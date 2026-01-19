預金残高5兆円突破について

平素より大和ネクスト銀行をご利用いただき、誠にありがとうございます。

このたび当社では、2026年1月16日時点で預金残高が5兆円を突破いたしました。これもひとえにお客さまの日頃のご愛顧の賜物であり、心より深く御礼申し上げます。

2011年の開業以来、当社はお客さまの資産形成にお役立ていただける商品・サービスの提供に努めるとともに、安心してご利用いただける銀行を目指してまいりました。

今後もコーポレートスローガンである「貯める、その先へ。」のもと、大和証券とのボーダーレスな連携を一層強化し、預金にとどまらない多面的な資産形成のサポートと、社会的価値の創出を両立してまいります。

当社は2026年4月に開業15周年を迎えます。これまでご愛顧いただいたお客さまへの感謝を胸に、より一層ご期待にお応えできるよう、引き続き邁進してまいります。

今後とも、大和ネクスト銀行をご愛顧賜りますようお願い申し上げます。

●預金残高推移





●株式会社大和ネクスト銀行（代表取締役社長：下村直人）について

「“貯蓄から資産形成へ”の潮流の中、大和証券グループの銀行として、お客さまの資産形成ニーズに沿った商品・サービスを提供すること」および「銀行の公共的使命を全うするため、健全な業務運営、安定的な経営基盤の維持・強化に努め、社会からの揺るぎない信頼を確立すること」を経営方針として、2011年に開業した大和証券グループ本社が100%出資する銀行です。

