他にも同舞台OBの富樫慧士（「仮面ライダーセイバー」）、胗下恵那はじめ、今春公開の映画『DOPPEL』で主演を務める森崎大祐など総勢22人が集結！舞台ハイライは、過去に日野友輔（「仮面ライダーガヴ」）、吉田晴登（「ウルトラマンオメガ」）、石山順征（ドラマ「横浜ネイバーズ」）、谷原七音（ドラマ「東京P.D. 警視庁広報2係」）が出演しており、若手登竜門舞台として広く認知されています。企画・演出をこれまでと同じく谷健二（映画『追想ジャーニー リエナクト』）が務め、脚本を佐東みどり（書籍「恐怖コレクター」）が担当します。2025年3月4日（水）より、ブルースクエア四谷にて上演。チケット発売は2月中旬を予定、最新情報は公式サイトやXを確認ください。また本日より、クラウドファンディング・プラットフォーム MOTION GALLERY（モーションギャラリー） にてプロジェクトも開始いたしました。そちらも合わせてチェックしてみてください。＜MOTION GALLERY＞舞台「ハイスクール・ハイ・ライフ 2026春」応援プロジェクトhttps://motion-gallery.net/projects/hshl5〇概要舞台『ハイスクール・ハイ・ライフ 2026春』場所：ブルースクエア四谷（新宿区若葉1丁目1-1 若葉大原ビル 地下1階）スケジュール：2026年3月4日（水）～3月10日（火） ※計10ステージ企画・演出：谷健二 脚本：佐東みどり後援：主婦と生活社 JUNON編集部主催：セブンフィルム・公式サイトhttps://highschool-hi-life.amebaownd.com/・公式Xhttps://x.com/hshl2022〇キャスト ※Wキャスト（A）大野礼音 加藤翔 髙田京弥 / 山口凛 伴夏七葉 花井翼 / 胗下恵那 室園蓮 飯田啓介 荒木陸 / 森崎大祐（B）福永顕司 丹野叡 平田龍人 / 水田悠介 阿部創馬 岩波来希 / 椎名優貴 獅劇レオン 松本拓也 辻滋成 / 富樫慧士〇谷健二コメントありがたいことに3年連続のジュノンボーイたちとの舞台になります。今回は日野君以来の過去公演OBとして富樫くん、胗下くんに出演してもらいます。他にも演技ワークショップやオーディションで選んだ精鋭たちを揃えました。期間の延長、過去最大の22人、これまで以上にパワーアップした舞台「ハイライ」をお届けできればと思います。未来のスター、これからの＜推し＞を見つけにぜひ四谷に来てください！〇舞台に関するお問い合わせ・セブンフィルム株式会社〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4-1-17-202担当：谷（info@seven-film.com）