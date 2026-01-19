理事長の戸村みずから厚労省「精神・発達障害者しごとサポーター」修了：東京都「心のバリアフリー」サポート企業・「東京都ソーシャルファーム賛同企業」としての取組み【日本マネジメント総合研究所合同会社】

日本マネジメント総合研究所合同会社

国内外各地での震災・風水害・各種災害・戦禍・性暴力をはじめとする各種被害などに際し、各地各位のみなさまのご安全・ご健康・ご快癒とともに、ご無念ながらに天上に召されました尊い御霊・御仏のご冥福を心よりお祈り申し上げます。

この度、弊社理事長の戸村智憲みずから、「ビジネスと人権」やESG等の観点から、「ビジネスプロセスを通じた社会問題解消アプローチ」((C)戸村)の一環として、下記の取組みを行いましたのでご案内申し上げます。

精神・発達障害者しごとサポーター意思表示グッズ（厚生労働省 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184063.html ）

【新たな「ビジネスと人権」やESG等の観点からの取組み】

・トップみずからの啓発： 厚生労働省「精神・発達障害者しごとサポーター」修了 https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/shougaishakoyou/shigotosupporter/index.html

・取り組み目的： 「障害があっても、その特性を踏まえ、希望や能力、適性に応じて活躍できることが普通の社会、障害者と共に働くことが当たり前の社会を目指していく」（出典：厚労省の上記URL先のページ）ために、トップみずから理解・啓発に努めるため

・コース修了者： 日本マネジメント総合研究所合同会社 理事長 戸村智憲（とむら とものり https://www.jmri.co.jp/tomura.html ）

日本マネジメント総合研究所合同会社 理事長 戸村智憲 精神・発達障害者しごとサポーター

＜弊社での関連する活動（例）＞

１.弊社が登録された活動： 東京都「心のバリアフリー」サポート企業 https://kokoro.metro.tokyo.lg.jp/

２.弊社が登録された活動： 「東京都ソーシャルファーム賛同企業」 https://www.social-firm.metro.tokyo.lg.jp/(https://www.social-firm.metro.tokyo.lg.jp/)

３.関連する弊社の活動例１.： がんとメンタル不調の療養支援「おうち入院カルテ」 https://www.jmri.co.jp/HomeHospitalStay.TopPage.html

４.関連する弊社の活動例２.： 虐待防止や家庭内での人権擁護などの「毒親ラボ」 https://www.jmri.co.jp/ToxicParentsLabo.html

５.関連する弊社の活動例３.： 公益監査・公益経営・ビジネスと人権など https://www.jmri.co.jp/ESG.Audit.html

