『多要素認証の新規導入・SMS認証からの移行。失敗しない選定基準とは？』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/mdis2-20260218/M1D



■多要素認証の導入・SMS代替が“検討”から“選定”フェーズへ

現在、オンラインサービスを狙う不正アクセス手法は巧妙化しており、ID／パスワード単体では対策として不十分となるケースがあります。そのため、知識要素・所有要素・生体要素を組み合わせた多要素認証を導入し、リスクを抑える必要性が高まっています。SMSによるワンタイムパスワードは導入が容易で普及しましたが、SIMスワップや中継型フィッシングの現実化により「SMS前提のままでは守り切れない」認識が広がり、重要操作や高額取引を抱える事業者ほど移行判断を迫られています。ただし、自社のユーザー層・運用体制・既存基盤の制約に合う方式を選ぶ必要がありますが、様々な認証方式から、強度・UX・実装負荷・運用のどこを優先すべきかが整理できず、選定が止まってモダナイズが先送りされるケースが増えています。





■新規導入・移行が失敗する“選定の落とし穴”攻撃者は回線乗っ取りでSMSを受け取れる状態を作ったり、偽サイトでコード入力を誘導して即時に中継したりして、本人が気づく前にログインや設定変更、決済などの重要操作へ到達します。対策を急ぐ一方で、既存ログインの大改修は難しく、離脱率や認証成功率を落とせないうえ、例外時のフォールバックや監視・証跡まで含めた運用設計が曖昧なまま方式だけ決めてしまい、現場運用で破綻するのが典型的な失敗パターンです。結果として「比較材料不足で意思決定できない」「移行計画が立たない」状態が続き、リスクと説明責任だけが残ります。■アプリ不要の電話発信認証で手軽に実装本セミナーでは、電話発信認証サービスTELEOを例に、SMS／パスキー（FIDO）／電話発信認証を「攻撃耐性・UX・実装負荷・運用」の軸で比較し、失敗しない選定基準と判断手順を整理します。整理した情報からTELEOがどういった課題に対して有効的か、選ばれている理由を解説するとともに、セキュリティ要件の高い金融機関、その他業界での活用事例も踏まえ、導入に必要な作業内容とスケジュール感を示し、課題解決・検討推進につながる情報を提供します。■主催・共催三菱電機デジタルイノベーション株式会社■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/mdis2-20260218/M1D



マジセミは、今後も「参加者の役に立つ」ウェビナーを開催していきます。

過去セミナーの公開資料、他の募集中セミナーは▶こちら(https://majisemi.com?el=M1D)でご覧いただけます。

マジセミ株式会社

〒105-0022 東京都港区海岸1丁目2-20 汐留ビルディング3階

お問合せ： https://majisemi.com/service/contact/

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=SufmqjROp0A ]