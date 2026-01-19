『【再放送】【どうするVMware環境？】拡張は不要、でも止められない――HCI以外の“現実的な選択肢”とは』というテーマのウェビナーを開催

マジセミ株式会社詳細・参加申込はこちら :https://majisemi.com/e/c/stratus-20260219/M1D



■ 多くの企業がVMware依存からの脱却を模索

Broadcom社によるVMware社の買収完了により、仮想化基盤を取り巻く環境が大きく変化しています。



新たなライセンス体系への移行、製品ラインナップの統合、OEMライセンスの提供終了など、従来の運用を継続するには多くの課題が浮上し、ライセンスコストの増加も避けられない状況です。そのため、今、多くの企業がVMwareに依存しない仮想化基盤への移行を模索しています。





■ 拡張は不要、でも止められないというニーズ多くの企業では、仮想化基盤がすでに業務の中核インフラとして長年安定稼働しており、「新しいサービスを載せる予定はない」「これ以上ノードを増やす必要もない」という状況の企業も少なくありません。ところが、一般的な商用HCI（ハイパーコンバージドインフラ）ソリューションは、冗長化やスケールアウトを前提とした設計となっており、小規模・固定構成での運用にはオーバースペックになりがちです。一方で、クラウドへの移行を検討しても、データ転送コストやランニング費用、運用体制の再構築など多くのハードルがあり、さらにセキュリティポリシーやレイテンシ要件の制約により、クラウド利用そのものが現実的でないケースも見られます。■ オンプレでかつシングルサーバー無停止運用の具体的なメリットを解説本セミナーでは、「拡張は不要だが、止めることもできない」という課題を抱えるIT担当者の方に向けて、HCIでもクラウドでもない“現実的な選択肢”として、ペンギンソリューションズ株式会社（旧・日本ストラタステクノロジー株式会社）が提供する無停止サーバーソリューションをご紹介します。ペンギンソリューションズの「ztC Endurance」は、高い可用性とパフォーマンスを両立しながら、優れたコスト効果を発揮する次世代フォールトトレラント・プラットフォームです。本セミナーでは、この「ztC Endurance」を中心に、他の仮想化基盤との比較や移行時のポイント、運用最適化に向けた最新ツール・ノウハウを詳しく解説します。さらに、小規模環境から中～大規模システムまで、ワンストップで無停止仮想化基盤を構築できるラインナップについても、具体的な導入事例を交えてご紹介します。盤ラインナップをご提供できます。■ こんな方におすすめ・VMwareのライセンス変更やコスト増に不安を感じている情シス・インフラ担当者の方・HCIを導入したが、拡張予定がなく運用コストだけが増えている企業の方・クラウド移行を検討したものの、セキュリティ・レイテンシ・コスト面で現実的でないと感じている方・オンプレで“止めない運用”を維持しながら、シンプルに仮想化基盤を再構築したい方・2～3ノードなどの小規模環境で、無理なく継続運用できる代替基盤を探している方■主催・共催ペンギンソリューションズ株式会社■協力株式会社オープンソース活用研究所マジセミ株式会社

