻撃対策』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/infinity-20260218/M1D



■攻撃が多様化し、中小企業も標的となる時代へ

サイバー攻撃は日々巧妙化し、ランサムウェアや標的型攻撃に加えて、VPNの脆弱性やリモート端末を起点とした侵入など手口が多様化しています。従来は大企業が主な標的と見なされがちでしたが、近年は対策が手薄になりやすい中小企業が狙われるケースも増え、業種や規模を問わずリスクに晒される状況です。いまやサイバーセキュリティは「IT担当だけの課題」ではなく、限られた人員・予算の中で実効性のある対策をどう早く回すかが問われる経営課題の一つになっています。





■必要性は感じても、現状が見えず着手できない多くの中小企業では、セキュリティの必要性を理解していても専門知識や人材が不足し、「自社のどこが弱いのか」「何から始めるべきか」が見えないまま判断が止まってしまうのが実情です。拠点間通信やテレワーク環境、VPN運用、クラウド設定などのリスクは点在しやすく、優先度を付けられない結果、対策が継ぎはぎになり運用まで回らず形骸化しがちです。被害に遭って初めて課題に気づく前に、現状把握と優先度整理を“実行できる第一歩”として踏み出すことが急務です。■無料診断で弱点を可視化し、優先度整理をマネージドで支援本セミナーでは、まず無料診断を起点に“現状の弱点”を短時間で可視化し、守るべき領域とリスクの優先度を整理する進め方を解説します。診断結果をもとに、拠点・テレワーク・クラウド利用で発生しやすいリスクを「今すぐ着手／次に着手／将来検討」の順に落とし込み、人材不足でも継続できる現実的な対策の組み立て方を具体化します。さらに、整理した優先度を実行に移しやすくするために、運用負荷が重くなりがちなポイント（監視の見どころ、ルールの見直し観点、例外の扱い方など）を踏まえ、マネージド支援を活用して“堅牢なセキュリティ環境に近づける”ための進め方をご紹介します。■主催・共催InfiniCore株式会社■協賛株式会社ティーガイア■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

